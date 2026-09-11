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'Yaptığı her şey yanına kâr kalıyor' - Bukayo Saka'ya, eski Arsenal kanat oyuncusu İngiltere milli futbolcusu için 'pazarlığa kapalı' bir hedef belirlerken istatistiklerin 'dünya klası' abartısını haklı çıkarmadığı söylendi
Saka'nın Premier League'deki gol üretimi düşüşe geçti
Kasım 2018'de 17 yaşında A takımdaki ilk maçına çıkan Saka, o günden bu yana yıldızını hızla parlatan bir yükseliş yaşadı. Tartışmasız potansiyelini gizli tutmak mümkün olmadığından, düzenli bir ilk 11 rolünü kapması uzun sürmedi.
Çalımcı kanat oyuncusunun gol katkısı ilk beş sezonu boyunca istikrarlı şekilde arttı ve 2023-24'te tüm kulvarlarda 20 kez fileleri havalandırdı. O noktaya gelindiğinde İngiltere kadrosunun oturmuş parçalarından biriydi ve şimdi adına kayıtlı 56 milli maçı bulunuyor.
Şanssız sakatlık sorunları son birkaç sezonda zaman zaman Saka'yı geride bıraktı ve bu da gol katkısının düşmesine yol açtı. Premier League sahnesinde bu alanda çift hanelere ulaşamadan iki sezon geçirdi.
Kupa yarışlarında önemli bir rol oynadı; 2026'da İngiltere'nin en üst lig şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Ancak beklentiler yüksek ve Barcelona'nın harika yeteneği Lamine Yamal ile Bayern Münih'in gizemli ismi Michael Olise gibi diğer oyuncular, sağ kanatlar arasında çıtayı yükseltiyor.
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Arsenal yıldızı Saka, 'dünya klasında' etiketini hak ediyor mu?
Saka için 10 golün asgari beklenti olup olmaması ve dünya futbolundaki yeri sorulduğunda, NetBet Casino'nun katkılarıyla konuşan eski Arsenal kanat oyuncusu Pennant, GOAL'e şunları söyledi: “Oyuncuları dünya çapında, dünyanın en iyi kanatlarından biri ya da Premier League'in en iyi kanadı olarak pazarlamaya başlıyorsanız, o zaman bu rakamlara ulaşmanız gerekir. Bence bu tartışmaya kapalı.
“Mohamed Salah'a bakarsanız, bunu dokuz yıl üst üste yaptı. Gol katkısı kategorisinde bu sayı 20'nin üzerinde.
“Bence o [Saka] zaman zaman bundan biraz fazla kolay sıyrılıyor; rakamlar ve istatistikleri açısından. Kesinlikle olağanüstü performanslar ortaya koyabiliyor ama derine inip istatistiklerine baktığınızda, dünya genelindeki üst düzey kanatlarla ve Premier League'de de oynamış isimlerle kıyaslandığında oldukça geride kalıyor.”
Arsenal kaptanı Odegaard yeniden en iyi formuna kavuştu
Saka, yüksek standartların düşmesine izin verdiği yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kalan tek isim değil. Arsenal kaptanı Martin Odegaard da rahatsız edici bazı sorularla karşılaştı, ancak Norveçli oyun kurucu 2026-27 sezonunun başında yeniden en iyi formuna dönmüş görünüyor.
16 yaşında Real Madrid'e imza attığından bu yana en parlak spot ışıkları altında oynayan klas orta saha oyuncusu, geçen sezon sadece bir gol atmasının ardından bu sezon şimdiden dört gole ulaştı.
Pennant, Arsenal kaptanının en iyi performansını sergilediğinde Premier League'in en iyilerinden biri olduğu yönünde şunları ekledi: “O pozisyonda, kesinlikle. Geçen sezonun tamamında attığından daha fazla gol attı, daha fazla katkı yaptı. Bu da geçen sezon nerede olduğunu, gelebileceği ve ulaşabileceği yerin neresi olduğunu size gösteriyor.
“Arsenal'ın ön üçlüsünün büyüleyici olduğu yılda gördüğümüz form buydu. Saka, [Gabriel] Martinelli ve Odegaard o takımı gerçekten sürükledi. Gerçekten sorumluluk alıyor. Bir lider oldu. O kaptan. Örnek olarak bunu gösteriyor. Böyle devam ederse evet, muhtemelen o pozisyondaki en iyi oyunculardan biri.”
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Arsenal fikstürü 2026-27: Kusursuz başlangıç yapıldı
Arsenal, Premier League şampiyonu olarak sahalara döndüğünden bu yana kusursuz bir performans sergiledi. Üst ligdeki üç maçta da maksimum puanı topladı, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçını kazandı ve Community Shield'i müzesine götürdü.
Mikel Arteta'nın ekibi, gelişim için hâlâ alanı olsa da, cumartesi akşamı Sunderland deplasmanında yeniden sahaya çıkacak. Saka ve Odegaard, Stadium of Light'ta öne çıkmayı uman isimler arasında yer alacak.
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