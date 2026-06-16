Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Yaşlanan Arjantin, Lionel Messi’ye Dünya Kupası’nda mükemmel bir veda yaşatmak için gençlere güvenmek zorunda

Analysis
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
FEATURES
Arjantin - Cezayir

Lionel Scaloni’nin Arjantin milli takım teknik direktörü olarak sicili kusursuz. Üç turnuvada üç kupa kazandı; La Albiceleste’nin 2022 Dünya Kupası zaferi, 2021 ve 2024 yıllarında üst üste kazanılan Copa América şampiyonluklarının arasına sıkıştı. İlk kez teknik direktörlük görevini üstlenen bir teknik direktör için bu, eşi benzeri görülmemiş bir başarı.

Arka arkaya iki Dünya Kupası'nı kazanmak daha önce hiç görülmemiş bir şey olmasa da, son derece nadir bir başarıdır. İtalya, turnuvanın ilk yıllarında 1934 ve 1938'de bunu başarmıştı; ancak o zamandan beri, sadece genç Pele'nin ilham verdiği Brezilya, dört yıl önce ilk kez kazandığı şampiyonluğu 1962'de savunmayı başardı.

Aslında, en azından son zamanlarda, Dünya Kupası'nda son şampiyon olarak başarılı olmak gerçekten çok zor olduğu ortaya çıktı. 2022'de Fransa, yüzyılın başından bu yana grup aşamasını geçebilen ikinci son şampiyon oldu; Almanya (2018), İspanya (2014), İtalya (2010) ve Fransa'nın kendisi (2002) ise ilk engelde elendi. Elbette Didier Deschamps'ın takımı finale kadar yükseldi; bu, 1998'deki Brezilya'dan bu yana önceki turnuvanın şampiyonları tarafından başarılmamış bir şeydi.

48 takımlı yeni formatın affedici yapısı ve uygun kura çekimi, Arjantin'in 2026'da benzer bir kaderi paylaşma olasılığını düşürdü. Peki Scaloni, olağanüstü başarısını sürdürebilecek ve uluslararası futboldaki en büyük ödüle bir kez daha ulaşmayı başarabilecek mi? Bunu başarmak için, turnuva ortasında Albiceleste'nin yeni nesil yıldızlarına geçiş sürecini yönetmesi gerekebilir.

  • Argentina 2022Getty Images

    Tanıdık yüzler

    Arjantin, üç buçuk yıl önce Katar’da başarıya imza atan kadrosunun büyük bir kısmıyla Kansas City’deki antrenman kampına ulaştı. 26 kişilik kadrodan 17'si 2022 kadrosunda yer alırken, 2024 Copa America finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildikten sonra milli takımdan emekli olan Angel Di Maria dışında, Lusail'de Fransa'ya karşı ilk 11'de yer alan 11 oyuncunun tamamı kadroda yer alıyor.

    Bu durum, Scaloni'nin başarı döneminin temelini oluşturan seçmelerin olağanüstü tutarlılığını gösteriyor. Mevcut kadrosundaki 16 oyuncu, Scaloni'nin teknik direktörlüğünde kazandığı ilk turnuva olan 2021 Copa America'da yer almıştı. Buna karşılık, beş yıl önceki Brezilya kadrosundan sadece 11 oyuncu Kuzey Amerika'da bulunuyor ve bu sayıya üç kaleci de dahil, İngiltere ise aynı yaz Euro 2020'de finale yükseldiğinden bu yana sadece dokuz oyuncuyu kadrosunda tuttu.


    • Reklam
  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Yaşlılık dönemi yaklaşıyor

    Ve son beş yıl içinde Arjantin kadrosunda birbirlerine olan bu yakınlık, kardeş gibi bir bağ kurulmasını sağlamış olsa da, şimdi endişe edilen nokta, yaşın en kötü zamanda onlara yetişmek üzere olabileceği.

    Kadrodaki dokuz oyuncu 30 yaşın "üzerinde", aralarında Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul ve tabii ki rekor kıran altıncı Dünya Kupası'nda 39 yaşına girecek olan Lionel Messi gibi önemli ilk onbir oyuncuları da bulunuyor.

    Diğer uçta ise, Franco Mastantuono ve Alejandro Garnacho gibi isimlerin kadroya alınmaması nedeniyle, Giuliano Simeone, Valentin Barco ve Nico Paz olmak üzere sadece üç oyuncu 25 yaşın altında.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Ayaklarda birikmiş yorgunluk

    Takımın ortalama yaşının 29'un üzerinde olmasının yanı sıra, Scaloni'nin kilit oyuncularından bazılarının son birkaç yıldır aralıksız süren yoğun temponun ardından ne kadar enerji kalmış olduğu konusunda da endişeler var. 2024 Copa America'nın yanı sıra, kadrodaki 11 oyuncu geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'na da katıldı; bu da bazıları için son üç sezonun aralıksız geçtiği anlamına geliyor.

    2024-25 sezonunun başlangıcından bu yana, kilit orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ve yıldız forvet Julian Alvarez, kulüp ve milli takımda 121'er maç oynadı. O halde, Alvarez'in ayak bileği sorunu nedeniyle Atletico Madrid'in sezonunun son haftalarında dinlendirilmesi belki de şaşırtıcı olmamalı; Fernandez'in kat ettiği kilometrelerin, 25 yaşında fiziksel olarak en iyi formunda olmasına rağmen bir noktada onu etkilememesi ise şaşırtıcı olurdu.

    Alexis Mac Allister'ın bacaklarındaki kilometrelerin, formundaki dramatik düşüşte rol oynadığı kesin gibi görünüyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almamasına rağmen, Liverpool orta saha oyuncusu son iki sezonda kulüp ve milli takımda 119 maça çıkmayı başardı ve Salı günü Arjantin'in Cezayir ile oynayacağı açılış maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ancak son dokuz aydaki Premier Lig performansları bir gösterge ise, Scaloni harekete geçmek zorunda kalmadan önce Mac Allister'ın hareket alanı kesinlikle kısıtlanacaktır.

    Şubat ayında Liverpool'un Manchester City'ye yenildiği maçta sosyal medyada Mac Allister'ı eleştiren eski Reds kanat oyuncusu Jermaine Pennant, TalkSport'a şunları söyledi: "Maçı izliyordum ve sinirlenmiştim, sonra tweet attım... Kızgındım. Yapıcı bir kızgınlıktı... Şöyle demiştim: 'Sezon öncesi sakatlığından sonra, eski halinin gölgesi olarak geri döndün; bacakların gitmiş gibi görünüyor'. O [City] maçında, o tam anlamıyla bir seyirciydi, maça hiç giremedi ve ben de buna değindim, bu bir gözlemdi."

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Umudunu kaybetmemek

    Scaloni, turnuva sahnesinde kendi yönetiminde henüz hayal kırıklığı yaratmamış olan çekirdek kadrosuna bir kez daha güvenmeye hazırlanıyor. 2022 finalinde ilk 11’de yer alan oyunculardan yedisi, Arrowhead Stadyumu’nda Cezayir karşısında yine kadroda yer alacak; Alvarez, Nicolas Tagliafico ve Nahuel Molina hafif sakatlıklarla turnuvaya katılmış olmasaydı bu sayı 10’a kadar çıkabilirdi.

    Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Fernandez, De Paul, Mac Allister ve Messi gibi isimler rollerini yeniden üstlenecek, 2024 Copa America Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Lautaro Martinez ise forvette Alvarez'in yerini alacak. Bu, kazanmayı bilen bir takım; ancak Arjantin'in bir kez daha turnuvada ilerleyebilmesi için Scaloni'nin bazı riskler alması ve kadrosunun genç üyelerine güvenmesi gerekiyor mu?

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Değişim fırsatları

    Scaloni’nin riskten kaçınma eğilimi, Cezayir maçında sol bek pozisyonunda kimi seçeceği konusunda açıkça görülüyor. Tagliafico’nun kadroda yer almaması nedeniyle, son hazırlık maçlarındaki etkileyici performanslarının ardından Barco’nun ilk on birde yer alacağı tahmin ediliyordu.

    Bu yaz Chelsea'ye transfer olması beklenen Strazburg'un sol kanat oyuncusu, Arjantin'in son üç maçının ikisinde gol attı, ancak bu maçlarda biraz daha ileride oynadı. Ancak Barco asıl pozisyonu sol bek ve 21 yaşındaki oyuncunun enerjisi, yaşlanan Arjantin takımına kanatlardan birinde ek bir dinamizm katacaktır.

    Bunun yerine Scaloni, Cezayir'in tecrübeli yıldızı Riyad Mahrez'i marke etme görevini Manchester United'dan Lisandro Martinez'e verecek gibi görünüyor. Martinez, savunma açısından Barco'dan kesinlikle daha sağlam, ancak stoper kökenli olması nedeniyle hücumda o kadar cesur olamayacağı düşünülüyor.

    Simeone ise açılış maçında ilk 11'de yer alacak, ancak alışık olmadığı bir pozisyonda, sağ bek olarak. Hem Molina hem de Gonzalo Montiel son sakatlıklarından sonra iyileşme sürecini hızlandırıyor ve bu nedenle Simeone, ikisinden biri ya da her ikisi de yedek kulübesinden birkaç dakikadan fazla süre alabilecek duruma gelene kadar bu görevi üstlenecek.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Paz'ın durumu

    Ancak Arjantin’in nesil değişimi konusunda en büyük tartışma, son iki sezondur Como formasıyla sergilediği performanslarla İtalyan futbolunu adeta aydınlatan 21 yaşındaki Paz’ın etrafında dönüyor.

    Cesc Fabregas'ın antrenörlüğünde yetişen Paz, geçtiğimiz sezon 13 gol attı ve 7 asist yaptı. Böylece, 2024'te ancak birinci lige yükselen takımının dördüncü sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına yardımcı oldu. Serie A'nın sezon sonu ödüllerinde En İyi Orta Saha Oyuncusu seçildi ve Real Madrid'in bu yaz genç oyuncunun sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu kullanacağına inanılıyor.

    Paz'ın pas görüşü, topu elindeyken risk almaya istekli olması ve gençlik coşkusu, örneğin Mac Allister'ın son zamanlarda sergilediği performanslarla keskin bir tezat oluşturuyor. Başlangıçta yedek kulübesinde yetinmek zorunda kalacak gibi görünse de - kısmen üstesinden gelmeye çalıştığı hafif bir diz sakatlığı nedeniyle - Scaloni, işler pek yolunda gitmezse yeni kanları takıma dahil etmeye açık olmalı.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Koşmaya çıkmak

    Scaloni bunu daha önce de başarmıştı; Katar’daki grup aşamasının ortasında o zamanlar 21 yaşındaki Fernandez’i kadroya dahil etme kararı, turnuvanın gidişatını değiştiren bir hamle olmuştu. Daha önce kendisine başarılar kazandıran oyunculara olan sadakati takdire şayan olsa da, dörtte dört yapmayı hedefliyorsa, özellikle Arjantin’in finale giden yolunun potansiyel olarak çetin olması nedeniyle, zorlu kararlar alması gerekecek gibi görünüyor.

    Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün önünde J Grubu'nu kazanmaları halinde, Albiceleste 32'li turda H Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak - muhtemelen İspanya, ancak daha büyük olasılıkla Uruguay. Bu maçı kazanırlarsa, D Grubu'nun ikincisiyle (şu anda Avustralya) veya G Grubu'nun ikincisiyle (muhtemelen Belçika, Mısır veya İran) oynanacak, üstesinden gelinebilir bir son 16 maçı takip edecek.

    Ancak çeyrek finallerde işler birkaç kat daha zorlaşacak. Sıralamalar değişmezse, son sekizde Arjantin'in rakibi olarak şu anda Portekiz favori görünüyor. Bu da, neredeyse kesin olarak son Dünya Kupası olacak bu turnuvada Messi ve Cristiano Ronaldo arasında dramatik bir karşılaşma yaşanacağı anlamına geliyor.

    O noktada, Scaloni'nin en iyi kadrosunu belirlemiş olmasını ve Messi'ye mümkün olan en iyi vedayı sunmasını umarsınız. Bu kadroda, takımın genç oyuncularından bir veya ikisinin yer alması ihtimali yüksek.


Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Cezayir crest
Cezayir
ALG