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Yarı vücut dehşeti! Eski İngiltere kanat oyuncusu Andros Townsend, maç öncesi yaşanan şoke edici talihsiz kazada saha silindiri tarafından EZİLDİ
Eski İngiltere kanat oyuncusu, talihsiz bir saha silindiri kazasına karıştı
Eski İngiltere milli futbolcusu Andros Townsend, Tayland'da saha ekipmanlarından biriyle yaşanan dehşet verici bir olayın ardından mucize eseri ciddi bir sakatlıktan kurtuldu. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, PT Prachuap'ın Pattani FC ile oynayacağı maç öncesinde Tinsulanon Stadyumu'nda ağır bir saha silindiri tarafından ezildi.
Sıradışı çarpışma, PT Prachuap kadrosu sahada maç öncesi hazırlıklarını yaparken meydana geldi.
Townsend, taç çizgisi yakınında havadan bir backheel denemesi yaptıktan sonra hareket halindeki silindirin doğrudan çarpmasıyla kalça ve uyluk bölgelerinden sakatlık yaşadı.
- Sebastian Frej
Townsend'in hız treninin altında sıkışması takım arkadaşlarını dehşete düşürdü
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, motorlu saha makinesinin oyun alanında ilerledikten sonra eski Premier League yıldızıyla temas ettiği görüldü. Panik stadyuma yayılırken Townsend, ağır silindirin altında mahsur kaldı.
Bazı takım arkadaşları korku ve şok içinde yüzlerini çevirirken, diğerleri mahsur kalan kanat oyuncusuna yardım etmek için koştu.
Kazanın dehşet verici niteliğine rağmen sağlık ekibi, çarpmanın boyutunu değerlendirmek için oyuncuyu hemen muayene etti.
İnanılmaz kurtuluş, dikkat çekici geç dönüşle taçlandı
Olağanüstü bir gelişmeler zincirinde Townsend, kariyerini bitirebilecek ölçüde bir hasardan kaçındı ve takım arkadaşlarına yedek kulübesinde yeniden katılmayı başardı. PT Prachuap, Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira ve Edgar Mendez'in golleriyle 3-0 öndeyken, kanat oyuncusu uzatma dakikalarında oyuna girdi.
13 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen eski oyuncu, Kanchanaburi Power ve Türkiye ekibi Antalyaspor'daki dönemlerinin ardından PT Prachuap'a katıldı.
Kariyerinde Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton ve Luton Town'da Premier League'de akılda kalan dönemler yer alıyor.
- Insidefoto
Prachuap, maç günündeki tuhaf olayın ardından yoluna devam ediyor
PT Prachuap, yıldız transferi etrafındaki maç öncesi üzücü kargaşaya rağmen Thai League 1'de üç puanı aldı. Townsend'in önümüzdeki günlerde kalça ve uyluk sakatlıkları için daha ileri fiziksel değerlendirmelerden geçmesi bekleniyor.
Kulüp, yıldız kanat oyuncusunun bir sonraki lig maçı öncesinde tamamen iyileşmesini sağlamaya çalışacak.
Bu arada, tuhaf olayın videosu küresel futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
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