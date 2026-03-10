Getty/GOAL
"Yatağın ayak ucuna jakuzi istiyordu!" - Cristiano Ronaldo'nun tehlikeli ve başarısız Manchester malikane projesi ortaya çıktı
Ronaldo, İngiltere'de lüks yaşamın tadını çıkarmaya başladı.
Ronaldo, Old Trafford'daki ilk döneminde yükselen bir yıldızdıve Premier League'in ağır topları ona GOAT statüsünü inşa edebileceği bir platform sağladı. Manchester'da Sir Alex Ferguson'un altında çalışırken beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ilkini ve birkaç Ballon d'Or ödülünü kazandı.
O dönemde, küresel statüsü ve maaşı arttıkça Ronaldo lüks hayatın tadını çıkarmaya başladı. Şu anda Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Nassr'da dünya futbolunun en kazançlı kontratıyla çalışıyor ve günlük yaklaşık 500.000 sterlin kazanıyor. Ayrıca 61 milyon sterlin (82 milyon dolar) değerinde bir özel jet sahibi.
Ronaldo efsanevi bir malikane inşa etmek istedi.
Ronaldo, gayrimenkul ve süper araba koleksiyonunu oluştururken, İngiltere'nin kuzeybatısında muhteşem bir malikane inşa etmek istedi. Yakın arkadaşı Antonio Salvador, daha sonra Sporting Braga'nın başkanı olacak olan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto Moura ile tanıştırdı.
Çeşitli nedenlerden dolayı inşaat hiç başlamadı. Souto Moura, Publico'ya Ronaldo ile yaptığı görüşmeler hakkında her şeyi anlattı. CR7, antrenman için düzenli aralar veriyor ve bazı tuhaf isteklerde bulunuyordu.
Souto Moura şöyle dedi: "Onun bir arkadaşı, daha sonra Braga'nın başkanı olan müteahhit [Salvador] tarafından ona önerildim ve Salvador, Ronaldo'ya Braga Stadyumu'nu benim inşa ettiğimi söyledi. Bana Ronaldo'nun evini inşa etmek isteyip istemediğimi sordu ve ben de kabul ettim.
Onunla bir toplantı yaptım. Manchester'a gittim. Uçağa binip oraya gittim ve 'Evi nasıl istiyorsun?' gibi olağan soruları sordum. Ama o eşsiz bir adam. Her 15 dakikada bir antrenmana gitmek için konuşmayı kesmesi beni çok etkiledi. Ronaldo'yu anlıyorum, bu titanik bir çabanın sonucu.
“Ancak evin yapımı gerçekleşmedi çünkü geniş bir arazi satın almıştı, ancak ev o kadar büyüktü ki 16 mantar meşesi ağacının kesilmesi gerekiyordu. Ona şöyle dedim: 'Mantar meşesi ağaçlarını kesmeyeceğim. Araziyi değiştirmemiz gerekecek'. Acentesine kızdı ve bana şöyle dedi: 'Real Madrid'e gidiyorum ve ev yaptırmayacağım'.”
Ronaldo'nun tuhaf inşaat taleplerinden bazıları ortaya çıktı
Souto Moura, Ronaldo'nun lüks evinde görmek istediği bazı ilginç detayları ekledi: "Yatağın ayak ucuna jakuzi istiyordu ve ben ona 'Hayır, boğulursun; sersemlemiş bir şekilde uyanır ve yine de jakuziye düşersin!' dedim. Yapmayacağım şeyler vardı, hepsi bu. O da anladı ve güldü.
“O zamanlar henüz bir yıldız değildi; konuşabileceğiniz biriydi. Ve aileye takıntılıydı, bir topluluktu. Evde 10 yatak odası vardı... Ama onunla olan ilişkim iyi bir deneyimdi.”
Ronaldo, Portekiz'deki 25 milyon avroluk deniz kenarındaki mülkünü satmaya hazır
Ronaldo, yeni inşaatlar konusunda pek şanslı sayılmaz. Anavatanındaki muhteşem deniz kenarındaki mülkün inşaatı, yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandı. Semana'ya göre, söz konusu malikanenin değeri 25 milyon avro (22 milyon sterlin/30 milyon dolar) olup, "bugün Portekiz'deki en pahalı özel konutlar arasında" yer almaktadır.
Ev, okyanustan sadece 200 metre uzaklıkta, "özel bir yerleşim bölgesi" üzerinde inşa edildi. Ancak Portekizli medya kuruluşu V+ Fama, Ronaldo ve müstakbel eşi Georgina Rodriguez'in bu eve asla taşınmayabileceğini iddia etti.
CR7'nin "bu mülkte düğününü düzenleyip, ardından satabileceğini" bildiriyorlar. Ronaldo'nun "kendisine sağlanan mahremiyetin yetersizliği" konusunda endişeleri olduğu söyleniyor.
Söz konusu malikanede "iki yüzme havuzu, 20 araba kapasiteli bir garaj ve lüks iç mekanlar" bulunuyor. "Kapalı ve açık yüzme havuzlarından spor salonuna, spaya, özel sinemaya ve geniş bahçelere kadar her türlü olanak" mevcut.
"Piyasadaki en pahalı malzemelerle, örneğin İtalyan mermeri ve som altın musluklar ve özel olarak tasarlanmış Louis Vuitton duvar resmi gibi özel aksesuarlarla" donatıldığı söyleniyor. Ronaldo, bu mülkü, "yatağın ayak ucundaki jakuzi" önerisi gibi, başarısız bir deneyim olarak yazabilir.
