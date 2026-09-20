PT Prachuap, yıldız transferi etrafındaki maç öncesi üzücü kargaşaya rağmen Thai League 1'de üç puanı aldı. Townsend'in önümüzdeki günlerde kalça ve uyluk sakatlıkları için daha ileri fiziksel değerlendirmelerden geçmesi bekleniyor.

Kulüp, yıldız kanat oyuncusunun bir sonraki lig maçı öncesinde tamamen iyileşmesini sağlamaya çalışacak.

Bu arada, tuhaf olayın videosu küresel futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.



