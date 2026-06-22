Makine hiçbir duygu ya da his barındırmaz; bu nedenle Koora, yapay zekaya birkaç tartışmalı soru yöneltmeye ve yanıtları editoryal müdahale olmaksızın sunmaya karar verdi.

Serinin bugünkü bölümünde sorduğumuz soru, şu anda Arap taraftarların ilgisini çekiyor: “Mısır ve Fas, 2026 Dünya Kupası’nda karşılaşabilir mi?”

Şu ana kadar Dünya Kupası’na katılan Arap takımları arasında sadece Fas ve Mısır 4 puan toplayabildi; dolayısıyla bu iki takım, Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna adım atmış sayılır.

(Not): Tüm cevaplar, içerebilecekleri dilbilgisi veya bilgi hatalarıyla birlikte, yapay zeka tarafından belirtildiği şekilde aktarılmıştır.

Cevap

Evet, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından belirlenen grup dağılımı ve eleme turları şeması göz önüne alındığında, Mısır ve Fas milli takımlarının grup aşamasını geçmeleri halinde 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Fas milli takımı 3. grupta yer alırken, Mısır milli takımı ise 7. grupta yer almaktadır.

48 takımın katıldığı yeni turnuva sistemine göre, her grubun birincisi ve ikincisi ile üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım 32'li turlara yükselir. Onaylanan eşleşme tablosuna göre, Mısır ve Fas 32'li turda karşılaşamazlar; ancak her iki takımın da kendi gruplarındaki nihai sıralamalarına bağlı olarak sonraki turlardan itibaren karşılaşmaları mümkündür: