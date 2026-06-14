"Yarından sonra 59 yaşına gireceğim – ve hâlâ aptalım": Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a yönelik "dudak ucundan kaçan" yorum için özür diledi

Klopp, Perşembe günü Dünya Kupası açılış maçı kapsamında MagentaTV'de televizyon yorumcusu olarak görev yaparken, DFB takımına atıfta bulunarak "Neyse ki Julian Nagelsmann takımı kuruyor – şimdilik. Şimdilik." dediğinde ortalığı karıştırmıştı. Yorumcu meslektaşı Thomas Müller gülerek şöyle ekledi: "Kloppo, daha Haziran ayındayız! Sen şimdiden Eylül ayındasın."
İkili'nin, muhtemelen başarısız geçecek bir Dünya Kupası'nın ardından milli takım teknik direktörünün görevine son verileceğini ima eden sözleri, şaka amaçlı olsa da büyük yankı uyandırdı. Eski milli futbolcular Stefan Effenberg ve Andreas Möller de Klopp'un sözlerini eleştirmiş ve Sport1'de bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti. "Bu hiç olmaz. Bu biraz saygısızca," dedi Möller.