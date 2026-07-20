"Yaptığımız çılgınlığın farkına varacağız" - Unai Simon, İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferine tepki gösterdi

İspanya, sekiz maçta sadece bir gol yiyerek kupayı kaldırarak olağanüstü bir Dünya Kupası serüvenini taçlandırdı. La Roja, uzatmalarda Ferran Torres’in golüyle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Simon, turnuva boyunca gösterdiği olağanüstü performansla yedi maçta kalesini gole kapatarak Altın Eldiven ödülünü kazandı ve Dünya Kupası tarihinin en iyi savunma performanslarından birinde kilit rol oynadı.

Bireysel başarısına rağmen, Athletic Club kalecisi bu zaferin tüm takıma ait olduğunu vurguladı. Simon, oyuncuların başardıkları şeyi hâlâ sindirmeye çalıştıklarını ve bu başarının büyüklüğünün ancak eve döndüklerinde tam olarak anlaşılacağına inandığını söyledi.







