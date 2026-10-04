"Yaşananlar cezaları ve istifaları gerektiriyor": Messi'nin veda maçı öncesi Arjantin'de skandal

Arjantin Milli Takımı, pazar günü "Monumental" Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Burkina Faso'yu Lionel Messi'nin yokluğunda 7-0 mağlup etti.

Arjantin'in gollerini Lautaro Martinez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Franco Mastantuono ve Giuliano Simeone kaydederken, Mohamed Diallo da kendi kalesine gol attı.

Maç, Burkina Faso açısından olağanüstü koşullarda gerçekleşti. Takım, karşılaşmaya ağırlıklı olarak 23 yaş altı oyunculardan oluşan genç bir kadroyla çıktı ve kafile Buenos Aires'e maçın başlamasına yalnızca birkaç saat kala ulaştı. Bu durum, dünya ikincisi karşısındaki görevlerini daha da zorlaştırdı.

Messi şimdi, 6 Ekim Salı günü "Monumental" Stadı'nda oynanması planlanan ve milli takıma resmi vedasını temsil eden Benin maçında Arjantin forması altındaki son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.