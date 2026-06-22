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Yapay zeka cevaplıyor: Fas ve Mısır, 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşabilir mi?

Fas
Mısır
Dünya Kupası
Fas
Mısır

Heyecan verici senaryolar

Makine hiçbir duygu ya da his barındırmaz; bu nedenle Koora, yapay zekaya birkaç tartışmalı soru yöneltmeye ve yanıtları editoryal müdahale olmaksızın sunmaya karar verdi.

Serinin bugünkü bölümünde sorduğumuz soru, şu anda Arap taraftarların ilgisini çekiyor: “Mısır ve Fas, 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşabilir mi?”
Şu ana kadar Dünya Kupası’na katılan Arap takımları arasında sadece Fas ve Mısır 4 puan toplayabildi; dolayısıyla bu iki takım, Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna adım atmış sayılır.

(Not): Tüm cevaplar, içerebilecekleri dilbilgisi veya bilgi hatalarıyla birlikte, yapay zeka tarafından belirtildiği şekilde aktarılmıştır.

Cevap

Evet, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından belirlenen grup dağılımı ve eleme turları şeması göz önüne alındığında, Mısır ve Fas milli takımlarının grup aşamasını geçmeleri halinde 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Fas milli takımı 3. grupta yer alırken, Mısır milli takımı ise 7. grupta yer almaktadır.

48 takımın katıldığı yeni turnuva sistemine göre, her grubun birincisi ve ikincisi ile üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım 32'li turlara yükselir. Onaylanan eşleşme tablosuna göre, Mısır ve Fas 32'li turda karşılaşamazlar; ancak her iki takımın da kendi gruplarındaki nihai sıralamalarına bağlı olarak sonraki turlardan itibaren karşılaşmaları mümkündür:

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İlk olasılık: 16'da karşılaşma

    İki milli takım, sıralamalarında en iyi üçüncü takımlar arasında yer almaları koşuluyla bu turda karşılaşabilir. Fas, 3. gruptan en iyi üçüncü takımlardan biri olarak elemeyi geçip 74 numaralı maç yoluna yerleştirilirse ve Mısır da 7. gruptan en iyi üçüncü takımlardan biri olarak elemeyi geçip 77 numaralı maç yoluna yerleştirilirse; Fas ve Mısır, 32'li turdaki maçlarını kazanmaları halinde, 16'lı turda 89 numaralı maçta doğrudan karşı karşıya geleceklerdir.

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  • İkinci olasılık: Çeyrek finalde karşılaşma

    Mısır, 7. gruptan en iyi üçüncü takımlardan biri olarak elemeyi başarırsa, 77 numaralı maçta oynayıp bu maçı kazanır ve ardından 16'lı turda (89 numaralı maç) galip gelirse, bu turda iki takım karşılaşabilir; buna karşılık Fas, 3. grubun ikincisi olarak elemeyi başarırsa, 75 numaralı maçta oynayıp bu maçı kazanır ve ardından 16'lı turda (90 numaralı maç) galip gelirse, bu durumda iki galip takım çeyrek finalde 97 numaralı maçta karşı karşıya gelir.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Üçüncü olasılık: Yarı finalde karşılaşma

    İkisinin yarı finalde karşılaşmasına yol açan birkaç senaryo mevcut; bunların en önemlileri, gruplarda birinci ve ikinci sırayı alan takımlara dayanan senaryolardır:

    Birinci senaryo: Mısır, 7. grubu birinci olarak bitirirse (82 numaralı maç, ardından 94 numaralı maç ve 98 numaralı çeyrek final maçları yolunda ilerler) ve Fas, 3. grubu ikinci olarak bitirirse (75 numaralı maç, ardından 90 numaralı maç ve 97 numaralı çeyrek final maçları yolunda ilerler). Mısır yolundan çıkan galip, yarı finalde 101 numaralı maçta Fas yolundan çıkan galiple karşılaşır.

    İkinci durum: Fas, 3. grubu birinci olarak bitirirse (76 numaralı maç, ardından 91 numaralı maç ve 99 numaralı çeyrek final yolunda ilerler) ve Mısır, 7. grubu ikinci olarak bitirirse (88 numaralı maç, ardından 95 numaralı maç ve 100 numaralı çeyrek final yolunda ilerler). Fas grubundan çıkan galip, diğer yarı final maçında (102 numaralı maç) Mısır grubundan çıkan galiple karşılaşır.

  • Dördüncü olasılık: Final maçında ya da üçüncülük maçında karşılaşmak

    İki takım, tamamen zıt yollarda ilerleyip son dört takım arasına birlikte kalifiye olurlarsa, Dünya Kupası yolculuğunun sonunda karşı karşıya gelebilirler. Örneğin, Mısır 7. grubu, Fas ise 3. grubu birinci olarak tamamlar ve her iki takım da ardışık eleme maçlarının tamamını kazanırsa, şampiyonluk mücadelesinde final maçında (104 numaralı maç) karşı karşıya gelirler. Yarı finale yükselip kaybederlerse ise, üçüncülük ve dördüncülük maçı (103. maç) için karşı karşıya gelirler.

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