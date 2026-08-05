Rodri transferindeki yarış, Barcelona'nın Manchester City'nin orta saha generali için araya girme girişimine hazırlanmasıyla dramatik bir dönemece girdi. Dünya Kupası kazanan kaptan için uzun süredir en güçlü adayın Real Madrid olduğu düşünülürken, SPORTtarafından aktarılan haberlere göre Etihad ekibi, Camp Nou'dan resmi bir teklifin artık eli kulağında olduğuna inanıyor.

Real Madrid, eski Atletico Madrid oyuncusu için yaklaşık 10 gün önce resmi görüşmelere başladı ve The Sun'a göre kulüp başkanı Florentino Perez de bu transferin tamamlanması için tam onay verdi. Ancak ilk ivmeye rağmen, iki kulüp arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı.



