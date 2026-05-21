Yaralanma endişelerinin artmasıyla Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarına katılması "olası görünmüyor"

Santos ile milli takımın sağlık ekibi arasında, sakatlığın ciddiyetine ilişkin giderek kızışan bir "ifade savaşı" yaşanıyor. Santos kulübü durumu resmi olarak "hafif bir ödem" olarak nitelendirip oyuncunun 26 Mayıs'ta Deportivo Cuenca maçında bile forma giyebileceğini öne sürerken, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ise baldır sakatlığının bildirildiğinden daha ciddi olduğuna işaret eden bilgiler aldı.

Kaynaklar ESPN'e, durumun Santos'un iddia ettiği kadar basit olmadığını ve muhtemelen daha uzun bir iyileşme süresi gerektireceğini belirtti. Selecao yönetimi, kendi doktorları ay sonunda forveti muayene edene kadar nihai bir karar vermekten kaçınıyor.