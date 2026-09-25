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‘Yarından sonra!’ - Gianluigi Donnarumma, Uluslar Ligi karşılaşması öncesi Man Utd’li rakibi Senne Lammens’e şakacı bir uyarı gönderdi
Manchester rekabeti milli görevde yeniden alevlendi
Donnarumma, İtalya Belçika ile karşılaştığında, United'daki mevkidaşı Lammens ile rekabetini yeniden yaşamaya hazırlanıyor. İki kaleci, dikkat çekici bir Uluslar Ligi A Grubu karşılaşmasında milli takım görevinde kozlarını paylaşacak.
Maç, cuma akşamı Roma'daki ikonik Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati Birleşik Krallık saatiyle 19.45 olarak belirlendi. A Grubu'nu Fransa ve Türkiye tamamlıyor; bu da sıralamada erken bir avantaj elde etmeyi hedefleyen iki ülke için olumlu bir sonucun hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Donnarumma'dan Belçikalı kaleciye sıcak övgü
Donnarumma, karşılaşma öncesinde Belçikalı mevkidaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi ve United'da kaleyi korumanın beraberinde getirdiği büyük baskıyı kabul etti.
"O harika bir kaleci ve Manchester United'da iyi performans göstermek kolay değil," diyen Donnarumma'nın sözlerini Football Italia aktardı. "Harika bir geleceğinin olacağından eminim, onunla tanıştım, zeki bir çocuk ve umarım gelişmeye devam eder, tabii sadece yarınki maçtan sonra."
Son derbi geçmişi İtalyan kaleciden yana
Roma'daki uluslararası mücadele, iki kalecinin bu sezon Old Trafford'da oynanan ve tansiyonu yüksek geçen Premier League Manchester derbisinde daha önce karşı karşıya gelmesinin ardından geliyor. Söz konusu yerel mücadelede City, orta saha oyuncusu Phil Foden'ın kırmızı kart görmesi ve takımın ilk yarıda 10 kişi kalmasının ardından direnç göstermek zorunda kaldı.
Sayısal dezavantaja rağmen Erling Haaland maçın tek golünü attı ve 1-0'lık zorlu galibiyeti getirdi; böylece Donnarumma bu sezon aralarındaki ilk düellodan galip ayrıldı.
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Uluslar Ligi A Grubu'nda kritik viraj
İleriye bakıldığında, Uluslar Ligi serüveni rekabetçi A Grubu'nda ilerlerken her iki kaleci de kendi ülkelerinin hedefleri açısından kritik önem taşıyacak.
Donnarumma, Lammens karşısındaki galibiyet serisini sürdürmeye ve İtalya'nın Roma'da kendi sahasında üç değerli puan almasına yardımcı olmaya kararlı olacak. Bu arada Lammens de Belçika'yı Stadio Olimpico'da unutulmaz bir sonuca taşımak için istekli olacak.
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