"Yaşasın Cristiano Ronaldo!" - Rio Ferdinand, Dünya Kupası'nda Özbekistan'a karşı attığı iki golün ardından Portekiz kaptanının eleştirenlerine "susun" dedi

Ferdinand, maç sırasında Ronaldo’nun olağanüstü hareketlerini ve gol vuruş becerilerini analiz ederek tutkulu savunmasına devam etti. Ferdinand şunları ekledi: “Zamanlama, koşuya çıkmak için doğru anı yakalamak ve sonra öyle bir vuruş yapmak. Ve sonra ikinci gol: 41 yaşındaki bir oyuncu, Dünya Kupası’nda genç bir stoperin arkasına koşup Haaland gibi golü bitiriyor. Muhteşem Haaland. Bu oyuncuların keyfini çıkaralım. Onları eleştirmeyelim, keyfini çıkaralım! Ve ben bunu izlemeye bayılıyorum." Ronaldo’nun milli takımdaki yerini sürekli sorgulayanlara doğrudan bir mesajla tutkulu videosunu sonlandıran Ferdinand, gülerek şöyle haykırdı: "Ve biliyor musunuz? Şu nefret dolu tipler... onlar orada bir yerlerde: susun!"