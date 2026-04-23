Yapay zeka olsaydı bu tarihi masal asla yaşanmazdı: Pellegrino Matarazzo'nun Real Sociedad'da nasıl "Mucize Adam" haline geldiği

Matarazzo, onlara neredeyse 40 yıldır (1987, yine Copa del Rey) kazandıkları ilk büyük kupayı kazandırdı ve bunu doya doya kutlamalarına izin verdi. 2021'de bu gururlu ve köklü Bask kulübü de Copa del Rey'i kazanmıştı, ancak o zamanlar Kovid-19 salgını büyük ve kaygısız bir kutlamanın önünü kesmişti.

"Birlikte yürüdüğümüz bu yolda ne harika bir başlangıç," diye Matarazzo dinleyicilerine Baskça seslendi. Raporlara göre, yaklaşık 100.000 kişi bu sıradan Pazartesi gününü San Sebastian sokaklarında devasa bir bayram havasına dönüştürdü. Matarazzo, belediye binasının balkonunda elindeki kağıttan birkaç kelimeyi törenle okuduktan sonra, kalabalık takdirle karşılık verdi. "Bunun sadece bir başlangıç olduğunu hissediyorum," diye vurguladı 48 yaşındaki Amerikalı ve bir kez daha coşkulu bir alkış dalgası onu karşıladı.

Bundan yaklaşık 48 saat önce Matarazzo'nun takımı Sevilla'da büyük bir başarıya imza atmıştı. Ander Barrenetxea, Copa del Rey finalinde favori ve Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Atletico Madrid'e karşı, maçın henüz 14. saniyesinde attığı golle şimşek gibi bir başlangıç yapmıştı. Ademola Lookman'ın 18. dakikada attığı golle skoru eşitleyen Bask takımı, devre arasına kısa bir süre kala Avrupa şampiyonu Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle yeniden öne geçti. Normal sürenin bitimine birkaç dakika kala Atleti'nin forveti Julian Alvarez 2-2'lik eşitliği sağladı, ancak penaltı atışlarında Real Sociedad galip geldi. Kulübün altyapısından yetişen Pablo Marin, penaltı noktasından soğukkanlılıkla belirleyici golü attığında, coşku doruğa ulaştı ve sevinç sınır tanımadı.

Matarazzo, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde şampiyonluk kazanan ilk ABD'li teknik direktör olarak tarihe geçti. Sevilla'daki gece, Bask Bölgesi'ndeki henüz çok da uzun olmayan kariyerinin şimdilik en büyük başarısı oldu. Matarazzo'nun sadece dört ay önce, Noel'den kısa bir süre önce görevi devraldığında Real Sociedad'ın durumuna bakıldığında, bu başarı daha da büyük bir değer kazanıyor.