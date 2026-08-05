'Yapıyı havaya uçurur!' - Eski Premier League golcüsü, Vinicius Junior'a yapılacak dev maaş teklifinin Arsenal'ı mahvedebileceği uyarısında bulundu

Arsenal, tarihindeki en yüksek profilli transfer olacak hamleyi tamamlama konusunda ciddi umutlar taşıdığı için 'Operation Vinicius'u başlattı. Arsenal, Real Madrid'in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Bu hafta Vinicius, temsilcileri ve Madrid yöneticileri arasında kritik görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, Bernabeu'da sözleşme uzatıp uzatmayacağını belirleyecek. Bu da oyuncunun hâlâ ilk tercihi durumunda.

Brezilyalı'yı Londra'ya çekmek için Arsenal, mevcut maaş yapısını tamamen yıkmaya hazır. Telegraph'ın haberine göre kulüp, haftalık 400.000 £'u aşan bir taban maaş önerebilir; bonuslar ve imaj hakları da gerçek kazancını daha da yukarı çekebilir.