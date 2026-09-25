Donnarumma, İtalya Belçika ile karşılaştığında, United'daki mevkidaşı Lammens ile rekabetini yeniden yaşamaya hazırlanıyor. İki kaleci, dikkat çekici bir Uluslar Ligi A Grubu karşılaşmasında milli takım görevinde kozlarını paylaşacak.

Maç, cuma akşamı Roma'daki ikonik Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati Birleşik Krallık saatiyle 19.45 olarak belirlendi. A Grubu'nu Fransa ve Türkiye tamamlıyor; bu da sıralamada erken bir avantaj elde etmeyi hedefleyen iki ülke için olumlu bir sonucun hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.