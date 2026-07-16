Yaramaz dahi mi, yoksa altın avcısı mı? Messi, Maradona'nın tahtına oturdu mu?

Uzun yıllar boyunca Arjantin, tek bir spor ilkesiyle yaşadı: Diego Armando Maradona, futbol dünyasının en önemli yıldızıydı ve bu ülkedeki futbolseverlerin kalbinde ona rakip yoktu.
Ancak zamanın akışıyla birlikte, Lionel Messi adında bir genç ortaya çıktı; tarihi yeniden yazdı ve rekorları birbiri ardına kırarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna da bir adım daha yaklaştı.
Eski Barcelona yıldızının başarıları, Buenos Aires sokaklarında “futbol küfresi” olarak kabul edilen şu soruyu gündeme getirdi: Messi, Maradona’yı kesin olarak geride bırakıp efsanesini sildi mi, yoksa Diego’nun konumu, “Pire”nin rakamları ne kadar yüksek olursa olsun, ulaşılamaz mı kalacak?