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Çeviri:

Yaşasın Palestra, yaşasın Atalanta ve yaşasın Chelsea: çünkü bu transfer piyasası hikayesi İtalyan futbolu için bir ders olmalı

M. Palestra
FEATURES
Opinion
Atalanta
Inter

En yetenekli oyuncularımızın dünyanın en prestijli liginde yer bulabilmesi, gurur kaynağı olmalıdır

Marco Palestra sadece en son örnek. Ondan önce sıra Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode ve Destiny Udogie’ye gelmişti; bunlar sadece en dikkat çeken örnekler. Bu listeye, “uzak” 2012 yılında Serie A’ya bile uğramadan Pescara’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Marco Verratti’yi de ekleyebiliriz.


Gerçekçi olmaya ve biraz daha az şovenist, hatta taşralı gibi davranmaktan vazgeçmeye başlamamızda fayda var: Uzun zamandır ikinci planda kalan bir lig ve hareketiz ve en iyi yeteneklerimizden bazılarının parayı, ama aynı zamanda ve özellikle de Premier League gibi bir ligde daha büyük gelişme fırsatlarını tercih etmeleri, yeterince üst düzey oyuncu ihraç etmediğimizle suçlandığımız bu tarihi dönemde memnuniyetle karşılanmalıdır. Ve bunu, kıskançlık ve kibir karışımı olan her zamanki olumsuz retorikle değil; çünkü bu, Avrupa’daki rakiplerimizin karşısında futbolumuzun karşı karşıya olduğu pek çok sorunu ve sınırlamayı bir anda ortadan kaldırmayacaktır.

  • SPOR SALONUNUN NE SUÇU VAR?

    Marco Palestra, Inter’in daha önceki ilgisini bir kenara bırakarak Chelsea’nin milyonlarca sterlinlik teklifini kabul etmekle çok iyi bir iş yaptı: İtalya’da kalarak kazanabileceğinden çok daha fazla, hatta çok daha fazla para kazanacak ve bugün ona parmak sallayanlar – uyum sağlamakta ve ilk 11’de yer edinmekte kesin zorluklar yaşayacağını düşünerek – en azından Nerazzurri’ye transfer olma ihtimali en olası göründüğü sürece onu idolize ettikten sonra, son derece tutarsız davranıyorlar.Ve belki de, biz burada büyümeyi ve çağa ayak uydurmayı engelleyen her zamanki meseleleri tartışmaya devam ederken, yurtdışında ilerleme kaydedildiğini, gelişildiğini, giderek daha büyük olmak için yapılanma sağlandığını ve kaçınılmaz olarak dışarıdan gelen profesyoneller için de daha çekici hale gelindiğini fark edememeleri nedeniyle fazla dar görüşlü davranıyorlar. Teknik direktörler, yöneticiler ve futbolcular; hiçbiri hariç değil.


    CHELSEA’NIN ANİ HAREKETİNİN TÜM PERDE ARKASI DETAYLARI VE INTER’İN TEPKİSİ

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  • OLUMLU DÖNGÜ

    Son yıllarda, dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig’deki takımların ilgisini çeken İtalyan oyuncuların sayısı artmışsa, bundan ve olumlu yöndeki bu trend değişikliğinden memnuniyet duymalıyız; bu durum, yetenek ve gelecek vaat eden gençler açısından durumumuzun sandığımız kadar kötü olmadığını düşünmemize muhtemelen izin veriyor. Bunun yerine, belki de bazı kulüplerin – hatta Serie A’daki ve üst düzey kulüplerin bile – birkaç yıldır uygulamaya başladığı bu olumlu döngüyü nasıl besleyebileceğimizi kendimize sormalıyız. Bazıları gençlik takımlarını geliştirerek – Atalanta, Empoli, Roma veya Fiorentina bunun mükemmel örnekleridir – bazıları ise ikinci takımların kurulmasıyla (burada da Atalanta, Juventus ve kısmen Milan dikkat çekiyor).

  • ÖRNEK: ATALANTA

    Asıl ilerleme, esas olarak ekonomik amaçlara yönelik bir süreç ve mekanizmayı – Juventus Next Gen’deki oyuncuların sayısına bakmak yeterlidir; kulüp bu oyunculardan önemli bir gelir elde etmiştir – teknik ve futbol odaklı bir yaklaşıma dayanan bir yapıya dönüştürmek olacaktır. Her zamanki Atalanta, özellikle de Gasperini’nin aydınlık yönetimi altında istikrarlı bir şekilde ulaştığı statüden çok uzak olduğu dönemlerde, ancak şu anda Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir takım olarak da her zaman güncel olan bu yaklaşımla yolu çizdi. Bölgeden yetenekli gençleri keşfedip Zingonia’da onlarla mükemmel bir şekilde çalışarak, en iyilerini korkusuzca Serie A’ya çıkardı. Ardından hem ekonomik hem de teknik açıdan meyvelerini topladı.

  • DONNARUMMA’DAN YILDIZ’A, INTER OLAYI

    Son yıllarda, açıkça ortada olan bir ekonomik kriz ve yurt dışından oyuncu transferi için belirli bütçelerle rekabet etmenin bariz imkansızlığı nedeniyle, giderek daha fazla takım kendi altyapısından yetişen oyunculara yönelmeye başladı. Milan, Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli, Cutrone gibi isimlerin yanı sıra Liberali, Bartesaghi ve Camarda’yı da sahneye çıkardı; Juventus ise kendi altyapısından Savona, Kulusevski, Soulé ve Yıldız’ı kadrosuna kattı; Inter’in kadrosunda ise Dimarco gibi bir altyapı ürünü bulunuyor; bu yıl Pio Esposito’yu sahneye çıkardı ve kısa süre önce Stankovic’i tekrar kulübe geri getirdi (ayrıca Bastoni ve Barella gibi başka yerlerde yetişen yerli yeteneklere milyonlarca avroyu cömertçe harcadı ve önce Leoni’yi, ardından Palestra’yı kadrosuna katmaya çalıştı). Roma da, A takıma yükseltilen (en sonuncusu Pisilli) ve Giallorossi’de kalmasalar bile profesyonel futbola geçiş yapabilen birçok genç oyuncu açısından örnek teşkil eden olumlu bir kulüp olmaya devam ediyor.

  • ARTIK ASLA INACIO VEYA REGGIANI VAKALARI OLMASIN

    Bu, mesajın kısmen anlaşıldığı anlamına gelir, ancak bu henüz yeterli değildir. Daha fazlası yapılabilir ve yapılmalıdır. Örneğin, başka yerlerde oynayıp belki de daha kolay bir şekilde kendilerini kanıtlayabilecek olan 16-17 yaşındaki gençlerin, önemli futbol sahnesine çıkış sürelerini daha da kısaltmaya çalışmak gibi. Bu, gelecekte – kulüpleri kendi altyapı oyuncularının “kaçırılmasından” daha fazla koruyan Avrupa ve FIFA düzenlemelerinin ötesinde (Inacio, Reggiani, Natali gibi, sadece son zamanlardaki birkaç örnekten bahsetmek gerekirse) kulüpleri genç oyuncularının “kaçırılmasından” daha fazla koruyan ancak yine de yeterli olmayan Avrupa ve FIFA düzenlemeleri bir yana – gelecek vaat eden birçok oyuncunun İtalya’da bir kariyer yoluna girmek yerine hemen yurtdışında kariyer yapmaya karar vermesini ve böylece ait oldukları takımların transfer anında daha fazla kazanç elde etmesini engellemek için kesinlikle bir teşvik olacaktır.

  • GELECEĞE DAİR UMUT

    Dolayısıyla, Serie A’mızda bir Palestra eksikliği için gereksiz yere üzülmenin bir anlamı yok; aksine, Atalanta gibi ciddi ve ileri görüşlü bir kulübün politikasını bir kez daha övmek gerekir. Bu kulüp, bir oyuncusunun yeteneğini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için en uygun koşulları yaratmayı başardı; her ne kadar bu oyuncuyu sahada çok az kullanmış olsa da, Percassi yönetiminin bir kez daha sermaye kazancını kayda geçirdi. Asıl yapmamız gereken, futbolumuzun şu anki durumunu olduğu gibi kabul etmek ve rekabet gücümüzü güçlendirmek için gerekli tüm önlemleri almaktır. Değer yaratmak için en iyi genç oyuncularımıza, kelimenin tam anlamıyla doğru bir şekilde yatırım yapmak. Milli takım açısından da öyle.