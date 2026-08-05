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Yarış başladı! Barcelona, Manchester City yıldızı Rodri'nin Real Madrid konusunda "şüpheler" geliştirmesiyle sansasyonel bir transfer çalımı planlıyor
Barcelona, City'nin yıldızı için devreye girdi
Rodri transferindeki yarış, Barcelona'nın Manchester City'nin orta saha generali için araya girme girişimine hazırlanmasıyla dramatik bir dönemece girdi. Dünya Kupası kazanan kaptan için uzun süredir en güçlü adayın Real Madrid olduğu düşünülürken, SPORTtarafından aktarılan haberlere göre Etihad ekibi, Camp Nou'dan resmi bir teklifin artık eli kulağında olduğuna inanıyor.
Real Madrid, eski Atletico Madrid oyuncusu için yaklaşık 10 gün önce resmi görüşmelere başladı ve The Sun'a göre kulüp başkanı Florentino Perez de bu transferin tamamlanması için tam onay verdi. Ancak ilk ivmeye rağmen, iki kulüp arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı.
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Mourinho’nun vizyonu üzerine taktik şüpheler
Yangına körükle giden bir diğer unsur ise Rodri'nin kendisinin de Real Madrid'e olası bir transfer konusunda çekinceler taşıdığı yönündeki iddia. Haberde, orta sahanın teknik tarzının Jose Mourinho'nun sisteminden ziyade Barcelona'daki futbol felsefesine daha uygun olduğunu düşündüğü öne sürülüyor.
Barcelona'nın cazibesi güçlü olsa da Katalan ekibi için asıl engel kırılgan mali durumu olmaya devam ediyor. Onu Manchester'dan koparmak için gerekecek yüksek bonservis bedelinin ötesinde, kulüp yetkilileri oyuncunun yüksek maaşını ligin zorunlu kıldığı maaş sınırı içine sığdırmanın zor olabileceğinden endişe ediyor.
Maresca, gürültüye rağmen sakinliğini koruyor
Dönen söylentilere rağmen, City'nin yeni patronu Enzo Maresca, kilit orta sahasının geleceği konusunda sakinliğini korudu. İtalyan teknik adam, oyuncunun kısa vadeli sağlık durumuna odaklanmış durumda; çünkü Rodri, yakın zamanda kazandığı Dünya Kupası zaferinin ardından sırtındaki bir sorun nedeniyle ameliyatı başarıyla geçirdi.
Maresca, "Büyük oyuncuların etrafında her zaman spekülasyonlar olur, bunu söylememiz gerekiyor. Bundan endişe duymuyorum, bu normal" dedi. "Dünya Kupası'nı kazandılar ve o da en iyi oyunculardan biriydi. Her teknik direktör Rodri'ye sahip olmak ister ama şu anda ameliyat oldu. Dinlenmesi ve iyileşmesi gerekiyor, sonra da burada bizimle birlikte geri dönecek."
Teknik direktörün kamuoyuna yönelik bu tavrı, yönetim kurulu İspanya'nın en büyük iki kulübünden gelen karmaşık ilgiyi yönetirken bile odağı sahada tutma isteğini yansıtıyor. Rodri, City düzeninin hayati bir parçası olmaya devam ediyor ve geleceği yoğun tartışmaların konusu olsa da kısa vadede önceliği tam olarak hazır hale gelmek.
- Getty
Değerleme farkı ve sakatlık endişeleri
Olası bir anlaşmanın mali şartları, taraflar arasında hâlâ bir pürüz olmaya devam ediyor. Manchester City'nin orta saha oyuncusu için yaklaşık 56 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinde ısrar ettiği belirtilirken, Real Madrid ise şu ana kadar en fazla 43 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu gösterdi.
Rodri, yeni sezona bir Dünya Kupası şampiyonu olarak giriyor, ancak aynı zamanda kalıcı hamstring ve kasık sakatlıkları nedeniyle katkısının bir ölçüde sınırlı kaldığı bir sezonun ardından geliyor. Bu fiziksel durum endişeleri, ameliyat sonrası rehabilitasyonuyla birleşince, ilgilenen herhangi bir talibin dünyanın önde gelen ön liberolarından birini transfer etmenin bariz faydalarına karşı riskleri dikkatle tartması gerekecek.
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