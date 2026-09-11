Kasım 2018'de 17 yaşında A takımdaki ilk maçına çıkan Saka, o günden bu yana yıldızını hızla parlatan bir yükseliş yaşadı. Tartışmasız potansiyelini gizli tutmak mümkün olmadığından, düzenli bir ilk 11 rolünü kapması uzun sürmedi.

Çalımcı kanat oyuncusunun gol katkısı ilk beş sezonu boyunca istikrarlı şekilde arttı ve 2023-24'te tüm kulvarlarda 20 kez fileleri havalandırdı. O noktaya gelindiğinde İngiltere kadrosunun oturmuş parçalarından biriydi ve şimdi adına kayıtlı 56 milli maçı bulunuyor.

Şanssız sakatlık sorunları son birkaç sezonda zaman zaman Saka'yı geride bıraktı ve bu da gol katkısının düşmesine yol açtı. Premier League sahnesinde bu alanda çift hanelere ulaşamadan iki sezon geçirdi.

Kupa yarışlarında önemli bir rol oynadı; 2026'da İngiltere'nin en üst lig şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Ancak beklentiler yüksek ve Barcelona'nın harika yeteneği Lamine Yamal ile Bayern Münih'in gizemli ismi Michael Olise gibi diğer oyuncular, sağ kanatlar arasında çıtayı yükseltiyor.