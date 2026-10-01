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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Yasa dışı istismar!' - Erling Haaland neden viral olan atkuyruğu reklamı nedeniyle büyük bir hava yolu şirketini mahkemeye veriyor?

E. Haaland
Norveç

Erling Haaland, Dünya Kupası sırasında yaşandığı iddia edilen ticari marka ihlalinin ardından Norwegian Air Shuttle'a karşı resmî dava açtı. Havayolu şirketi, golcünün imza niteliğindeki sarı atkuyruğunu bir uçağın üzerine photoshop'ladı ve bu durum, ekim ayında mahkemeye taşınacak bir hukuki anlaşmazlığı başlattı.

  • Haaland, Norwegian Air Shuttle'a karşı yasal işlem başlattı

    Norveçli süperstar Erling Haaland, Dünya Kupası'nın ardından havayolu şirketi Norwegian Air Shuttle ASA'ya karşı hukuki süreç başlattı. VG Sports ve Dagbladet'e göre, Schjodt hukuk firması Manchester City forveti ve Britanyalı şirket York Promotions Ltd. adına Oslo Bölge Mahkemesi'ne resmi bir dava çağrısı sundu.

    Davada, şirketin turnuva sırasında uçak biletlerini pazarlamak için Haaland'ın ticari özelliklerini ve tescilli markalarını hukuka aykırı şekilde kullandığı öne sürülüyor.

    Mahkeme gözetimindeki video planlama duruşmasının 9 Ekim Cuma günü yapılması planlanıyor.

  • imago-sport-1079884705.jpgNTB

    Silinen at kuyruğu reklamı hukuki anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor

    Anlaşmazlık, Norveç'in Dünya Kupası kampanyası sırasında Instagram ve TikTok'ta yayımlanan sosyal medya paylaşımları etrafında dönüyor. VG Sports ve Dagbladet'e göre Norwegian Air Shuttle, uçaklarından birinin Haaland'ın ayırt edici sarı atkuyruğu saç modeliyle dijital olarak düzenlendiği bir görseli, "Hiç bu kadar Norveçli görünmemiştik" notuyla birlikte paylaştı.

    Paylaşımlar hukuki müdahalenin ardından silindi, ancak hava yolu şirketi eylemlerini sosyal medyada yapılan hafif bir atışma olarak savundu.

    Norwegian basın yetkilisi Eivind Hammer Myhre, "Doğru, anlam veremediğimiz bir dava aldık" dedi. "Tezahüratların davalarla karşılanması üzücü, ancak gelecekte ortak spor kahramanlarımızı desteklememize de izin verilmesi için makul bir diyalog kurulmasını umuyoruz."

  • Hukuk uzmanları, golcünün fikri mülkiyet konusundaki tutumunu destekliyor

    VG Sports'a göre Bergen Üniversitesi pazarlama hukuku uzmanı Profesör Tore Lunde, Haaland'ın Norveç Pazarlama Yasası ve kişilik haklarını koruyan mevzuat kapsamında güçlü hukuki dayanaklara sahip olduğuna inanıyor. Hukuk akademisyenleri, sporcuların görüntülerini izinsiz kurumsal ticarileştirmeye karşı koruyan Yüksek Mahkeme emsal kararlarına işaret ediyor.

    Dava, Haaland'ın Norveç'in Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği süreçte yedi gol atmasının ardından geldi; Norveç burada Brezilya'yı mağlup etmeden önce İngiltere'ye yenildi.

    Avukatlar, ticari markaların korunmamasının ticari açıdan zarar verici emsaller oluşturma riski taşıdığını vurguluyor.

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    Norveç, Galler maçı hazırlıklarına başlarken odak sahaya kaydı

    Oslo'da süren hukuki süreçlere rağmen Haaland, Cardiff'te Norveç milli takım kadrosuyla birlikte kalıyor. Stale Solbakken'in ekibi, yaz aylarındaki ivmesini sürdürmeye çalışırken perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak.

    Norwegian Air Shuttle, anlaşmazlığı ekim ayındaki resmi duruşmadan önce mahkeme dışı diyalog yoluyla çözmeyi umuyor.

    Haaland, sahada milli takım düzeyindeki üretken golcülük performansını sürdürmeyi hedefliyor.

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