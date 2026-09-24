Mancini, takımını Roma'da Belçika ile karşı karşıya çıkarmaya hazırlanırken İtalya'nın başına dönüşünün duygusal bir an olacağını kabul etti. Stadio Olimpico, İtalya'nın Euro 2020'deki başarılı serüveni sırasında yaşanan birçok zaferin sahnesi olarak teknik adamın kalbinde özel bir yere sahip. Mancini bu turnuvayı, 2023 yazında milli takımdan tartışmalı ayrılığından önce, unutulmaz şekilde kazanmıştı.

Mücadele öncesinde basına konuşan Mancini, statın önemine ve anın ağırlığına değindi. Mancini, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, “Yarın elbette duygusal olacak. Bu statta çok büyük mutluluklar yaşadık ve yarın buna bir yenisini daha eklemeyi umuyoruz” dedi.