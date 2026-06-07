Yaya Touré, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp tarafından sürpriz bir şekilde teknik direktör olarak atanarak ilk teknik direktörlük görevine başladı

Toure'nin Slovan Bratislava ile yeni teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve böylece üst düzey bir göreve atanmak için uzun süredir beklediği sürecin sona erdiği bildiriliyor. 43 yaşındaki teknik adam, 2019'da emekli olduktan sonra koçluk kariyerini istikrarlı bir şekilde inşa ediyordu, ancak bu atama, onun resmi olarak teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu gösteriyor. Sky Sports'un haberlerine göre, Fildişili teknik adam, 2025-26 sezonunda sekizinci üst üste lig şampiyonluğunu kazanarak ülkesinde hakimiyet kuran kulübün başına geçmeye hazır.

Bu transfer, Avrupa ve Orta Doğu'da bir dizi yüksek profilli yardımcı antrenörlük görevinin ardından gerçekleşti. Toure, en son Suudi Arabistan milli takımının teknik kadrosunda yer almıştı. Bu noktaya gelene kadar Tottenham'ın akademisinde ve Standard Liege'de yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunan Toure, liderlik rolünü üstlenmeden önce zorlu yollardan geçmeye hazır olduğunu kanıtladı.







