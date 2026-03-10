"Yatağın ayak ucuna jakuzi istiyordu!" - Cristiano Ronaldo'nun tehlikeli ve başarısız Manchester malikane projesi ortaya çıktı

Ronaldo, gayrimenkul ve süper araba koleksiyonunu oluştururken, İngiltere'nin kuzeybatısında muhteşem bir malikane inşa etmek istedi. Yakın arkadaşı Antonio Salvador, daha sonra Sporting Braga'nın başkanı olacak olan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto Moura ile tanıştırdı.

Çeşitli nedenlerden dolayı inşaat hiç başlamadı. Souto Moura, Publico'ya Ronaldo ile yaptığı görüşmeler hakkında her şeyi anlattı. CR7, antrenman için düzenli aralar veriyor ve bazı tuhaf isteklerde bulunuyordu.

Souto Moura şöyle dedi: "Onun bir arkadaşı, daha sonra Braga'nın başkanı olan müteahhit [Salvador] tarafından ona önerildim ve Salvador, Ronaldo'ya Braga Stadyumu'nu benim inşa ettiğimi söyledi. Bana Ronaldo'nun evini inşa etmek isteyip istemediğimi sordu ve ben de kabul ettim.

Onunla bir toplantı yaptım. Manchester'a gittim. Uçağa binip oraya gittim ve 'Evi nasıl istiyorsun?' gibi olağan soruları sordum. Ama o eşsiz bir adam. Her 15 dakikada bir antrenmana gitmek için konuşmayı kesmesi beni çok etkiledi. Ronaldo'yu anlıyorum, bu titanik bir çabanın sonucu.

“Ancak evin yapımı gerçekleşmedi çünkü geniş bir arazi satın almıştı, ancak ev o kadar büyüktü ki 16 mantar meşesi ağacının kesilmesi gerekiyordu. Ona şöyle dedim: 'Mantar meşesi ağaçlarını kesmeyeceğim. Araziyi değiştirmemiz gerekecek'. Acentesine kızdı ve bana şöyle dedi: 'Real Madrid'e gidiyorum ve ev yaptırmayacağım'.”