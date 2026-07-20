AFP
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"Yaptığımız çılgınlığın farkına varacağız" - Unai Simon, İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferine tepki gösterdi
İspanya’nın savunmadaki üstünlüğü, Dünya Kupası zaferini getirdi
İspanya, sekiz maçta sadece bir gol yiyerek kupayı kaldırarak olağanüstü bir Dünya Kupası serüvenini taçlandırdı. La Roja, uzatmalarda Ferran Torres’in golüyle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Simon, turnuva boyunca gösterdiği olağanüstü performansla yedi maçta kalesini gole kapatarak Altın Eldiven ödülünü kazandı ve Dünya Kupası tarihinin en iyi savunma performanslarından birinde kilit rol oynadı.
Bireysel başarısına rağmen, Athletic Club kalecisi bu zaferin tüm takıma ait olduğunu vurguladı. Simon, oyuncuların başardıkları şeyi hâlâ sindirmeye çalıştıklarını ve bu başarının büyüklüğünün ancak eve döndüklerinde tam olarak anlaşılacağına inandığını söyledi.
- AFP
"Yaptığımız çılgınlığın farkına varacağız"
Final maçının ardından konuşan Simon, İspanya’nın kazandığı zaferin büyüklüğünün henüz tam olarak idrak edemediğini itiraf etti. Kaleci ayrıca, turnuva boyunca takımın birliğini koruyan teknik kadroya teşekkür ederek, düzenli ilk 11’de yer alan oyuncular ile daha az süre alan oyuncuların rollerini dengelemenin önemini vurguladı.
Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Hâlâ bunu sindirmeye çalışıyoruz," dedi. "Hakem son düdüğü çaldığında hiçbir duygu hissetmedim; daha çok 'başardık, başardık' gibi bir duyguydu. İspanya'ya vardığımızda bugün başardığımız çılgınlığın farkına varacağız.
"50 gün gibi uzun bir kamp süresinde, daha fazla oynayanlarla daha az oynayanlar arasındaki duyguyu ve dengeyi korumak önemlidir ve bu açıdan teknik direktörümüz olağanüstü. Tüm oyuncuların duygularını çok iyi yönetti."
Simon, İspanya'nın savunma gücüne dikkat çekti
Simon, final maçında Arjantin’in yarattığı zorluğu, özellikle de Lionel Messi’ye pas bulma çabalarını kabul etti; ancak İspanya’nın gergin geçen ilk yarıya rağmen kendi oyun tarzına sadık kaldığını belirtti.
"İyi ve kötü anlarda her zaman kimliğimizin ayırt edici özelliğini koruduk ve bu, finale çıkıp şampiyonluğu kazanmak için temel bir unsurdur," diye açıkladı. "Hâlâ bunu sindirmeye çalışıyoruz. Zaman geçtikçe yaptıklarımızın değeri ortaya çıkacaktır. Arjantin, Leo'ya pas atmak için çok direkt bir oyun sergileyecekti. İlk yarıda hata yapmaktan korktuk. Finallerde genellikle özgürlük olmaz, ancak 70. dakikadan itibaren maçı domine ettik."
Turnuvayı Altın Eldiven ödülüyle tamamlamasına rağmen Simon, İspanya’nın savunma rekorunun övgüsünü kendine atfetmeyi reddetti. Şöyle ekledi: "Dünya Kupası boyunca giydiğim eldivenlerim konuşabilseydi, diğer kalecilerin eldivenleri kadar çok çalışmak zorunda kalmadıklarını söylerlerdi. Yedi maçta kalesini gole kapatmak, aşılması çok zor bir rakam ve bu başarıyı kendime değil, takım arkadaşlarıma atfediyorum. Takım arkadaşlarıma bu savunma performansı için minnettarım."
- Getty Images Sport
İspanya, tarihi bir başarıyı kutlayacak
İspanya kadrosunda bireysel ödül kazanan tek isim Simon değildi. Rodri Altın Top ödülünü alırken, Pau Cubarsi ise En İyi Genç Oyuncu seçildi. La Roja oyuncuları şimdi, olağanüstü savunma organizasyonu ve takım disiplini üzerine kurulu Dünya Kupası zaferini kutlamak üzere ülkelerine dönecekler.
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