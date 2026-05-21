Yaralanma endişelerinin artmasıyla Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarına katılması "olası görünmüyor"
Granja Comary için değerlendirme planlandı
Brezilya milli takımı, Dünya Kupası hazırlıklarının ilk gününde hayati önem taşıyan bir sağlık değerlendirmesiyle karşı karşıya. Takım 27 Mayıs’ta Granja Comary’de toplanınca, sağlık ekibi, ABD’ye yapılacak uçuştan önce Neymar’ın fiziksel durumunu ayrıntılı bir şekilde muayene ederek ilerideki yol haritasını belirlemeye öncelik verecek.
Carlo Ancelotti, grup içinde eşitlik konusunda net bir "kural" belirledi; bu da Neymar'ın, fiziksel kondisyonu konusunda endişeler bulunan diğer oyuncularla aynı sıkı tıbbi protokollere tabi tutulacağı anlamına geliyor. Teknik ekip, turnuvanın açılış maçı için kesin kadro kararlarını vermeden önce, Neymar'ın oynayıp oynayamayacağı konusunda net bir tablo elde etmeye kararlı.
Bebek buzağı yaralanmasıyla ilgili çelişkili haberler
Santos ile milli takımın sağlık ekibi arasında, sakatlığın ciddiyetine ilişkin giderek kızışan bir "ifade savaşı" yaşanıyor. Santos kulübü durumu resmi olarak "hafif bir ödem" olarak nitelendirip oyuncunun 26 Mayıs'ta Deportivo Cuenca maçında bile forma giyebileceğini öne sürerken, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ise baldır sakatlığının bildirildiğinden daha ciddi olduğuna işaret eden bilgiler aldı.
Kaynaklar ESPN'e, durumun Santos'un iddia ettiği kadar basit olmadığını ve muhtemelen daha uzun bir iyileşme süresi gerektireceğini belirtti. Selecao yönetimi, kendi doktorları ay sonunda forveti muayene edene kadar nihai bir karar vermekten kaçınıyor.
Selecao yıldızının hazırlık maçları belirsiz
Şu anki duruma göre, Neymar’ın yaklaşan hazırlık maçlarına katılma ihtimali giderek azalıyor. Brezilya’nın 31 Mayıs’ta Panama ve 5 Haziran’da Mısır ile karşılaşması planlanıyor; ancak ESPN, 34 yaşındaki oyuncunun iyileşme sürecinin mevcut durumu göz önüne alındığında, bu iki maçta da riske atılmasının “olası olmadığını” belirtiyor.
Ancelotti ve teknik ekibinin öncelikli endişesi, Brezilya'nın Fas ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı olan 13 Haziran'a kadar Neymar'ın tam olarak forma girmesini sağlamak. Odak noktası, hazırlık maçlarında ona süre vermekten, Kuzey Amerika'daki grup aşamasının yoğun fiziksel taleplerine hazır olmasını sağlamaya kaydı.
Ancelotti, oyuncular için sıkı bir protokol uyguluyor
Ancelotti, Neymar'ı resmi olarak kadroya çağırmadan önce durumunu görüşmek üzere kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalyan teknik direktörün, Santos'un yıldız oyuncusuna, takımın en önemli oyuncusu olması durumuna bakılmaksızın, takım arkadaşlarına kıyasla özel muamele yapılmayacağı veya farklı değerlendirme süreleri tanınmayacağı mesajını vurguladığı bildirildi.
CBF, 27 Mayıs'taki değerlendirme sonuçlanana kadar olası bir yedek oyuncu veya durum değişikliği konusunda herhangi bir adım atmayacak veya resmi açıklama yapmayacak. Şu an için Brezilya halkı, takımın yıldız oyuncusunun altıncı dünya şampiyonluğu yolunda takımı sürükleyecek durumda olup olmayacağını görmek için endişeli bir bekleyiş içinde.