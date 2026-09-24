AFP
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‘Yarın duygusal olacak!’: Roberto Mancini, Dünya Kupası play-off kâbusunun ardından Belçika karşısında İtalya’ya dönüşüne hazırlanıyor
Olimpico'da duygusal dönüş
Mancini, takımını Roma'da Belçika ile karşı karşıya çıkarmaya hazırlanırken İtalya'nın başına dönüşünün duygusal bir an olacağını kabul etti. Stadio Olimpico, İtalya'nın Euro 2020'deki başarılı serüveni sırasında yaşanan birçok zaferin sahnesi olarak teknik adamın kalbinde özel bir yere sahip. Mancini bu turnuvayı, 2023 yazında milli takımdan tartışmalı ayrılığından önce, unutulmaz şekilde kazanmıştı.
Mücadele öncesinde basına konuşan Mancini, statın önemine ve anın ağırlığına değindi. Mancini, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, “Yarın elbette duygusal olacak. Bu statta çok büyük mutluluklar yaşadık ve yarın buna bir yenisini daha eklemeyi umuyoruz” dedi.
- AFP
Dünya Kupası gölgesini aşmak
İtalya'nın yaklaşan Dünya Kupası'nda yer alamayacak olmasının gölgesi milli takımın üzerinde büyük bir ağırlık yaratıyor, ancak Mancini bu acıyı gelecek için motivasyona dönüştürmekte kararlı. İtalya'nın 2022 Dünya Kupası'na katılmayı başaramadığı dönemde takımın başında bulunan Mancini, 2026 için takımın Bosna-Hersek'e karşı penaltılarla bir kez daha yürek burkan bir play-off elenişi yaşamasını uzaktan izledi. 2018 organizasyonuna katılamamalarıyla başlayan bu uzun kuraklık, en son 2006'da olmak üzere dört dünya şampiyonluğu bulunan bir futbol devinin üst üste üç Dünya Kupası'nda yer alamaması gibi eşi benzeri görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardı.
Mancini, "Ne yazık ki futbol böyle, bazen maçları absürt şekilde kaybedebilirsiniz. Ama bu sporun iyi yanı, size bunu hemen telafi etme fırsatı vermesi. Bunu aklımızda tutmalıyız, ama ardından geleceğe odaklanmalıyız" dedi.
Yeni yüzler ve taktiksel denemeler
Mancini, takıma enerji katmak için Brentford'dan Michael Kayode ve Cagliari'den Alessandro Romano'nun da aralarında bulunduğu birkaç yeni yeteneği kadroya dahil etti. Ancak teknik direktör, antrenman sahasında kısıtlı sürelerinin bulunmasının köklü bir değişimi zorlaştırdığını belirterek, hemen kapsamlı bir yenilenme olacağı yönündeki beklentileri hızla düşürdü.
Yeni çağrılan oyuncuların takıma entegrasyonunu değerlendiren Mancini, İtalya'nın bugüne kadar başarıya ulaşamadığı bir organizasyondaki serüvenini başlatmaya çalışırken kısa milli ara sürecinin zorluklarına değindi. İtalya, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında üçüncülükle yetinerek Uluslar Ligi'ni hiç kazanamadı. "Sadece iki antrenman yaptık, çünkü pazartesi günü toparlanma çalışması vardı. Daha önce yalnızca scout ederken gördüğümüz birkaç çocuğu biraz daha yakından tanıdık ve bu da onları anlamamıza kesinlikle yardımcı oldu" dedi.
- AFP
Kean ve Esposito ortaklığı ufukta görünüyor
En dikkat çekici taktik gelişmelerden biri, çift forvetli bir düzen ihtimali etrafında şekilleniyor. İtalya'nın geleneksel 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkması geniş ölçüde beklense de, hücum üçlüsünün ilk 11'deki yapısına dair ciddi soru işaretleri sürüyor. Moise Kean'in, iki forvet seçeneğinin tek santrfor rolü için yalnızca alternatifler olarak görülmesi yerine, Francesco Pio Esposito ile birlikte ikili olarak görev yapabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.
Her iki forveti de ilk 11'de başlatma ihtimali sorulduğunda Mancini, kartlarını açık etmedi ancak bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiğinin sinyalini verdi. Mancini, "Evet, bu mümkün. Çok sayıda seçeneğimiz var ve çocuklar istekli, bu yüzden umarım doğru tercihleri yaparım" diyerek sözlerini tamamladı.
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