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'Yasağımı kaldırın lütfen!' - Chelsea yıldızı Cole Palmer, EA Sports FC 27 oynanış görüntülerini erken erişim gafıyla sızdırmasının ardından şaşırtıcı bir şekilde Twitch'ten ban yedi
EAFC 27 yayını, erken oynanış görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kısa kesildi
24 yaşındaki oyuncu, salı öğleden sonra Twitch'e giriş yaparak merakla beklenen video oyununu plansız bir yayında binlerce izleyiciyle buluşturdu. Palmer, bir saatten fazla süre boyunca Ultimate Team paketleri açtı ve maçlar oynadı; oyunun sıkı yayın ambargosunu ise tamamen görmezden geldi.
Küresel lansmanın 25 Eylül'de yapılması planlanırken ve erken erişim resmen 18 Eylül'de başlamayacakken, Chelsea yıldızının izinsiz yayını kısa sürede geliştiricilerin dikkatini çekti. Yayın aniden sonlandırıldı ve telif hakkı talebinin ardından Palmer'ın Twitch kanalındaki tüm EA Sports FC 27 içerikleri daha sonra kaldırıldı.
- Getty Images Sport
"Sadece insanlara istediklerini veriyordum!"
Durum, EA Sports FC'nin resmi hesabının yayın ortasında sohbete katılmasıyla mizahi bir hal aldı. Geliştirici, orta saha oyuncusunu nazikçe uyararak şöyle yazdı: "Şey Cole, bunu biraz daha sonra yapmayacak mıydık? Birleşik Krallık saatiyle 18.00'de canlı yayında olacağız!"
Sonraki yasağına aldırış etmeyen İngiltere milli oyuncusu, Instagram hikâyesinden esprili bir çağrı yaptı. Hem Twitch'i hem de EA'i etiketleyerek şunu yazdı: "Ben sadece insanların istediğini veriyordum... lütfen yasağımı kaldırın." Daha sonra farklı bir platformda, cezasıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımına da etkileşim verip sadece şunu söyledi: "Yakında geri döneceğiz."
Talihsiz yayın sırasında Palmer, oyun içi istatistikleri konusunda da hayal kırıklığını dile getirdi. Genel puanının 87'den 85'e düştüğünü fark edince şöyle yakındı: "EA ile konuşmam lazım. Benden iki puan aldılar. Geçen sezon 10 ay boyunca tek bacakla oynadım, ne yapmamı istiyorsunuz?"
Ayrıca Chelsea takım arkadaşı Morgan Rogers ile kıyaslandığında hızını da sorgulayarak şunu ekledi: "76 hız mı? Onun benden nasıl daha hızlı olduğunu bilmiyorum ama EA bazen, dostum, biraz çılgın olabiliyor."
Sakatlık sorunları ve zorlu bir sezon
Palmer'ın form durumuna ilişkin yorumları, geçen sezon yaşadığı ve onu hayal kırıklığına uğratan saha kenarında kalma dönemine dayanıyor. Oyun kurucu, kasık problemi ve ayak parmağındaki kırık nedeniyle uzun süre forma giyemedi ve bu durum sezonun ilk aylarında etkisini ciddi şekilde sınırladı.
Chelsea'nin Sidney'deki sezon öncesi turunda o sıkıntılı dönemi değerlendiren Palmer, iyileşme sürecini aceleye getirdiğini kabul etti. "İlk birkaç ayda, sakat olduğum dönemde, sadece çıkıp oynamak istiyordum, ki muhtemelen bunu yapmamam gerekiyordu" dedi. "Açıkçası, oynamak istediğim gibi oynayamadım. Sakatlıklar ve benzeri şeyler yüzünden kişisel olarak kötü bir sezondu ama şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yedi hafta bana açıkçası yardımcı oldu. Yeniden başlamaya hazırım."
24 yaşındaki oyuncu, form durumuyla ilgili sorunlarını çözmek için ne kadar ileri gittiğini de anlattı ve şunları söyledi: "Bir doktora görünmek için İsveç'e ya da Danimarka'ya, o ülkelerden birine gittim. (Ameliyat) hakkında konuştuk ama sonunda olmadım."
- Sports Press Photo
Odak yeniden sahaya kayıyor
Sakatlık sorunlarını görünüşe göre geride bırakan Palmer, Rogers ile birlikte yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Her iki oyuncu da Premier League'de şimdiden dörter gol katkısı yaptı ve bu da Stamford Bridge'deki etkilerinin giderek arttığını gösteriyor.
Twitch hesabının yeniden açılıp açılmayacağını beklerken Palmer'ın öncelikli odağı Chelsea'nin yaklaşan fikstürü olmak zorunda. Premier League ve Carabao Cup'taki etkileyici formu, Chelsea tüm kulvarlarda sezonun ilk bölümündeki ivmesini sürdürmeye çalışırken kritik önem taşıyacak.
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