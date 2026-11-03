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FC Shakhtar Donetsk v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Yas ve matem: Avrupa sahaları Tenerife forvetini uğurlamak için tek yürek oldu

Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk - Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
J. de Miguel
Tenerife
Türkiye
Almanya
Ukrayna
Portekiz
İngiltere
İspanya

Jesus'a vefa için bir dakikalık saygı duruşu

İspanyol Tenerife forveti Jesús de Miguel'in, İkinci Lig maçında Andorra kalecisi Jesús Owono ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından 30 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa futbol maçlarına hüzün ve yas havası hâkim oldu.

Yas, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasının ilk karşılaşmalarının başlamasıyla start aldı. Türk Galatasaray ile Alman Stuttgart ve Ukraynalı Şahtar Donetsk ile Portekizli Sporting Lizbon maçlarında, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), hayatını kaybeden oyuncunun ruhuna saygı amacıyla bir dakikalık saygı duruşunun yapılmasına karar verdi.

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  • Galatasaray ve Stuttgart'tan Tenerife'ye taziye

    Daha önce birçok Avrupa kulübü, oyuncunun ailesine ve Tenerife kulübüne yönelik üzüntüsünü ve dayanışmasını dile getirmişti. Galatasaray resmi bir açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu üzüntünün büyüklüğünü anlatacak hiçbir kelime yok." Kulüp, De Miguel'in ailesine ve tüm Tenerife mensuplarına başsağlığı diledi.

    Açıklamayı şu mesajla tamamladı: "Huzur içinde uyu Jesus."

    Stuttgart da resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, oyuncunun ailesine ve Tenerife kulübüne mensup herkese en derin taziyelerini iletti.

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  • Ölümcül sakatlık

    30 yaşındaki İspanyol forvet Jesús de Miguel, İspanya İkinci Ligi'nde Tenerife'nin Andorra'yla oynadığı maçta, sahanın orta noktası yakınlarında topu kapmak için mücadele ederken Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpıştığı sırada sakatlandı.

    Oyuncu, göğüs bölgesinde kalp ve solunum durmasına yol açan ağır bir yaralanma geçirdi ve hastaneye kaldırıldı; Tenerife kulübü ise salı sabahı oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Tenerife, vefat haberini dokunaklı bir açıklamayla duyurdu ve açıklamada kulüp kendisini "kalbi kırık" olarak nitelendirdi. Bu sırada aralarında Lionel Messi'nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından kulüpler ve oyunculardan taziyeler geldi; Real Madrid ise maçında bir dakikalık saygı duruşu düzenlemeyi planladı.

    UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, kurumun oyuncunun vefatıyla "kalbinin kırıldığını" belirterek de Miguel'in ailesine, takım arkadaşlarına ve Tenerife kulübüne taziyelerini sundu ve Avrupa futbolunun bu hafta onun anısına saygıyla yas tutacağını vurguladı.

    UEFA, anma etkinliklerinin salı ve çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçlarını, ayrıca perşembe günkü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacağını doğruladı.

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