Getty Images Sport
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'Yapay zekâ bulutundan çekilip çıkarılmış!' - Vincent Kompany, yaz transferleri konusunda Bayern Münih yönetimiyle arasının açıldığına dair 'çılgın' iddialara sert çıktı
Kompany, transfer anlaşmazlığı iddialarını reddetti
Kompany, kulübün yönetim kurulu ile yaz transferleri konusunda karşı karşıya geldiğine dair haberleri hızla yalanladı. Faslı yıldız Ismael Saibari ve sol bek Nathaniel Brown için anlaşmaların yapıldığı bir transfer dönemine rağmen, eski Burnley teknik direktörünün kadrosunu yeni sezon öncesinde güçlendirecek üçüncü büyük transferin gelmemesinden memnun olmadığına dair haberler ortaya çıktı.
Kaynağı SportBild olan haberlerde, 40 yaşındaki teknik adamla "uzun bir konuşma" yapıldığı ve sonunda taleplerinden vazgeçirildiği öne sürüldü. Ancak takımının Schalke ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde konuşan Kompany, bu haberi değerlendirirken sert ifadeler kullandı.
"Bu bilgiyi herhalde yapay zekâ bulutundan çıkardınız," dedi. Teknik direktör, normalde bu tür konular hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Kendi içimizde ne konuştuğumuz sonuçta iç meseledir" ifadelerini kullandı. Ancak uydurma bir hikâye hakkında soru sorulmasının "biraz çılgınca" olduğunu kabul etti.
- Getty Images Sport
Allianz Arena'da iç birlik
Kompany'nin net duruşu, Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund tarafından da desteklendi. Freund, teknik ekip ile transfer ekibi arasındaki ilişkinin tamamen uyumlu olduğunu vurguladı. Kulüp yönetimi, A takım kadrosundaki son boşlukları doldurmak için rotayı genç oyuncu gelişimine çevirmeyi tercih etti; bunun da planlama toplantılarında tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir strateji olduğunu belirtti.
Freund, medyaya konuşurken bu birlik mesajını bir kez daha güçlendirdi ve gizli gündemler ya da daha fazla transfer için yapılmış gizli talepler olmadığını doğruladı. Freund, "Vincent ile her gün temas halindeydik. Ama bunun gibi herhangi bir şey hakkında hiç konuşmadık" dedi.
Yeni transferlere büyük para harcandı
Üçüncü büyük hedefe dair söylentiler manşetlere hakim olurken, Bayern Kompany'nin rekabetçi bir takıma sahip olmasını sağlamak için zaten önemli miktarda kaynak ayırmıştı. Kulüp, Brown ve Saibari'yi toplam 100 milyon € bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Brown Eintracht Frankfurt'tan gelirken, Saibari PSV Eindhoven'dan transfer oldu; her iki oyuncunun da Kompany'nin taktiksel devriminde hayati roller oynaması bekleniyor.
- getty
Odak, Musiala ve Schalke karşılaşmasına kayıyor
Transfer söylentileri manşetleri domine ederken, Kompany de Schalke deplasmanı öncesinde Jamal Musiala'nın fiziksel durumuna ilişkin kritik bir güncelleme paylaştı. Genç oyun kurucu, sahada yığılıp kalmasının ardından sağlık sorunlarıyla uğraşıyor, ancak teknik direktör durumun normale dönmesi konusunda umutlu.
Kompany, Musiala'nın durumunun kontrol altına alınması için mümkün olan en iyi bakımı aldığını ve antrenmanlarda olumlu işaretler verdiğini vurguladı. Teknik adam, "Onun için işler yeniden iyiye gidiyor. Bununla uzun zamandır uğraşıyoruz" dedi. "Bu durum 40, 50 ya da 60 maçta bir kez bile yaşansa, artık bizim için büyük bir endişe nedeni olmaz."
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