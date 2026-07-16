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Maradona and Messigrok
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Yaramaz dahi mi, yoksa altın avcısı mı? Messi, Maradona'nın tahtına oturdu mu?

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Barcelona
Boca Juniors
D. Maradona
L. Messi
İspanya
Arjantin
ABD

İki efsanenin hayranları arasında bitmeyecek bir tartışma

Uzun yıllar boyunca Arjantin, tek bir spor ilkesiyle yaşadı: Diego Armando Maradona, futbol dünyasının en önemli yıldızıydı ve bu ülkedeki futbolseverlerin kalbinde ona rakip yoktu.

Ancak zamanın akışıyla birlikte, Lionel Messi adında bir genç ortaya çıktı; tarihi yeniden yazdı ve rekorları birbiri ardına kırarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna da bir adım daha yaklaştı.

 Eski Barcelona yıldızının başarıları, Buenos Aires sokaklarında “futbol küfresi” olarak kabul edilen şu soruyu gündeme getirdi: Messi, Maradona’yı kesin olarak geride bırakıp efsanesini sildi mi, yoksa Diego’nun konumu, “Pire”nin rakamları ne kadar yüksek olursa olsun, ulaşılamaz mı kalacak?

  • maradonaChatGPT

    Maradona… Bir efsanenin ayakları arasında bir ulusun gururu

    Maradona’nın, geçen yüzyılın 80’li yıllarından 2020 Kasım’ındaki vefatına kadar Arjantinlilerin kalbinde işgal ettiği yeri kelimelerle tarif etmek imkânsızdır.

    Efsane Maradona’nın değerini anlamak için istatistiklere değil, tarihsel bağlamına bakmak gerekir. 1986 Meksika Dünya Kupası’nı kazanması sadece sportif bir zafer değildi; “Malvinas” Savaşı’nda İngiltere’ye karşı alınan yenilginin ardından yaralı bir ülke için bir intikam eylemiydi.

     İngiltere kalesine attığı iki gol, Diego’nun kişiliğini, o dahice bir hilekâr ve asi bir sihirbaz olduğunu özetliyordu.

    1990 Dünya Kupası’nda Maradona, “tek ayakla” oynadığını söyleyebileceğimiz bir performans sergiledi; şişmiş bir diz ve sakat bir ayakla Arjantin’i İtalya Dünya Kupası finaline taşıdı, ardından finalde Almanya karşısında tartışmalı bir penaltı golüyle onurlu bir şekilde yenildi ve ülkesinin bayrağı uğruna bedenini feda eden bir kahraman olarak imajını pekiştirdi.

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  • Diego MaradonaGetty Images

    Arjantinliler neden Maradona'ya deli gibi hayran?


    Maradona, Arjantinlilerin kalbinde efsanevi bir yere sahiptir ve herkes, bu ülkenin futbol efsaneleri de dahil olmak üzere, her zaman ondan büyük bir gururla bahsetmiştir; bunlardan en sonuncusu ise elbette Lionel Messi’nin kendisidir.

    Arjantin’de spor camiasının dışında bile her zaman efsanevi bir kahraman olarak anılması, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Arjantinliler onu neden bu kadar çok seviyor?

    Maradona’nın Arjantin halkı nezdindeki öneminin en büyük sırrı, herkesin onu sahada halkı temsil eden oyuncu olarak görmesidir.

    Maradona, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Via Fiorito semtinde aşırı yoksulluk içinde dünyaya geldi ve devasa bir taraftar kitlesine sahip olan Boca Juniors takımında forma giydi.

     Maradona, Arjantinlilerin çektiği acıları yaşadı, onların dilini konuştu ve sloganlarını haykırdı; bu da halkın onu efsanevi bir konuma yükseltmesine neden oldu.

    Arjantinliler, Maradona’nın erdemlerinden çok kusurlarını sevdiler; özellikle FIFA’ya yönelik saldırgan açıklamalarını, isyankar siyasi duruşunu, hatta uyuşturucu bağımlılığını ve saha dışındaki kaotik yaşamını.

     Dünyanın çeşitli ülkelerindeki pek çok futbolseverin kınadığı tüm bu hususlar, Arjantinlilerin ona olan sevgisini azaltmadı; aksine onu, kırılganlıklarında ve sevinçlerinde kendilerine benzeyen bir insan haline getirdi.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

     Messi… Acımasız rakamların dili


    Maradona duygusal ve sportif destanlar yazmışsa, Lionel Messi ise sayılarla ve bitmeyen parlaklığıyla tarihi yeniden yazdı.

    Messi, Arjantin'i 3 kez Dünya Kupası finaline taşıdı; 2014'te ikincilik elde etti, 2022'de şampiyonluğa ulaştı ve 2026 şampiyonluğuna bir adım kaldı.

    Böylece Messi, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkacak; bu, finale iki kez çıkan Maradona’nın başaramadığı bir başarıdır.

    Ayrıca Messi, Maradona’nın kariyeri boyunca başaramadığını başardı ve Copa América’yı iki kez kazandı.

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  • Maradona MessiSocial

    Messi, Arjantin halkının kalbinde neyi eksik bırakıyor?


    Tüm bu başarılarına rağmen, bazıları Messi’nin Maradona’nın sahip olduğu büyük bir avantajdan yoksun olduğunu söylüyor: Arjantin’de büyümek ve Boca Juniors’ta oynayarak halkla ve taraftarlarla doğrudan bağ kurmak.

    Messi, 13 yaşında bir çocukken Arjantin'den ayrılıp Barselona'ya gitti ve Boca ya da River Plate gibi muazzam bir popülerliğe sahip hiçbir büyük Arjantin kulübünde oynamadı.

    Hayatının büyük bir bölümünü İspanya’da geçirdi ve şu anda ABD’de yaşıyor; bu da onu, bazılarına göre, Maradona’nın aksine Arjantin’in halk mahallelerinin çocuğu değil, Avrupa kültürünün bir ürünü haline getiriyor.

    Ayrıca Messi, sakin ve içe dönük bir kişiliğe sahiptir; aile hayatında istikrarı arar, çatışmalardan nefret eder ve tartışma yaratmaktan ya da ateşli açıklamalardan tamamen uzak durur.

    Bu ideal yaşam tarzı, Messi’yi küresel bir ikon haline getirdi; ancak onu, Diego’nun güçlü açıklamaları ve isyankar tavırlarıyla sokakları harekete geçirdiği ve Arjantinli karakterle büyük ölçüde örtüşen, Arjantin’deki o ezici halk karizmasından mahrum bıraktı.

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    Messi, Maradona'nın tahtına oturdu mu?


    Bu sorunun tek bir cevabı yok; Arjantin dışında durum, Maradona’yı istatistiksel olarak geride bırakan ve önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanması halinde bu üstünlüğünü pekiştirecek olan eski Barcelona yıldızının lehine görünüyor.

    Ancak Arjantin’de işler o kadar kesin değil; zira Arjantinlilerin Maradona ile olan ilişkisi, insani zaaflar ve çöküş anında elde edilen ulusal zafer üzerine kurulu, “ruhani” bir ilişki olarak tanımlanıyor.

     Oysa Lionel Messi ile olan ilişkileri, onlara zafer kazandıran ve futbol tarihlerini yeniden yazan bu sihirbaza duydukları saygı ve gururla şekilleniyor.

    Yurtdışında büyüyen ve krizlerden uzak sakin bir kişiliğe sahip olan Messi’nin başarılarıyla duyulan gurur ile isyankar Maradona’ya duyulan manevi bağlılık arasında, Arjantin’in yoksul mahallelerinin çocuğu olan isyankar Maradona’ya duyulan manevi bağlılık arasında, Arjantinlilerin gözünde kimin bir numaralı yıldız olduğu sorusu gündemde kalmaya devam edecek ve cevaplar, her bir hayranın bu iki efsaneye olan tercihlerine göre farklılık gösterecektir.

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