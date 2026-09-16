Durum, EA Sports FC'nin resmi hesabının yayın ortasında sohbete katılmasıyla mizahi bir hal aldı. Geliştirici, orta saha oyuncusunu nazikçe uyararak şöyle yazdı: "Şey Cole, bunu biraz daha sonra yapmayacak mıydık? Birleşik Krallık saatiyle 18.00'de canlı yayında olacağız!"

Sonraki yasağına aldırış etmeyen İngiltere milli oyuncusu, Instagram hikâyesinden esprili bir çağrı yaptı. Hem Twitch'i hem de EA'i etiketleyerek şunu yazdı: "Ben sadece insanların istediğini veriyordum... lütfen yasağımı kaldırın." Daha sonra farklı bir platformda, cezasıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımına da etkileşim verip sadece şunu söyledi: "Yakında geri döneceğiz."

Talihsiz yayın sırasında Palmer, oyun içi istatistikleri konusunda da hayal kırıklığını dile getirdi. Genel puanının 87'den 85'e düştüğünü fark edince şöyle yakındı: "EA ile konuşmam lazım. Benden iki puan aldılar. Geçen sezon 10 ay boyunca tek bacakla oynadım, ne yapmamı istiyorsunuz?"

Ayrıca Chelsea takım arkadaşı Morgan Rogers ile kıyaslandığında hızını da sorgulayarak şunu ekledi: "76 hız mı? Onun benden nasıl daha hızlı olduğunu bilmiyorum ama EA bazen, dostum, biraz çılgın olabiliyor."



