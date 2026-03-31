"Yapmam gerekeni yaptım!" - Joao Felix, Al-Nassr'da "doğal pozisyonuna" geri döndükten sonra Chelsea'den ayrıldığına pişman olmadığını vurguluyor

Felix, eski kulüplerine karşı olumlu bir tavır sergilemeye devam etse de, arzuladığı düzenli süreyi elde etmek için Londra'dan ayrılmanın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Chelsea ve Atlético Madrid'de yaratıcı yeteneklerinin sıklıkla kısıtlandığını belirten Felix, tercih ettiği ofansif orta saha pozisyonunda oynamak yerine, genellikle geçici kanat oyuncusu ya da yalnız bırakılmış forvet olarak zorlandığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki yeniden yükselişini değerlendiren Felix, şunları söyledi: "Chelsea'deki zamanım harikaydı; orası bir üst düzey kulüp. Orada kendimi iyi hissettim. Sadece sık sık oynamak istediğim için transfer oldum. Yapmam gerekeni yaptım. Transfer olumlu oldu; mutluyum; futboldan keyif alıyorum. En önemli şey bu.

"Al-Nassr'da mutluyum. Harika bir sezon geçiriyoruz. Lig şampiyonluğunu kazanmayı umuyorum; buna çok yaklaştık. Sekiz maçımız kaldı ve birinci sıradayız. Düzenli olarak oynuyorum ve bol bol süre alıyorum. Kendi doğal pozisyonumda oynuyorum - Benfica'da öne çıktığım pozisyon - ve bana çok uygun bir sistemde. Kendime tam güvenim var, özellikle de kendi pozisyonumda oynarken."