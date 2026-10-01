Anlaşmazlık, Norveç'in Dünya Kupası kampanyası sırasında Instagram ve TikTok'ta yayımlanan sosyal medya paylaşımları etrafında dönüyor. VG Sports ve Dagbladet'e göre Norwegian Air Shuttle, uçaklarından birinin Haaland'ın ayırt edici sarı atkuyruğu saç modeliyle dijital olarak düzenlendiği bir görseli, "Hiç bu kadar Norveçli görünmemiştik" notuyla birlikte paylaştı.

Paylaşımlar hukuki müdahalenin ardından silindi, ancak hava yolu şirketi eylemlerini sosyal medyada yapılan hafif bir atışma olarak savundu.

Norwegian basın yetkilisi Eivind Hammer Myhre, "Doğru, anlam veremediğimiz bir dava aldık" dedi. "Tezahüratların davalarla karşılanması üzücü, ancak gelecekte ortak spor kahramanlarımızı desteklememize de izin verilmesi için makul bir diyalog kurulmasını umuyoruz."