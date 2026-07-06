AFP
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“Yaptığı şey çılgınca” - Sihirli Lionel Messi, Pedri’yi hayran bırakıyor; Barcelona ve İspanya’nın yıldızı, eski takım arkadaşı ve Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” ile Dünya Kupası finalinde yeniden bir araya gelmeyi hayal ediyor
Messi, tartışmasız tüm zamanların en iyisi olmaya devam ediyor
Yıllar geçmesine rağmen Messi, dünya sahnesinde mantığın ötesinde performanslar sergilemeye devam ediyor ve eski Barcelona takım arkadaşı da bunu hayranlıkla izliyor. Camp Nou’da sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncuyla bir ikili oluşturan Pedri, tarihsel büyüklük söz konusu olduğunda Inter Miami’nin süperstarına kimsenin yaklaşamayacağına inanıyor.
"Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Her gün onunla antrenman yaparken de keyif alıyordum. Yaptıkları inanılmaz," diyen Pedri, AS'ye şunları ekledi: "Onun yaşında yaptıklarını ancak sahip olduğu kaliteyle başarabilir. Benim için o, tarihin en iyi futbolcusu."
- Getty
Ufukta rüya gibi bir final
İspanya, önümüzdeki 16 turunda Portekiz ile karşılaşacak olması nedeniyle kupaya giden yolda zorlu bir süreçten geçmek zorunda olsa da, Pedri şimdiden turnuvanın masalsı bir sonla biteceğini hayal ediyor. Spor dünyasının en prestijli kupası söz konusu olduğunda akıl hocasıyla karşı karşıya gelme ihtimali, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için karşı konulmaz bir senaryo.
Final maçında Arjantin ile karşılaşmayı hayal edip etmediği sorulduğunda, Barcelona’nın oyun kurucusu bu olasılık karşısında heyecanını gizleyemedi. “Bu rüya harika olurdu çünkü bu, Dünya Kupası finaline çıktığımız anlamına gelir. Bu iyi bir işaret olurdu,” diyen Pedri, böyle bir karşılaşmanın kariyerinin bugüne kadarki zirvesi olacağını kabul etti.
Barselona’daki Flick devrimi
Uluslararası hedeflerinin ötesinde Pedri, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’daki taktiksel değişim hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Katalan devini yeniden canlandıran isim olarak gösterilen Alman teknik direktörün yönetiminde, Pedri, oyun kurma aşamasında daha etkili hale gelmek için kendi rolünün nasıl geliştiğini anlattı.
"Her şeyden önce, topla temas halinde olabilmem için beni oyunun merkezine yerleştirmeye başladı," diye açıkladı Pedri. "Örneğin, [eski İspanya milli takım teknik direktörü] Luis Enrique'nin de benden sık sık geriye çekilip topa dokunmamı ve orada rahat hissetmemi istediği doğru. Ancak Flick sahadaki pozisyonumu değiştirdi ve her şeyden önce bize kazanma ve rekabet etme zihniyetini aşıladı. Değiştirdiği şey budur ve takımın zihniyetini baştan aşağı dönüştürdü. Ona teşekkür etmeliyiz, Barça’nın zihniyetini değiştirdi."
- Getty Images Sport
Orta saha ustalarının mücadelesi
Messi ile karşılaşma ihtimali gündeme gelmeden önce, İspanya’nın öncelikle Paris Saint-Germain’den Vitinha’nın liderlik ettiği güçlü Portekiz takımını yenmesi gerekiyor. Pedri, yaklaşan rakibine övgüler yağdırdı ve Portekizli milli oyuncuyu, bitmek bilmeyen enerjisi ve taktiksel zekası nedeniyle modern orta saha oyuncularının en seçkinleri arasında gösterdi.
"Vitinha, özellikle top kontrolü ve maçın temposunu yönetme konusunda bir numara. Onunla karşılaştığımda ne kadar çok koştuğuna şaşırdım, hiç durmuyor," diyen Pedri, sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman boşta olan takım arkadaşına pas atıyor ve dediğim gibi, o bir numara. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri." Her iki ülkenin de çeyrek finale yükselmeyi hedeflediği bu maçta, bu iki şık oyuncunun karşılaşması, son 16 turundaki mücadelenin gidişatını belirleyecek gibi görünüyor.
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