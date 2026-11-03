30 yaşındaki İspanyol forvet Jesús de Miguel, İspanya İkinci Ligi'nde Tenerife'nin Andorra'yla oynadığı maçta, sahanın orta noktası yakınlarında topu kapmak için mücadele ederken Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpıştığı sırada sakatlandı.

Oyuncu, göğüs bölgesinde kalp ve solunum durmasına yol açan ağır bir yaralanma geçirdi ve hastaneye kaldırıldı; Tenerife kulübü ise salı sabahı oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Tenerife, vefat haberini dokunaklı bir açıklamayla duyurdu ve açıklamada kulüp kendisini "kalbi kırık" olarak nitelendirdi. Bu sırada aralarında Lionel Messi'nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından kulüpler ve oyunculardan taziyeler geldi; Real Madrid ise maçında bir dakikalık saygı duruşu düzenlemeyi planladı.

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, kurumun oyuncunun vefatıyla "kalbinin kırıldığını" belirterek de Miguel'in ailesine, takım arkadaşlarına ve Tenerife kulübüne taziyelerini sundu ve Avrupa futbolunun bu hafta onun anısına saygıyla yas tutacağını vurguladı.

UEFA, anma etkinliklerinin salı ve çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçlarını, ayrıca perşembe günkü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacağını doğruladı.

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