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"Yaşananlar cezaları ve istifaları gerektiriyor": Messi'nin veda maçı öncesi Arjantin'de skandal

Match report
Arjantin - Burkina Faso
Arjantin
Burkina Faso
Hazırlık Maçları
Arjantin - Benin
Benin
L. Messi
Arjantin
Burkina Faso
Benin

Burkina Faso'da yedi gol: Felaket niteliğinde perde arkası

Arjantin Milli Takımı, pazar günü "Monumental" Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Burkina Faso'yu Lionel Messi'nin yokluğunda 7-0 mağlup etti.

Arjantin'in gollerini Lautaro Martinez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Franco Mastantuono ve Giuliano Simeone kaydederken, Mohamed Diallo da kendi kalesine gol attı.

Maç, Burkina Faso açısından olağanüstü koşullarda gerçekleşti. Takım, karşılaşmaya ağırlıklı olarak 23 yaş altı oyunculardan oluşan genç bir kadroyla çıktı ve kafile Buenos Aires'e maçın başlamasına yalnızca birkaç saat kala ulaştı. Bu durum, dünya ikincisi karşısındaki görevlerini daha da zorlaştırdı.

Messi şimdi, 6 Ekim Salı günü "Monumental" Stadı'nda oynanması planlanan ve milli takıma resmi vedasını temsil eden Benin maçında Arjantin forması altındaki son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

  • Olağanüstü koşullar: "Hayatın macerası"

    Fransız gazeteci Romain Molina, Arjantin ile Burkina Faso arasında oynanan hazırlık maçına eşlik eden krizin perde arkasını ortaya çıkardı. Molina, maçın olağanüstü koşullarda oynandığını belirterek, Faslı ekibin ilk kez milli formayı giyen 13 oyuncuya bel bağlamak zorunda kaldığını, bunun da yıldızlarından bir kısmını Fas'tan kalkan uçakla seyahat etmeyi reddetmeye iten bir lojistik kriz nedeniyle yaşandığını ifade etti.

    Molina, X platformundaki hesabı üzerinden Burkina Faso Milli Takımı'ndaki birçok genç oyuncunun "hayatlarının macerasını" yaşadığını belirtti; zira bu oyuncular, bazılarının profesyonel sözleşmesi dahi bulunmamasına rağmen, "Monumental" sahasında dünya ikincisiyle karşı karşıya geldiler.

  • Unutulmayacak bir deneyim

    Molina, Burkina Faso milli takımının Arjantin'e maçın başlamasından yalnızca 6 saatten az bir süre önce, yaklaşık 12 saat süren bir yolculuğun ardından ulaştığını ve ardından bu genç grubun dünyanın seçkin yıldızlarını barındıran bir takım karşısında mümkün olan en zorlu karşılaşmalardan birine atıldığını açıkladı.

    Şunları ekledi: "Sonuç ne olursa olsun, bu tecrübe bu oyuncuların hafızasında sonsuza dek kazılı kalacak.

  • Yaşananlar cezaları ve istifaları gerektiriyordu

    Molina, Arjantin ve Burkina Faso futbol federasyonlarını eleştirerek, Arjantin taraftarlarının güçlü bir Afrika takımıyla yapılacak maç için bilet parası ödediğini, ancak karşılarına yolculuktan yeni dönen ve profesyonel olmayan oyuncuları da barındıran genç bir takımın çıktığını vurguladı.

    Yaşananların her iki federasyon yetkililerinden "cezalar ve istifalar" gerektirdiğini belirten Molina, durumu "organizasyonel kaos" olarak nitelendirdi.


    Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu genç oyuncular adına üzülüyorum, böyle koşullarda dünya ikincisi karşısında ne yapabilirler ki?"

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