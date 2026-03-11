Getty Images Sport
"Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz!" - Piero Hincapie, Arsenal'in dörtlü hücum taktiğini savunuyor
Arsenal'in taktiksel değişimi ve şampiyonluk hedefleri
Hincapie, teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki kulübün fiziksel yaklaşımına yönelik artan eleştirilere değindi. Londra ekibi, 30 maçın ardından Premier Lig tablosunda 7 puanlık bir farkla liderliğini sürdürüyor, ancak geleneksel akıcı futbolunu terk ettiği için ciddi eleştirilere maruz kalıyor.
24 yaşındaki oyuncu, Arteta ve takımının avantajlarını korumak için kuralları esnetiyorlar iddialarını hemen reddetti. Hincapie, Sport Bild'e verdiği demeçte, takımın şu anki ivmesini sağlayan motivasyonun kaynağını şöyle açıkladı: "Kazanma azmimiz bizi mükemmeliyetçi yapıyor."
Nicolas Jover'in set parçaları üzerindeki etkisi
Kulübün duran toplardaki başarısının ardındaki istatistikler şaşırtıcıdır; 58 lig golünün yaklaşık %38'i bu tür senaryolardan kaynaklanmaktadır. Bu verimlilik, uzman antrenör Nicolas Jover tarafından düzenlenen yoğun antrenmanların doğrudan sonucudur. Jover, kulübün köşe vuruşlarından en fazla gol atma rekorunu kırmasına ve 10 duran top golüne en hızlı ulaşan takım olmasına yardımcı olmuştur.
Hincapie, dışardaki gürültüyü kabul etmekle birlikte, iç odaklanmayı vurgulayarak, "Detaylara dikkat ediyoruz. Set parçası gücümüz tüm Avrupa'da konuşuluyor. Bu, set parçası koçumuz Nico Jover ile yaptığımız günlük antrenmanların sonucudur." dedi. "Kulağa can sıkıcı gelebilir, ancak sonuçlar, her birimizin köşe vuruşundan veya serbest vuruştan gol atmaya istekli olduğunu gösteriyor." diye ekledi.
Güzel futboldan çok sonuçlara öncelik vermek
Uluslararası yıldız, başarılarının ardındaki yöntemler konusunda pişmanlık duymuyor ve olumlu sonuçlar elde etmenin estetik kaygılardan daha önemli olduğunu vurguluyor. Arsenal, yirmi yıldır ilk lig şampiyonluğunu kovalarken, takım Manchester City ile girdiği zorlu şampiyonluk yarışında amacın araçları haklı çıkardığına inanıyor.
Taktiksel tartışmanın özüne değinen stoper, kupayı kaldırmanın tek önemli ölçüt olduğu fikrini pekiştirdi. Hincapie, "Benim için en önemli şey, başarılı olmamız ve bu süreçte yasadışı hiçbir şey yapmamamız" diye ısrar etti. "Her zaman güzel bir şekilde kazanamazsınız" diyerek sözlerini açıkça bitirdi.
Emirates'te ikincilik lanetini kırmak
Arteta, takımını ligin en sert savunma birimi haline getirerek, efsanevi Invincibles döneminden keskin bir ayrılık yaşattı. Arsene Wenger, hücumdaki zarafetiyle ünlü bir takımı yönetiyordu ve o tarihi sezonda köşe vuruşlarından sadece altı gol attı. Mevcut kadro ise duran toplardan 22 gol atarak bu rakamı tamamen gölgede bıraktı.
Üç sezon üst üste ikinci sırada bitiren takım, nihayet zirveye çıkmak için karanlık sanatları benimsemeye hazır. Hatta bu ayın sonunda oynanacak final maçıyla Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Carabao Cup'ı da kazanabilirler. Hincapie, geçmişteki başarılarına atıfta bulunarak bu cesur yaklaşımı haklı çıkardı: "Bazen akıllı oynamak ve izin verilenin sınırlarına kadar mücadele etmek gerekir. Cesaretli olmalısın. Çifte zafer kazandığımız sezonda, tüm maçlarımız izlemesi hoş değildi, ama kazandık."
