“Yaptığı şey çılgınca” - Sihirli Lionel Messi, Pedri’yi hayran bırakıyor; Barcelona ve İspanya’nın yıldızı, eski takım arkadaşı ve Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” ile Dünya Kupası finalinde yeniden bir araya gelmeyi hayal ediyor

Yıllar geçmesine rağmen Messi, dünya sahnesinde mantığın ötesinde performanslar sergilemeye devam ediyor ve eski Barcelona takım arkadaşı da bunu hayranlıkla izliyor. Camp Nou’da sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncuyla bir ikili oluşturan Pedri, tarihsel büyüklük söz konusu olduğunda Inter Miami’nin süperstarına kimsenin yaklaşamayacağına inanıyor.

"Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Her gün onunla antrenman yaparken de keyif alıyordum. Yaptıkları inanılmaz," diyen Pedri, AS'ye şunları ekledi: "Onun yaşında yaptıklarını ancak sahip olduğu kaliteyle başarabilir. Benim için o, tarihin en iyi futbolcusu."