"Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz!" - Piero Hincapie, Arsenal'in dörtlü hücum taktiğini savunuyor

Kulübün duran toplardaki başarısının ardındaki istatistikler şaşırtıcıdır; 58 lig golünün yaklaşık %38'i bu tür senaryolardan kaynaklanmaktadır. Bu verimlilik, uzman antrenör Nicolas Jover tarafından düzenlenen yoğun antrenmanların doğrudan sonucudur. Jover, kulübün köşe vuruşlarından en fazla gol atma rekorunu kırmasına ve 10 duran top golüne en hızlı ulaşan takım olmasına yardımcı olmuştur.

Hincapie, dışardaki gürültüyü kabul etmekle birlikte, iç odaklanmayı vurgulayarak, "Detaylara dikkat ediyoruz. Set parçası gücümüz tüm Avrupa'da konuşuluyor. Bu, set parçası koçumuz Nico Jover ile yaptığımız günlük antrenmanların sonucudur." dedi. "Kulağa can sıkıcı gelebilir, ancak sonuçlar, her birimizin köşe vuruşundan veya serbest vuruştan gol atmaya istekli olduğunu gösteriyor." diye ekledi.