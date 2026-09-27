'Yaş sadece bir sayı!' - Marco Pasalic, Hırvatistan'a galibiyeti getirdikten sonra Luka Modric efsanesi hakkında konuştu

Pasalic'in golü ve Modric'in üstün performansının yanı sıra orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, kadronun Bilic'in taktik taleplerine ne kadar sorunsuz uyum sağladığını vurguladı. Kovacic, Bilic'in dönüşünün takıma anında enerji ve birlik getirdiğini belirtmeden önce eski teknik direktör Zlatko Dalic'e saygılarını sundu.

Çek teknik direktör Santi Denia, ilk maçındaki yenilgiden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken takımını İngiltere karşısında toparlanmaya çağırdı.

"Öncelikle Zlatko Dalic'e her şey için teşekkür etmem gerekiyor" diyen Kovacic, şöyle devam etti: "Ama Bilic'le birlikte her şey hemen yerine oturdu ve herkes tek bir takım gibi birlikte çalışıyor."