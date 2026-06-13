Yaya Touré ilk teknik direktörlük görevine başladı ve yeni takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçı izledikten sonra "eşsiz bir şey" vaat etti

Toure, Slovan Bratislava'da ilk baş antrenörlük görevini üstlenerek sahadan saha kenarına uzanan yolculuğunu tamamladı. Barcelona ve Manchester City'de parlak bir kariyere imza atan 43 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Slovakya'nın en başarılı kulübünü yönetmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Toure, kariyerinde ikinci kez Slovakya milli takımının başına geçen Vladimir Weiss'ın yerini aldı ve 32 kez şampiyon olan kulüpte büyük bir boşluk bıraktı.

Bu atama, 2019'da profesyonel futboldan emekli olduktan sonra teknik direktörlük kariyerini geliştiren Toure için önemli bir dönüm noktası oldu. Avrupa ve Asya'da çeşitli teknik kadro görevlerinde bulunan dört kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen Toure, artık yüksek beklentileri olan ve Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan bir kulüpte kendi felsefesini uygulamaya hazır.