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Yaya Touré ilk teknik direktörlük görevine başladı ve yeni takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçı izledikten sonra "eşsiz bir şey" vaat etti
Manchester City efsanesinin yeni bir bölümü
Toure, Slovan Bratislava'da ilk baş antrenörlük görevini üstlenerek sahadan saha kenarına uzanan yolculuğunu tamamladı. Barcelona ve Manchester City'de parlak bir kariyere imza atan 43 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Slovakya'nın en başarılı kulübünü yönetmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Toure, kariyerinde ikinci kez Slovakya milli takımının başına geçen Vladimir Weiss'ın yerini aldı ve 32 kez şampiyon olan kulüpte büyük bir boşluk bıraktı.
Bu atama, 2019'da profesyonel futboldan emekli olduktan sonra teknik direktörlük kariyerini geliştiren Toure için önemli bir dönüm noktası oldu. Avrupa ve Asya'da çeşitli teknik kadro görevlerinde bulunan dört kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen Toure, artık yüksek beklentileri olan ve Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan bir kulüpte kendi felsefesini uygulamaya hazır.
- AFP
Eşsiz bir futbol ve hücum odaklı bir oyun vaadi
Yeni görevi hakkında konuşan Toure, projeye büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti ve kadroyu şimdiden incelemeye başladığını açıkladı. “Çok mutlu ve heyecanlıyım; dürüst olmak gerekirse, pazartesi günü birlikte çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Selefim, Slovan ile başardıkları için büyük saygıyı hak ediyor. Ben de bunun üzerine inşa ederken, kendime özgü yeni ve benzersiz bir şeyler katmak istiyorum. Futbol benim için her şey demek. Zorlukları seviyorum ve zengin bir tarihe, güzel bir stadyuma ve yüksek hedefleri olan bu harika kulübü çalıştırmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım,” dedi Toure.
Fildişili teknik adam, Slovak ekibinin altyapısından özellikle etkilendi ve rakiplerini domine etme arzusunu vurguladı. Toure, “Kulübün gerçekten birinci sınıf olan tesisleri beni çok hoş bir şekilde şaşırttı. Slovan ile dominant bir futbol oynamak, maçları kazanmak ve kontrolü elimizde tutarak taraftarlarımızı memnun etmek istiyorum. Oyuncularla şahsen tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Takımı olabildiğince detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım, ancak en önemlisi yine de oyuncuların antrenmanlarda nasıl tepki vereceklerini görmek olacak.”
Eski kulübüne karşı yeni takımını izlemek
İlginç bir şekilde, Toure’nin bu göreve olan ilgisi, Slovan Bratislava’nın en büyük sahnede eski takımıyla karşılaştığını izledikten sonra artmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye karşı sergiledikleri performansı gördükten sonra Toure, kendi projesini başlatmak için doğru zamanın geldiğini hissetti. Fildişili teknik adam, Mancini gibi daha köklü teknik direktörlerin gölgesinden çıkmak için doğru fırsatı bekliyordu.
"Asistan olarak, örneğin Roberto Mancini ile çalışma fırsatım oldu, ancak uzun zamandır baş antrenör olarak kendi projem üzerinde çalışabilmeyi arzuluyordum. Bu fırsatın, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadıkları maçı izlediğim bir üst düzey kulüpte ortaya çıkmasını takdir ediyorum. Pazartesi gününü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum; önümde beni bekleyenler için heyecanlıyım," diye konuştu Toure.
Üç yıllık sözleşmeyi imzalayan Toure, Pazartesi günü resmi olarak göreve başlayacak ve Slovan'ı Slovak futbolunun zirvesinde tutmayı hedefliyor.
- AFP
Asistanlıktan başrol oyuncusuna geçiş
Bratislava'daki bu üst düzey göreve gelmeden önce, Toure antrenörlük kariyerinde adım adım yükseldi. Kariyerinde Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny ve Standard Liege takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Ayrıca Tottenham Hotspur'da bir yıl akademi antrenörlüğü yaptı ve oyuncu geliştirme konusunda hayati deneyim kazandıktan sonra Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan milli takımındaki teknik ekibine katıldı. Bu çeşitli roller, onu şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüpte baş antrenörlük görevinin getireceği baskıya hazırladı.
Etihad Stadyumu'nda geçirdiği sekiz yıl boyunca üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası ve iki Lig Kupası kazanan Toure'nin oyuncu olarak başarısı tartışılmaz. 70 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olan Toure'nin Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki zengin deneyimi, gelecek sezonun eleme turlarına hazırlanan Slovan için önemli bir kazanç olacak.