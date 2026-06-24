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"Yaşasın Cristiano Ronaldo!" - Rio Ferdinand, Dünya Kupası'nda Özbekistan'a karşı attığı iki golün ardından Portekiz kaptanının eleştirenlerine "susun" dedi
Ferdinand, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının ardından Ronaldo’yu savundu
Ferdinand, eski takım arkadaşına duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememişti ve Salı günü, eski stoper artık kendini tutamadı. Ferdinand, Ronaldo’nun Özbekistan’a karşı iki gol atarak hayati bir galibiyet elde etmesinin ardından sosyal medyada Ronaldo’yu kutladı.
İlk golün ardından Ferdinand, Twitter’da sadece “VIVA RONALDO!” yazarak tepki gösterdi. Maçın ilerleyen dakikalarında Nuno Mendes gol attığında ise Ferdinand, Ronaldo’nun bencil olduğunu iddia edenlere ironik bir şekilde gönderme yaparak “Ama Cristiano takım oyuncusu değil” diye yazdı.
Ronaldo maçtaki ikinci golünü attığında ise Ferdinand, gülen emojilerle birlikte kısa ama anlamlı bir mesaj paylaştı: "Ve bir tane daha!"
- AFP
Şüphecileri susturmak
İlk paylaşımlarının ardından Ferdinand, Ronaldo’nun maruz kaldığı amansız eleştirilere doğrudan değinen bir video yükledi. Portekiz kaptanını savunan Ferdinand şöyle dedi: “Cristiano! Tanrım, o işte bunu yapıyor! Cidden: Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası’na şimdiden damgasını vurdu. Ve biliyor musunuz? Tüm şüphecilere... 1.000 gole doğru ilerleyen bir adamdan nasıl şüphe duyabilirsiniz? Bir Portekizli oyuncu tarafından atılan en fazla Dünya Kupası golü: Az önce Eusebio’yu, o büyük Eusebio’yu geçti. Altı Dünya Kupası’nda gol atan tek hayatta olan adam. Bu adamın tamamen bittiğini, oynamaması gerektiğini, takıma zarar verdiğini vb. söylemek... Dünyada bu şekilde hareket eden çok az santrfor var."
Ferdinand, Ronaldo'yu Haaland ile karşılaştırıyor
Ferdinand, maç sırasında Ronaldo’nun olağanüstü hareketlerini ve gol vuruş becerilerini analiz ederek tutkulu savunmasına devam etti. Ferdinand şunları ekledi: “Zamanlama, koşuya çıkmak için doğru anı yakalamak ve sonra öyle bir vuruş yapmak. Ve sonra ikinci gol: 41 yaşındaki bir oyuncu, Dünya Kupası’nda genç bir stoperin arkasına koşup Haaland gibi golü bitiriyor. Muhteşem Haaland. Bu oyuncuların keyfini çıkaralım. Onları eleştirmeyelim, keyfini çıkaralım! Ve ben bunu izlemeye bayılıyorum." Ronaldo’nun milli takımdaki yerini sürekli sorgulayanlara doğrudan bir mesajla tutkulu videosunu sonlandıran Ferdinand, gülerek şöyle haykırdı: "Ve biliyor musunuz? Şu nefret dolu tipler... onlar orada bir yerlerde: susun!"
- AFP
Kolombiya ile oynanacak belirleyici grup finali bizi bekliyor
Ronaldo ve Portekiz, artık dikkatlerini Kolombiya ile oynayacakları belirleyici son grup maçına yöneltecek. Kolombiya şu anda altı puanla grupta lider konumda bulunurken, açılış maçında DR Kongo ile berabere kalarak dört puan toplayan Portekiz, grup birinciliğini garantilemek için galibiyet almak zorunda. Ronaldo, tarihi gol serisini sürdürerek ülkesini grup birincisi olarak eleme turlarına taşımayı hedefliyor.