"Yarından sonra 59 yaşına gireceğim – ve hâlâ aptalım": Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a yönelik "dudak ucundan kaçan" yorum için özür diledi

Almanya milli takımının Curacao'ya karşı 7-1 kazandığı maçın ardından, Nagelsmann ile yapılan röportaj çoktan sona ermişken Klopp söz aldı: "Bunun için hâlâ zamanımız olmalı. Takım hakkında bu kadar çok konuştuğumuza göre: Thomas ve ben de kendimizi, gayri resmi olarak, takımın bir parçası olarak görüyoruz. Sizin yanınızdayız," diye milli takım teknik direktörüne doğru vurguladı.

"Yılın en kötü kelimesini çoktan buldum: O da 'hala'. Bunun için kendime bir tokat atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Ağzımdan düşünmeden çıktı ve hiçbir önemi yok. Yarın öbür gün 59 yaşına gireceğim – ve hala aptalım," dedi Klopp özeleştirel bir şekilde.

Klopp bu konuyu çabucak kapatmaya çalıştı, Nagelsmann ise özrü yorum yapmadan dinledi. "Tamamen sizin tarafınızdayız. Süreci bozacak hiçbir şey yapmayacağız," diye özetledi eski teknik direktör.

Almanya, turnuvaya Cumartesi günü (22:00) Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci grup maçıyla devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü ise Ekvador ile üçüncü maç oynanacak (22:00).