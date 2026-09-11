Musiala’yı çevreleyen sağlık sorunları, sezon öncesi hazırlık maçlarında RB Leipzig ve Heidenheim’a karşı oynanan karşılaşmalarda yere yığılmasının ardından kamuoyuna yansıdı. Teşhisin yarattığı şoka rağmen kulüp ve teknik direktör Vincent Kompany desteklerinde kararlı kaldı.

Kompany, orta sahanın dayanıklılığına övgüler yağdırdı ve DAZN’e şöyle konuştu: "Herkes onun adına mutluydu; stadyumdaki 75.000 kişi de televizyonlarının başındaki insanlar da. O anın geleceğini biliyorduk. Gerçekten çok önemli bir gol attı.

"Jamal için harika. Umarım artık odak sadece onun performansında olur. Diğer konuyla nasıl başa çıkacağını biliyor ve bizden tam destek almaya devam edecek."

İngiltere kaptanı Harry Kane de takım arkadaşını yeniden sahada ve goller arasında görmenin sevincini paylaştı. Açılış golünün asistini yapan Kane, Prime Video’ya şunları söyledi: "Onun adına gerçekten çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdi, özellikle sezon öncesinin başlarında, sezonun başında, bu yüzden yüzünde bir gülümseme görmek güzel.

"Üzerindeki baskı kalktı ve şimdi gerçekten çok iyi görünüyor. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor.

"Açlığını görebiliyorsunuz, antrenmanlardaki keskinliğini görebiliyorsunuz ve bunu maça taşıdı. Hatta golü atmadan önce bile son bölgede gerçekten çok keskindi. Sonrasında da tabii ki harika bir vuruş yaptı ve kendisiyle gerçekten gurur duymalı."