Maç öncesi basın toplantısında konuşan Maresca, Foden'ın gol hasretiyle ilgili şaka yaparken oyuncunun kırmızı kart görmesinden bu yana antrenmanlarda gösterdiği performansı övdü. Maresca, “Yarın gol atacak! Biz sadece onunla her gün çalışmaya gayret ediyoruz,” diye espri yaptı.

“Millî maç arası ve United'a karşı gördüğü kırmızı karttan bu yana epey uzun zaman geçti. Ama antrenmanlarda iyi çalışıyor, başladığımızdan beri iyi gidiyor. Çok olumlu bir başlangıç yaptı, çok iyi.”

“Yarın oynayıp oynayamayacağını göreceğiz ama önümüzde çok fazla maç var. Yarın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına karar vermemiz gerekiyor. Başlarsa bize katkı sağlayacağından hiç şüphem yok.”