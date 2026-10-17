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“Yarın gol atacak!” diyen Enzo Maresca, Phil Foden’a destek verdi ve Manchester City’nin genç yıldız adayını övdü
Maresca, ülke içi müsabakalardan üç maç men cezası alan Foden'a destek verdi
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, can sıkıcı üç maçlık kırmızı kart cezasının ardından Phil Foden'ın yeniden en iyi formuna kavuşacağına inanıyor. İngiltere millî oyuncusu, geçen ay City'nin Manchester United'ı 1-0 yendiği Premier Lig maçında kırmızı kart görmüş ve cezasını sezonun kısaltılmış başlangıç döneminde çekmişti.
Foden, çarşamba günü Paris Saint-Germain'e karşı evinde 4-2 kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında kadroya döndü ancak oyuna girmedi.
Geçen aralık ayından bu yana City formasıyla Premier Lig'de gol atamayan altyapıdan yetişme oyuncu, cumartesi günü Ipswich Town ile oynanacak maçta yeniden sahaya çıkmak için çabalıyor.
- AFP
Manchester City teknik direktörü Foden'ın gol hasreti hakkında şaka yaptı
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Maresca, Foden'ın gol hasretiyle ilgili şaka yaparken oyuncunun kırmızı kart görmesinden bu yana antrenmanlarda gösterdiği performansı övdü. Maresca, “Yarın gol atacak! Biz sadece onunla her gün çalışmaya gayret ediyoruz,” diye espri yaptı.
“Millî maç arası ve United'a karşı gördüğü kırmızı karttan bu yana epey uzun zaman geçti. Ama antrenmanlarda iyi çalışıyor, başladığımızdan beri iyi gidiyor. Çok olumlu bir başlangıç yaptı, çok iyi.”
“Yarın oynayıp oynayamayacağını göreceğiz ama önümüzde çok fazla maç var. Yarın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına karar vermemiz gerekiyor. Başlarsa bize katkı sağlayacağından hiç şüphem yok.”
Maresca, genç orta saha oyuncusu Bouaddi'yi “harika” sözleriyle övdü
Maresca, PSG karşısında ikinci yarıda oyuna girdikten sonra büyük etki yaratan 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi’den de övgüyle söz etti. Teknik direktör, genç oyuncunun çevresindekilerin performansını nasıl yükselttiğine dikkat çekti.
“Ayyoub harika bir oyuncu. Onun en iyi yanı, sahadayken çevresindekilerin performansını artırması,” dedi Maresca.
“Bunu ancak üst düzey oyuncular yapabilir. Bazen üst düzey bir oyuncu sahadayken çevresinde oynayanlar daha iyi performans gösterir. Ayyoub konusunda da böyle hissediyorum. Bazı oyuncular, başkalarıyla birlikte oynadıklarında daha iyi olabilir.”
- Getty Images Sport
Manchester City, Ipswich karşısında hemen reaksiyon göstermek istiyor
Manchester City, PSG karşısında Avrupa arenasında yaşadığı hayal kırıklığını hızla geride bırakmak amacıyla cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town'ı ağırlayacak.
Foden'ın lig maçlarında yeniden forma giyebilecek olması ve Bouaddi'nin daha fazla süre almak için çabalaması, Maresca'ya değerli taktik seçenekler sunuyor.
City, Premier League zirvesindeki güçlü konumunu korumak isterken İtalyan teknik direktör, Foden'ı hemen ilk 11'de başlatıp başlatmayacağına karar vermek zorunda.
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