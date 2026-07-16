Yaramaz dahi mi, yoksa altın avcısı mı? Messi, Maradona'nın tahtına oturdu mu?





Maradona, Arjantinlilerin kalbinde efsanevi bir yere sahiptir ve herkes, bu ülkenin futbol efsaneleri de dahil olmak üzere, her zaman ondan büyük bir gururla bahsetmiştir; bunlardan en sonuncusu ise elbette Lionel Messi’nin kendisidir.

Arjantin’de spor camiasının dışında bile her zaman efsanevi bir kahraman olarak anılması, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Arjantinliler onu neden bu kadar çok seviyor?

Maradona’nın Arjantin halkı nezdindeki öneminin en büyük sırrı, herkesin onu sahada halkı temsil eden oyuncu olarak görmesidir.

Maradona, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Via Fiorito semtinde aşırı yoksulluk içinde dünyaya geldi ve devasa bir taraftar kitlesine sahip olan Boca Juniors takımında forma giydi.

Maradona, Arjantinlilerin çektiği acıları yaşadı, onların dilini konuştu ve sloganlarını haykırdı; bu da halkın onu efsanevi bir konuma yükseltmesine neden oldu.

Arjantinliler, Maradona’nın erdemlerinden çok kusurlarını sevdiler; özellikle FIFA’ya yönelik saldırgan açıklamalarını, isyankar siyasi duruşunu, hatta uyuşturucu bağımlılığını ve saha dışındaki kaotik yaşamını.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki pek çok futbolseverin kınadığı tüm bu hususlar, Arjantinlilerin ona olan sevgisini azaltmadı; aksine onu, kırılganlıklarında ve sevinçlerinde kendilerine benzeyen bir insan haline getirdi.