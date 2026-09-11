AFP
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'Yavaş yavaş yeniden ritmimi buluyorum' - Jamal Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in farklı galibiyetle döndüğü maçta attığı golün ardından yaşadığı nörolojik sağlık korkusunu anlattı
Allianz'da yeniden ritmini buldu
Musiala, sezonun ilk 11’deki ilk başlangıcını kritik bir golle taçlandırırken gecenin yıldızı oldu ve Bayern’in Avrupa’daki sezon açılışlarında galibiyet serisini 23 maça çıkarmasına yardımcı oldu. 23 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce sezon öncesi maçlarda bayılmasına neden olan nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele etmiş, bu nedenle bir iyileşme süreci ve ilaç ayarlama dönemi geçirmişti.
En büyük sahneye dönüşünü değerlendiren rahatlamış Musiala, iyileşme sürecinden ve yeniden sahada olma hissinden söz etti. Maçın ardından DAZN'a konuşan oyuncu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Gol attığım ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden ilk 11'de yer aldığım için çok mutluyum. Yavaş yavaş ritmimi yeniden buluyorum. Takım bana gerçekten destek oldu. Teknik direktör ve takım arkadaşlarım benim için çok büyük bir yardımcı oldu."
- Getty Images Sport
Bayern ailesinden destek
Musiala’yı çevreleyen sağlık sorunları, sezon öncesi hazırlık maçlarında RB Leipzig ve Heidenheim’a karşı oynanan karşılaşmalarda yere yığılmasının ardından kamuoyuna yansıdı. Teşhisin yarattığı şoka rağmen kulüp ve teknik direktör Vincent Kompany desteklerinde kararlı kaldı.
Kompany, orta sahanın dayanıklılığına övgüler yağdırdı ve DAZN’e şöyle konuştu: "Herkes onun adına mutluydu; stadyumdaki 75.000 kişi de televizyonlarının başındaki insanlar da. O anın geleceğini biliyorduk. Gerçekten çok önemli bir gol attı.
"Jamal için harika. Umarım artık odak sadece onun performansında olur. Diğer konuyla nasıl başa çıkacağını biliyor ve bizden tam destek almaya devam edecek."
İngiltere kaptanı Harry Kane de takım arkadaşını yeniden sahada ve goller arasında görmenin sevincini paylaştı. Açılış golünün asistini yapan Kane, Prime Video’ya şunları söyledi: "Onun adına gerçekten çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdi, özellikle sezon öncesinin başlarında, sezonun başında, bu yüzden yüzünde bir gülümseme görmek güzel.
"Üzerindeki baskı kalktı ve şimdi gerçekten çok iyi görünüyor. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor.
"Açlığını görebiliyorsunuz, antrenmanlardaki keskinliğini görebiliyorsunuz ve bunu maça taşıdı. Hatta golü atmadan önce bile son bölgede gerçekten çok keskindi. Sonrasında da tabii ki harika bir vuruş yaptı ve kendisiyle gerçekten gurur duymalı."
Dönüm noktaları ve golcülük rekorları
Musiala'nın golü sadece kişisel bir dönüm noktası değildi; aynı zamanda Bayern'in Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki 900. golü oldu. Bu başarı, Bavyera devini tüm zamanlar listesinde yalnızca Real Madrid'in arkasında ikinci sıraya yerleştiriyor. Musiala için ise bu, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curacao'yu 7-1 yendiği maçta ağları havalandırmasından bu yana attığı ilk resmi goldü.
Geçen sezon Manchester City ve Inter gibi takımları yenerek dev avcısı olarak ün kazanan Bodo/Glimt, Bayern'e golsüz geçen ilk yarıda direnç göstermeyi başardı. Ancak Musiala'nın ikinci yarının hemen başındaki soğukkanlı bitirişi onların direncini kırdı.
- Getty Images Sport
Geleceğe bakarken
Sağlık durumu artık kontrol altına alınmış ve gol dokunuşunu yeniden kazanmış olan Musiala, sezonun geri kalanında ivme yakalamaya odaklanmış durumda. Kısa süre önce kendisine "nörolojik bir işlev bozukluğunun neden olduğu absans nöbetleri" teşhisi konuldu, ancak sosyal medyada taraftarlara bu durumun sağlığı açısından risk oluşturmadığı güvencesini verdi.
Önümüzdeki haftalara dair kısa vadeli hedeflerini anlatan Musiala, en üst fiziksel seviyesine dönüşü konusunda ayakları yere basan ama hırslı bir yaklaşım sergiledi. Şöyle ekledi: "Adım adım yeniden performans göstermek, yeniden keyif almak ve seviyeme ulaşmak istiyorum." Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sürdürürken, etkili orta sahanın tam kapasiteyle geri dönmesi büyük önem taşıyacak.
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