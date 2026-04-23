Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad’ın Copa del Rey zaferinin resmi kutlamaları sırasında, belediye binası önündeki meydanda toplanan coşkulu taraftarlara Baskça seslendi. Bir kağıttan okudu ve bazı kelimeler ağzından biraz zorlukla çıktı; ancak oraya akın eden kalabalık için bu hiç de önemli değildi. Onlar yine de onu kutladılar. Ya da belki de tam da bu yüzden.
Yapay zeka, onun masalını neredeyse engelliyordu: Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad'da nasıl "mucize adam" oldu?
Matarazzo, onlara neredeyse 40 yıldır (1987, yine Copa del Rey) kazandıkları ilk büyük kupayı kazandırdı ve bunu doya doya kutlamalarına izin verdi. 2021'de bu gururlu ve köklü Bask kulübü de Copa del Rey'i kazanmıştı, ancak o zamanlar Kovid-19 salgını büyük ve kaygısız bir kutlamanın önünü kesmişti.
"Birlikte yürüdüğümüz bu yolda ne harika bir başlangıç," diye Matarazzo dinleyicilerine Baskça seslendi. Raporlara göre, yaklaşık 100.000 kişi bu sıradan Pazartesi gününü San Sebastian sokaklarında devasa bir bayram havasına dönüştürdü. Matarazzo, belediye binasının balkonunda elindeki kağıttan birkaç kelimeyi törenle okuduktan sonra, kalabalık takdirle karşılık verdi. "Bunun sadece bir başlangıç olduğunu hissediyorum," diye vurguladı 48 yaşındaki Amerikalı ve bir kez daha coşkulu bir alkış dalgası onu karşıladı.
Bundan yaklaşık 48 saat önce Matarazzo'nun takımı Sevilla'da büyük bir başarıya imza atmıştı. Ander Barrenetxea, Copa del Rey finalinde favori ve Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Atletico Madrid'e karşı, maçın henüz 14. saniyesinde attığı golle şimşek gibi bir başlangıç yapmıştı. Ademola Lookman'ın 18. dakikada attığı golle skoru eşitleyen Bask takımı, devre arasına kısa bir süre kala Avrupa şampiyonu Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle yeniden öne geçti. Normal sürenin bitimine birkaç dakika kala Atleti'nin forveti Julian Alvarez 2-2'lik eşitliği sağladı, ancak penaltı atışlarında Real Sociedad galip geldi. Kulübün altyapısından yetişen Pablo Marin, penaltı noktasından soğukkanlılıkla belirleyici golü attığında, coşku doruğa ulaştı ve sevinç sınır tanımadı.
Matarazzo, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde şampiyonluk kazanan ilk ABD'li teknik direktör olarak tarihe geçti. Sevilla'daki gece, Bask Bölgesi'ndeki henüz çok da uzun olmayan kariyerinin şimdilik en büyük başarısı oldu. Matarazzo'nun sadece dört ay önce, Noel'den kısa bir süre önce görevi devraldığında Real Sociedad'ın durumuna bakıldığında, bu başarı daha da büyük bir değer kazanıyor.
Matarazzo öncesinde Real Sociedad'ın açıklanabilir düşüş eğilimi
Geçtiğimiz yaz Real Sociedad, bir dönemin sonunu kulüp içinde atlatmaya karar verdi. Imanol Alguacil, önceki altı buçuk yıl boyunca Bask ekibini büyük bir başarıyla çalıştırmıştı: LaLiga’da sürekli ilk 6’da yer aldılar; buna ek olarak 2021’de kupa zaferi ve 2023 Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı da elde ettiler. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı geride bırakarak grubu birinci sırada tamamladılar, ancak Paris Saint-Germain'e karşı oynadıkları son 16 turunda elendiler.
Ancak, aynı zamanda kulübün altyapısından yetişen, hatta bir zamanlar kulübün genç takımında ve profesyonel kadrosunda da forma giymiş olan Alguacil, 2025 yazında paranın cazibesine kapılmaya karar verdi. Suudi Arabistan'da Al-Shabab ile sözleşme imzaladı (Şubat 2026'dan beri orada değil). O zamana kadar B takımının teknik direktörü olan ve Alguacil ile benzer bir kariyere sahip olan Sergio Francisco, onun çalışmalarını mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde devam ettirmeliydi.
Ya da daha doğrusu, ideal olarak yeni bir soluk getirerek onu canlandırması gerekiyordu. Çünkü önceki sezon da tatmin edici geçmemişti; on birinci sıra, Alguacil'in tam bir sezonunda elde ettiği en kötü sonuçtu. Ancak Francisco'nun başlangıcı feci şekilde ters gitti; ilk beş lig maçında galibiyet alınamadı ve sadece iki puan kazanıldı.
Bu düşüş eğilimi gayet açıklanabilirdi, zira Real Sociedad yakın geçmişte Alguacil'in başarılı yıllarının en önemli üç dayanağını kaybetmişti: 2024'te orta saha stratejisti Mikel Merino (FC Arsenal) ve stoper Robin Le Normand (Atletico Madrid) kulüpten ayrıldı, 2025'te ise olağanüstü yetenekli Martin Zubimendi (FC Arsenal) de en önemli köşe taşı olarak onları takip etti.
Bu kalibrede oyuncuları bire bir değiştirmek Real Sociedad için imkansızdır. Bir bakıma bu normaldir ve her zaman kendi altyapısından yeni yetenekleri üst kadroya çıkarmak zorunda olan kulübün DNA'sında yerleşiktir. Real Sociedad ancak bu şekilde orta ve uzun vadede başarılı olabilir. Ancak Francisco yönetiminde geçen yılın sonunda durum o kadar kritik hale geldi ki, yetkililer harekete geçmek zorunda kaldı. Aralık ortasında, o dönemde de ciddi bir kriz yaşayan Girona'ya karşı evinde 1-2 yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu; 16. haftanın ardından takım, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, ligde 15. sıradaydı. Başkan Jokin Aperribay'ın önderliğindeki yönetim, Francisco'nun ayrılması gerektiğine ve acil küme düşme tehlikesinden kurtulmak için yine dışarıdan bir itici güce ihtiyaç duyulduğuna karar verdi.
Real Sociedad'da hızlı başarı: Pellegrino Matarazzo geçmişteki hatalarından ders çıkardı
Seçimlerin tam da İspanya'da o ana kadar hiç tanınmayan Matarazzo'ya düşmesi, Aperribay'ı bile şaşırtmış olmalı. Real Sociedad'ın kulüp başkanı, Cadena SER'e verdiği röportajda, kupa finalini kazandıktan sonra "Onu tanımıyordum" diye itiraf etti. Ayrıca şunları da ekledi: "Yapay zekaya, onun Real Sociedad için iyi bir teknik direktör olup olmadığını sordum. Bana bunun böyle olmadığını söyledi." Neyse ki Aperribay, yapay zekanın kendisinin kafasını karıştırmasına izin vermedi ve bunun yerine, eski VfB Stuttgart (Aralık 2019 - Ekim 2022) ve TSG Hoffenheim (Şubat 2023 - Kasım 2024) teknik direktörünü öneren spor direktörü Erik Bretos'a güvendi.
Matarazzo, ilk görüşmede bile onu etkilemişti, "çünkü herkes hakkında her şeyi biliyordu. Real Sociedad hakkında etkileyici bir analiz yapmıştı," diye övdü Aperribay, daha önce tanımadığı bu teknik direktörü beş görüşmeden sonra nihayet onayladı. Matarazzo, Hoffenheim'dan kovulmasından tam 13 ay sonra, 21 Aralık'ta tanıtıldı.
Matarazzo, geçtiğimiz günlerde The Athletic'e verdiği röportajda, boş zamanını önceki görevlerindeki hatalardan ders çıkarmak için kullandığını açıkladı: "Eskiden oyunculara bilgi yükleme eğilimim vardı. Artık seçici olmayı ve kişiselleştirmeyi öğrendim, böylece oyuncular fazla düşünmeden enerjilerini sahaya aktarabiliyorlar." Netlik sağlamak çok önemli olsa da, "ister oyunumuzdaki dikey hareketler olsun, ister hatları nasıl kırmak istediğimiz, pozisyon oyunumuz, pres tetikleyicilerimiz, presimiz için genel ilkeler olsun - ama kafada çok fazla şey varsa, içgüdüsel olarak futbol oynayamazsınız," diyor Matarazzo.
Talimatlarda netlik sağlamak, ancak aynı zamanda oyunculara sahada kendi kararlarını verebilecekleri bir alan tanımak. Matarazzo, bu iki temel direk sayesinde "bu takıma galibiyet zihniyetini geri kazandırmak ve onu tekrar başarı yoluna sokmak için çok iyi çözümler bulmayı" başardı. Copa zaferi ile bir döngü tamamlandı, zira Matarazzo'nun Real Sociedad'daki serüveni tam da Ocak başında, ne tesadüf ki Atletico'ya karşı başlamıştı. Eski Bundesliga teknik direktörünün ilk maçında bu üst düzey takıma karşı 1-1'lik saygın bir beraberlik elde edildi ve böylece doğru yönde ilk adım atıldı.
Bunu arka arkaya dört galibiyet izledi ve bunlardan ikisi öne çıktı. İlki, Matarazzo'nun çalışkanlığının da yardımıyla geldi, çünkü kupa zaferi hayali Ocak ortasında neredeyse suya düşmüştü: Çeyrek finalde evinde Osasuna'ya karşı Real Sociedad, normal sürenin bitimine çeyrek saat kala 0-2 gerideydi. Benat Turrientes daha sonra farkı azaltan golü attı, ancak uzatmalarda Igor Zubeldia Real Sociedad'ı kurtardı. Sonunda çeyrek finale kalmak için penaltı draması yaşandı.
En önemli başarıların ikincisi, birkaç gün sonra şampiyon FC Barcelona'ya karşı 2-1'lik galibiyetti; bu galibiyeti Oyarzabal ve Goncalo Guedes gibi iki büyük isim garantiledi. Böylece Matarazzo'nun San Sebastian'daki ilk dört ayının bu kadar başarılı olmasının temeli atılmış ve bu başarılar daha da canlanmıştır. Matarazzo yönetimindeki bugüne kadarki 20 maçta Real Sociedad sadece dört mağlubiyet aldı; Real Madrid, Atletico'ya karşı oynanan rövanş maçı ve Villarreal'e karşı oynanan maçta alınan ilk üç mağlubiyet, LaLiga'nın en üst düzey takımlarına karşı deplasmanda gerçekleşti. Beklenmedik ilk mağlubiyet ise Çarşamba günü yaşandı; Real Sociedad, şehirdeki kupa kutlamasından sadece iki gün sonra, sürpriz bir şekilde Getafe'ye 0-1 yenildi.
Pellegrino Matarazzo, San Sebastian'daki hayatın tadını sonuna kadar çıkarıyor
Spor alanında genel olarak işlerin bu kadar iyi gitmesi, şüphesiz Matarazzo'nun bu yeni göreve kendini tamamen adamış olmasıyla da yakından bağlantılı. O, Bask kimliğinin yaşatıldığı ve büyük ölçüde bölgeden gelen, tercihen gençlik yıllarında "La Real" için oynamış oyunculara güvenilen kulübün kendine özgü kültürünü çok iyi anlıyor.
Kulübü tüm yönleriyle özümsemek için Matarazzo, İspanya'nın kuzeyindeki şehrin tam merkezinde yaşıyor ve kulübü bu kadar canlı kılan insanlarla doğrudan temas kurmaya çalışıyor. "Bu harika bölgeyi gerçekten çok seviyorum. Şehir kaliteli, her şey son derece bakımlı. Her akşam gerçekten harika bir mutfak deneyimi yaşıyorum. Yenecek çok lezzetli şeyler var, insanlar alçakgönüllü ve saygılı. Bu, beni çok cezbeden ve kendimi özdeşleştirebildiğim bir kültür," dedi Matarazzo, Sport Bild'e verdiği röportajda. Arabası "plajın yakınında" duruyor. "Her sabah derin bir nefes alıp denize doğru bakarak güne odaklanıyorum. Düşüncelerimi toparlamam gerektiğinde sahilde yürüyüşe çıkıyorum, denize bakıyorum ve futbolu da düşünüyorum."
Matarazzo'nun İspanya'daki bugüne kadarki zamanının en önemli anlarından biri, şüphesiz Bask ezeli rakibi Athletic Bilbao ile oynanan kupa yarı finalleri oldu. "Sabah saat 6:30'da bile sokaktaki taraftarlar bana Athletic'i yenmemiz gerektiğini söylüyor. Akşam yemeğe çıktığımda da bana bunu tekrar hatırlatıyorlar," diyen Matarazzo, bu çok özel durumu çabucak benimsemekten başka çaresi olmadığını itiraf etti. Hem gidiş hem de dönüş maçını 1-0 kazandıkları için, Matarazzo artık Real Sociedad taraftarlarının gözünde daha da değer kazandı.
Çok önemli bir nokta: Atletico ile oynanan kupa finalinde ilk 11'de yer alan yedi oyuncu bu bölgeden geliyor ve genç takımlarda da Real Sociedad forması giymişlerdi. İspanya milli takım oyuncusu Oyarzabal elbette en önde geliyor, ancak örneğin kaleci Unai Marrero da var. San Sebastian doğumlu ve 15 yaşından beri "La Real"de oynayan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ikinci kaleci konumunda, ancak Matarazzo ona kupa maçlarında güveniyor. Marrero da Atletico'ya karşı penaltı atışlarında iki şutu kurtararak bu güveni boşa çıkarmadı.
Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad'da: Artık yapay zeka bile ikna oldu
Bir yandan dışarıdan gelen taze esintilerle, diğer yandan kulübün kendi kimliğine olan tam bağlılığın birleşimine Matarazzo’nun yardımcı antrenörü de uyum sağlıyor. Daha önce antrenörlük alanında hiç çalışmamış olmasına rağmen, eski Bundesliga savunma oyuncusu Ömer Toprak’ı (Leverkusen ve Dortmund gibi takımlarda forma giymiş) yanına alması sürpriz oldu.
"Onunla Leverkusen'in Inter Milano ile oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında tanıştım. İletişimimizi sürdürdük, düzenli olarak buluşup futbol hakkında fikir alışverişinde bulunduk," diyerek Matarazzo, Sport Bild'e Toprak'ı nasıl bulduğunu açıkladı. "Profesyonel futbolcu olarak deneyimi var, bu sayede takımla iyi bir ilişki kurabilir. Şimdiden büyük bir etkisi var."
Ancak Matarazzo, eski Türk milli oyuncuyu göz kırparak bir konuda kendisine "tamamen dürüst" olmadığını söyledi: "Ömer bana o zamanlar İspanyolca konuştuğunu söylemişti. Bu biraz abartılıydı. Artık bunun üzerine gülüyoruz… Biraz İspanyolca biliyor ama şu anda kim önce İspanyolca öğrenecek diye yarışıyoruz."
Kupayı kutlarken taraftarlar, okunan Baskça'yı zaten daha çok sevdiler. Matarazzo'nun kadrosunda "İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşan" bir başka yardımcı antrenör daha var: John Maisano. Matarazzo, kendisinin "gelecek sezonun başında her şeyi İspanyolca halledebilmeyi" hedeflediğini vurguladı. 2027 yazına kadar süren sözleşmesi olan Matarazzo, Copa zaferinin coşkusuyla büyük planları olduğunu açıkladı.
Bugüne kadar Real Sociedad'ı küme düşme korkusundan bir şampiyonluğa ve Avrupa kupası hedeflerine geri götürdü. 32 maçın ardından şu anda sekizinci sırada yer alıyorlar ve kupa zaferi sayesinde Avrupa Ligi'ne katılımı zaten garantilediler. Sezon sonunda LaLiga'da beşinci sıra Şampiyonlar Ligi'ne yeterse, beşinci sıradaki Real Betis'e yedi puan geride olmalarına rağmen teorik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı bile var. Kalan maçlar her halükarda çok zor değil; Betis ile oynayacakları doğrudan karşılaşma dışında, Matarazzo'nun takımı şu anda ligin alt sıralarında yer alan takımlarla oynayacak.
Her halükarda: Marca'nın Atletico'yu mağlup ettikten sonra Matarazzo'ya taktığı "mucize adam" lakabı, yapay zeka tarafından çoktan çürütülmüştür. Kulüp başkanı, Mart ayı başında Bilbao'ya karşı kazanılan Copa yarı finali sonrasında, ilk talebini bir kez daha gündeme getirdi. Aperribay, bu kez yapay zekanın Matarazzo'nun Real Sociedad'daki görev için "mükemmel" olduğunu söylediğini açıkladı.
Pellegrino Matarazzo'nun Real Sociedad'daki istatistikleri
Göreve başlama
21 Aralık 2025
Sözleşme süresi
30 Haziran 2027
Maçlar
20
Galibiyet
12
Beraberlik
4
Mağlubiyet
4
Şampiyonluk
İspanya Kupası Şampiyonu (2026)