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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

Çeviri:

"Yarından sonra 59 yaşına gireceğim – ve hâlâ aptalım": Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a yönelik "dudak ucundan kaçan" yorum için özür diledi

Dünya Kupası
Almanya
Almanya - Curacao
J. Nagelsmann

Borussia Dortmund ve Liverpool gibi takımların eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan "aptalca" bir yorum yaptığı için özür diledi.

Klopp, Perşembe günü Dünya Kupası açılış maçı kapsamında MagentaTV'de televizyon yorumcusu olarak görev yaparken, DFB takımına atıfta bulunarak "Neyse ki Julian Nagelsmann takımı kuruyor – şimdilik. Şimdilik." dediğinde ortalığı karıştırmıştı. Yorumcu meslektaşı Thomas Müller gülerek şöyle ekledi: "Kloppo, daha Haziran ayındayız! Sen şimdiden Eylül ayındasın." 

İkili'nin, muhtemelen başarısız geçecek bir Dünya Kupası'nın ardından milli takım teknik direktörünün görevine son verileceğini ima eden sözleri, şaka amaçlı olsa da büyük yankı uyandırdı. Eski milli futbolcular Stefan Effenberg ve Andreas Möller de Klopp'un sözlerini eleştirmiş ve Sport1'de bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti. "Bu hiç olmaz. Bu biraz saygısızca," dedi Möller. 

  • Almanya milli takımının Curacao'ya karşı 7-1 kazandığı maçın ardından, Nagelsmann ile yapılan röportaj çoktan sona ermişken Klopp söz aldı: "Bunun için hâlâ zamanımız olmalı. Takım hakkında bu kadar çok konuştuğumuza göre: Thomas ve ben de kendimizi, gayri resmi olarak, takımın bir parçası olarak görüyoruz. Sizin yanınızdayız," diye milli takım teknik direktörüne doğru vurguladı.

    "Yılın en kötü kelimesini çoktan buldum: O da 'hala'. Bunun için kendime bir tokat atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Ağzımdan düşünmeden çıktı ve hiçbir önemi yok. Yarın öbür gün 59 yaşına gireceğim – ve hala aptalım," dedi Klopp özeleştirel bir şekilde.

    Klopp bu konuyu çabucak kapatmaya çalıştı, Nagelsmann ise özrü yorum yapmadan dinledi. "Tamamen sizin tarafınızdayız. Süreci bozacak hiçbir şey yapmayacağız," diye özetledi eski teknik direktör.

    Almanya, turnuvaya Cumartesi günü (22:00) Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci grup maçıyla devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü ise Ekvador ile üçüncü maç oynanacak (22:00).

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