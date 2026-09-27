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'Yaş sadece bir sayı!' - Marco Pasalic, Hırvatistan'a galibiyeti getirdikten sonra Luka Modric efsanesi hakkında konuştu
Pasalic, Bilic'in rüya gibi ilk maçında Hırvatistan'a galibiyeti getirdi
Orta saha oyuncusu Marco Pasalic, Prag'da Çekya karşısında alınan etkileyici 2-1'lik UEFA Uluslar Ligi galibiyetinde maçın kazandıran golünü attı. İlk teknik direktörlük döneminin sona ermesinden 14 yıl sonra göreve geri dönen teknik direktör Slaven Bilic, Luka Modric'in açılış golünün ardından Pasalic'in ikinci yarıdaki golü sayesinde kulübeye zaferle döndü.
Pasalic, ceza sahası içinde yaptığı etkili vuruşla ağları buldu ve Hırvatistan'ın orta sahadaki baskın performansını değerlendirerek takımına üç puanı getirdi.
Bu galibiyet, Hırvatistan'ın Uluslar Ligi kampanyasına iyi bir başlangıç yapmasını sağladı.
- AFP
Golcü Pasalic, yaşlanmayan Modric için yapılan övgü dolu paylaşımlara öncülük etti
Maçın ardından UEFA'ya konuşan Pasalic, kilidi harika bir golle açan kaptanı Modric için büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Orta saha oyuncusu, Modric'in fiziksel durumuna ve teknik otoritesine hayran kaldığını söylerken, kaptanının yaşlanma kurallarına meydan okuduğunu belirtti.
Pasalic, Modric'in sahadaki varlığının milli takım için belirleyici unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Luka Modric'in attığı ilk gol mükemmeldi! Onun adına gerçekten çok mutluyum!" diyen Pasalic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor! Sahada fark yaratıyor ve gerçekten bir efsane."
Kovacic ve Bilic, kadrodaki anında oluşan uyumu övdü
Pasalic'in golü ve Modric'in üstün performansının yanı sıra orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, kadronun Bilic'in taktik taleplerine ne kadar sorunsuz uyum sağladığını vurguladı. Kovacic, Bilic'in dönüşünün takıma anında enerji ve birlik getirdiğini belirtmeden önce eski teknik direktör Zlatko Dalic'e saygılarını sundu.
Çek teknik direktör Santi Denia, ilk maçındaki yenilgiden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken takımını İngiltere karşısında toparlanmaya çağırdı.
"Öncelikle Zlatko Dalic'e her şey için teşekkür etmem gerekiyor" diyen Kovacic, şöyle devam etti: "Ama Bilic'le birlikte her şey hemen yerine oturdu ve herkes tek bir takım gibi birlikte çalışıyor."
- ZUMA Press Wire
Hırvatistan, dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmak için Sevilla deplasmanına hazırlanıyor
Pasalic ve Hırvatistan şimdi dikkatini, salı günü dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmak için Sevilla'ya gidecekleri dev uluslararası maça çevirdi. Bilic'in ekibi, Uluslar Ligi grubunda liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu karşılaşmaya ivmesini taşımayı hedefliyor.
Çekya ise aynı akşam yeni teknik direktör Santi Denia yönetiminde Prag'da İngiltere'yi ağırlamaya hazırlanıyor.
Pasalic, İspanya'da gol formunu sürdürmeyi amaçlıyor.
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