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'Yapıyı havaya uçurur!' - Eski Premier League golcüsü, Vinicius Junior'a yapılacak dev maaş teklifinin Arsenal'ı mahvedebileceği uyarısında bulundu
Arsenal, Vinicius için iddialı bir transfer hamlesi hedefliyor
Arsenal, tarihindeki en yüksek profilli transfer olacak hamleyi tamamlama konusunda ciddi umutlar taşıdığı için 'Operation Vinicius'u başlattı. Arsenal, Real Madrid'in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Bu hafta Vinicius, temsilcileri ve Madrid yöneticileri arasında kritik görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, Bernabeu'da sözleşme uzatıp uzatmayacağını belirleyecek. Bu da oyuncunun hâlâ ilk tercihi durumunda.
Brezilyalı'yı Londra'ya çekmek için Arsenal, mevcut maaş yapısını tamamen yıkmaya hazır. Telegraph'ın haberine göre kulüp, haftalık 400.000 £'u aşan bir taban maaş önerebilir; bonuslar ve imaj hakları da gerçek kazancını daha da yukarı çekebilir.
- Getty Images
Austin, maaş yapısının çökebileceği uyarısında bulundu
Sky Sports News'e konuşan eski Premier League forveti Austin, bunun Mikel Arteta'nın kadrosu üzerinde yaratabileceği olası mali etkiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Büyük maaş farkının kulübün dengesini bozabileceği uyarısında bulundu.
"Bence bu gerçekten Arsenal'deki yapıyı bozabilir" diye açıkladı Austin. "Bence bu, Arsenal'in son dört, beş, altı yıldaki görüntüsü ya da izlediği yol olmaz.
"Geçmişte [Arsenal'i] hepimiz eleştirdik ama kendilerini bu konuma nasıl getirdiklerine bir bakın; sonra da böyle bir oyuncuyu içeri alırsanız... yapı tamamen altüst olur. [Declan] Rice'ın kazandığının neredeyse iki buçuk katını kazanacak!"
Soyunma odasında potansiyel huzursuzluk
Austin ayrıca Rice ve Bukayo Saka gibi mevcut yıldız oyuncuların gelirdeki böylesine büyük bir uçuruma nasıl tepki verebileceğini de vurguladı. Bunun kadro içinde sürtüşmeye yol açabileceğini öne sürdü.
Şöyle ekledi: "Oyuncular onun ucuza gelmeyeceğini biliyor ve bu, 'bu Vinicius Junior, evet' diyeceğiniz türden bir durum ya da 'emin değilim, bu pastadan daha büyük bir pay istiyorum, ben de bu para treninde olmak istiyorum' diyeceğiniz bir durum."
"Futbolcular, taraftarlar onların nasıl olmasını beklerse beklesin, böyle düşünür. Eğer Arsenal'a katılırsa Premier League'in büyük çoğunluğunu korkutur, gerçekten de korkutur. Ama bence bu, Arsenal futbol kulübü için yarardan çok zarar getirebilir, gerçekten böyle düşünüyorum."
- Getty Images
Real Madrid ile görüşmeler belirleyici olacak
Olası risklere rağmen, Vinicius seviyesinde bir oyuncunun transfer edilmesi Premier League şampiyonluğu için yarışan bir takım adına sarsıcı bir niyet beyanı anlamına gelir. Transferin yakın geleceği, İspanya'nın başkentinde yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı. Real Madrid, hücum oyuncusunu takımda kalma süresini uzatmaya ikna etmeye çalışacak, Arsenal ise fırsat kollayarak bekleyecek. Eğer bu görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmazsa, Arsenal Brezilyalı yıldızın kararlılığını sınamak için rekor kıracak mali teklifini sunmaya hazır olacak.
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