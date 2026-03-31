"Yapmam gerekeni yaptım!" - Joao Felix, Al-Nassr'da "doğal pozisyonuna" geri döndükten sonra Chelsea'den ayrıldığına pişman olmadığını vurguluyor
Çölde yeniden doğuş
Felix, Temmuz 2025'te Al-Nassr'a 50 milyon avro (44 milyon sterlin/58 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra tam bir dönüşüm geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece 26 maçta 15 gol attı ve 12 asist yaptı; bu, Premier Lig'deki hayal kırıklığı yaratan performansına kıyasla önemli bir gelişme. Chelsea'de geçirdiği iki dönemde (biri kiralık, diğeri 42 milyon sterlinlik kalıcı transfer) Felix, 40 maçta sadece 11 gol atabildi. Conference League kupasını kaldıran kadronun bir parçası olmasına rağmen, genellikle ilk 11'in kenarında kaldı. Riyad'a transferi, AC Milan'da geçirdiği kısa süreli kiralık döneminin ardından gerçekleşti ve taktiksel uyumunun sürekli sorgulandığı Avrupa futbolundaki hayal kırıklığı dolu döneme kesin bir son verdi.
Londra'dan ayrılmaktan pişmanlık duymuyorum
Felix, eski kulüplerine karşı olumlu bir tavır sergilemeye devam etse de, arzuladığı düzenli süreyi elde etmek için Londra'dan ayrılmanın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Chelsea ve Atlético Madrid'de yaratıcı yeteneklerinin sıklıkla kısıtlandığını belirten Felix, tercih ettiği ofansif orta saha pozisyonunda oynamak yerine, genellikle geçici kanat oyuncusu ya da yalnız bırakılmış forvet olarak zorlandığını ifade etti.
Suudi Arabistan'daki yeniden yükselişini değerlendiren Felix, şunları söyledi: "Chelsea'deki zamanım harikaydı; orası bir üst düzey kulüp. Orada kendimi iyi hissettim. Sadece sık sık oynamak istediğim için transfer oldum. Yapmam gerekeni yaptım. Transfer olumlu oldu; mutluyum; futboldan keyif alıyorum. En önemli şey bu.
"Al-Nassr'da mutluyum. Harika bir sezon geçiriyoruz. Lig şampiyonluğunu kazanmayı umuyorum; buna çok yaklaştık. Sekiz maçımız kaldı ve birinci sıradayız. Düzenli olarak oynuyorum ve bol bol süre alıyorum. Kendi doğal pozisyonumda oynuyorum - Benfica'da öne çıktığım pozisyon - ve bana çok uygun bir sistemde. Kendime tam güvenim var, özellikle de kendi pozisyonumda oynarken."
Jorge Jesus faktörü
Portekizli teknik direktör Jesus’un varlığı, Felix’in yeniden parlamasında belirleyici bir faktör oldu; buna kulüp düzeyinde milli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelme fırsatı da eşlik etti. Felix, kendine güvenini yeniden kazanmasında Jesus’un taktiksel taleplerinin büyük payı olduğunu belirtiyor.
Yeni ortamını değerlendiren Felix, şunları ekledi: "Cristiano ile milli takımda birkaç kez çalışmıştım ve o her zamanki gibi, her zaman çok profesyonel. Teknik direktör Jorge Jesus hakkında sayısız hikaye duymuştum. O farklı bir teknik direktör, harika bir teknik direktör ve aynı zamanda mükemmel bir insan. Ondan çok şey öğrendim; bana çok yardımcı oldu ve ona sadece teşekkür edebilirim."
Kupa için son hamle
Al-Nassr, 26 maçta topladığı 67 puanla şu anda Suudi Pro Ligi’nde lider konumda bulunuyor ve Al-Hilal’e karşı üç puanlık dar bir farkla önde. Takım, Al-Najma, Al-Akhdoud, Al-Ettifaq ve Al-Ahli ile oynayacağı, şampiyonluk açısından belirleyici olacak Nisan ayı maçlarına giriyor. Bu kritik dönemin ardından Felix ve takım arkadaşları, şampiyonluğu garantilemek için Mayıs ayında Al-Qadsiah, Al-Hilal, Al-Shabab ve Damac ile oynayacakları son maçlarda da yüksek performanslarını sürdürmek zorunda. Felix ayrıca Portekiz'in Dünya Kupası kadrosuna girmeyi de hedefliyor.