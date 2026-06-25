Yaşasın Palestra, yaşasın Atalanta ve yaşasın Chelsea: çünkü bu transfer piyasası hikayesi İtalyan futbolu için bir ders olmalı

Marco Palestra sadece en son örnek. Ondan önce sıra Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode ve Destiny Udogie’ye gelmişti; bunlar sadece en dikkat çeken örnekler. Bu listeye, “uzak” 2012 yılında Serie A’ya bile uğramadan Pescara’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Marco Verratti’yi de ekleyebiliriz.





Gerçekçi olmaya ve biraz daha az şovenist, hatta taşralı gibi davranmaktan vazgeçmeye başlamamızda fayda var: Uzun zamandır ikinci planda kalan bir lig ve hareketiz ve en iyi yeteneklerimizden bazılarının parayı, ama aynı zamanda ve özellikle de Premier League gibi bir ligde daha büyük gelişme fırsatlarını tercih etmeleri, yeterince üst düzey oyuncu ihraç etmediğimizle suçlandığımız bu tarihi dönemde memnuniyetle karşılanmalıdır. Ve bunu, kıskançlık ve kibir karışımı olan her zamanki olumsuz retorikle değil; çünkü bu, Avrupa’daki rakiplerimizin karşısında futbolumuzun karşı karşıya olduğu pek çok sorunu ve sınırlamayı bir anda ortadan kaldırmayacaktır.