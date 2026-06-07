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Yaya Touré, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp tarafından sürpriz bir şekilde teknik direktör olarak atanarak ilk teknik direktörlük görevine başladı
Etihad'ın simgesel ismi için yeni bir sayfa
Toure'nin Slovan Bratislava ile yeni teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve böylece üst düzey bir göreve atanmak için uzun süredir beklediği sürecin sona erdiği bildiriliyor. 43 yaşındaki teknik adam, 2019'da emekli olduktan sonra koçluk kariyerini istikrarlı bir şekilde inşa ediyordu, ancak bu atama, onun resmi olarak teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu gösteriyor. Sky Sports'un haberlerine göre, Fildişili teknik adam, 2025-26 sezonunda sekizinci üst üste lig şampiyonluğunu kazanarak ülkesinde hakimiyet kuran kulübün başına geçmeye hazır.
Bu transfer, Avrupa ve Orta Doğu'da bir dizi yüksek profilli yardımcı antrenörlük görevinin ardından gerçekleşti. Toure, en son Suudi Arabistan milli takımının teknik kadrosunda yer almıştı. Bu noktaya gelene kadar Tottenham'ın akademisinde ve Standard Liege'de yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunan Toure, liderlik rolünü üstlenmeden önce zorlu yollardan geçmeye hazır olduğunu kanıtladı.
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Slovakya'da Şampiyonlar Ligi maçları sizi bekliyor
Slovan Bratislava'daki görevin en cazip yönlerinden biri, Avrupa'nın en üst düzey futboluna hemen katılma olasılığıdır. Slovakya'nın ezeli şampiyonu olan kulüp, kıtasal turnuvaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Toure'nin uyum sağlamak için fazla vakti olmayacak; zira kulübe gelir gelmez takımı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlaması bekleniyor. 25 ulusal şampiyonluk rekoruna sahip olan kulüp, büyük bir beklenti yükü altında bulunuyor.
Sky Blues için yurt içindeki hakimiyet bir gerçek olsa da, Avrupa'da ilerleme kaydetmek hâlâ aşılması gereken son engel olarak duruyor. Kulüp, son zamanlarda UEFA turnuvalarının yenilenen lig aşamalarında önemli bir etki yaratmakta zorlanıyor. 2009 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Toure'nin birincil hedefi, oyuncu olarak sahip olduğu muazzam tecrübesini kullanarak zorlu eleme turlarını geçmek ve Slovakya ekibini Avrupa'da saygın bir isim haline getirmek olacak.
Geçmişteki yönetimsel başarısızlıkların üstesinden gelmek
Slovan Bratislava'daki bu atama, daha önce başka teknik direktörlük pozisyonlarıyla adı anılan Toure için belirsizlik dolu bir dönemin ardından geldi. En önemlisi, Daring Brussels'ın baş antrenörü olma girişimi, Ligue 1 devi Lyon'daki sorunlar nedeniyle geçen yaz askıya alınmıştı. Fransız kulübünün mali krizi ve ilk etapta küme düşmesi, her iki kulübün sahibi John Textor'u Belçika'daki projelerinden uzaklaşmaya zorladığında bu fırsat da suya düştü. Lyon, Ligue 2'ye düşme kararına başarıyla itiraz etse de, Toure, Daring Brussels'daki durumun çözülmesini beklememeye karar verdi.
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Bir efsanenin bıraktığı boşluğu doldurmak
Toure, beş başarılı yılın ardından Slovakya milli takımının başına geçmek üzere görevinden ayrılan kulüp efsanesi Vladimir Weiss’ın yerine geçmek üzere Bratislava’ya geldi. Weiss, kulübe sekizinci üst üste lig şampiyonluğunu kazandırarak zirvede ayrıldı. Toure’nin bu ivmeyi sürdürmek için kendi teknik ekibini getirmesi bekleniyor; eski Celtic ve Swansea teknik direktörü Darren O’Dea’nın başkentte Fildişili teknik adamın yardımcısı olabileceği konuşuluyor.
Oyuncu olarak Toure, en üst düzeyde gücü, liderliği ve teknik becerisiyle tanınıyordu. Şimdi futbol dünyası, bu özelliklerini başarılı bir teknik direktörlük kariyerine dönüştürebilecek mi diye izleyecek. Kazanmaya alışkın bir kadro ve Şampiyonlar Ligi'nde bir platformla, eski Fildişi Sahili milli oyuncusunun teknik direktörlük koltuğunda kendini kanıtlaması için sahne mükemmel bir şekilde hazır.