Yaşlanan Arjantin, Lionel Messi’ye Dünya Kupası’nda mükemmel bir veda yaşatmak için gençlere güvenmek zorunda

Arka arkaya iki Dünya Kupası'nı kazanmak daha önce hiç görülmemiş bir şey olmasa da, son derece nadir bir başarıdır. İtalya, turnuvanın ilk yıllarında 1934 ve 1938'de bunu başarmıştı; ancak o zamandan beri, sadece genç Pele'nin ilham verdiği Brezilya, dört yıl önce ilk kez kazandığı şampiyonluğu 1962'de savunmayı başardı.

Aslında, en azından son zamanlarda, Dünya Kupası'nda son şampiyon olarak başarılı olmak gerçekten çok zor olduğu ortaya çıktı. 2022'de Fransa, yüzyılın başından bu yana grup aşamasını geçebilen ikinci son şampiyon oldu; Almanya (2018), İspanya (2014), İtalya (2010) ve Fransa'nın kendisi (2002) ise ilk engelde elendi. Elbette Didier Deschamps'ın takımı finale kadar yükseldi; bu, 1998'deki Brezilya'dan bu yana önceki turnuvanın şampiyonları tarafından başarılmamış bir şeydi.

48 takımlı yeni formatın affedici yapısı ve uygun kura çekimi, Arjantin'in 2026'da benzer bir kaderi paylaşma olasılığını düşürdü. Peki Scaloni, olağanüstü başarısını sürdürebilecek ve uluslararası futboldaki en büyük ödüle bir kez daha ulaşmayı başarabilecek mi? Bunu başarmak için, turnuva ortasında Albiceleste'nin yeni nesil yıldızlarına geçiş sürecini yönetmesi gerekebilir.