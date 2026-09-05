Kompany, kulübün yönetim kurulu ile yaz transferleri konusunda karşı karşıya geldiğine dair haberleri hızla yalanladı. Faslı yıldız Ismael Saibari ve sol bek Nathaniel Brown için anlaşmaların yapıldığı bir transfer dönemine rağmen, eski Burnley teknik direktörünün kadrosunu yeni sezon öncesinde güçlendirecek üçüncü büyük transferin gelmemesinden memnun olmadığına dair haberler ortaya çıktı.

Kaynağı SportBild olan haberlerde, 40 yaşındaki teknik adamla "uzun bir konuşma" yapıldığı ve sonunda taleplerinden vazgeçirildiği öne sürüldü. Ancak takımının Schalke ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde konuşan Kompany, bu haberi değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

"Bu bilgiyi herhalde yapay zekâ bulutundan çıkardınız," dedi. Teknik direktör, normalde bu tür konular hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Kendi içimizde ne konuştuğumuz sonuçta iç meseledir" ifadelerini kullandı. Ancak uydurma bir hikâye hakkında soru sorulmasının "biraz çılgınca" olduğunu kabul etti.



