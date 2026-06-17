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"Yapay hissettirdi" - Adrien Rabiot, Fransa'nın Senegal ile oynadığı Dünya Kupası maçının "çok ağır" geçmesinin nedenini "sert ve katı" saha koşullarına bağladı
Dünya Kupası'nda yüzey gerilimi
Les Bleus, kusursuz bir performansla üç puanı cebe indirse de Rabiot, MetLife Stadyumu olarak da bilinen bu tesisin saha zeminine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. NFL’de New York Giants ve Jets takımlarının ev sahipliği yaptığı stadyuma, turnuva için özel olarak geçici bir çim saha döşenmişti; ancak bu geçişin sorunsuz olmadığı açıkça görülüyordu.
90 dakika boyunca sahada kalan ve Bradley Barcola’ya bir asist yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Rabiot, maçtan sonra saha koşullarını değerlendirirken, “Saha… Buna saha denebilir mi, bilemiyorum. Daha çok suni bir zemin gibi hissettirdi; oldukça sert ve katıydı,” dedi.
- Getty Images Sport
Ritmi etkileyen durgunluk
Yüksek sıcaklıkların, kayganlığını hızla yitiren saha yüzeyi ile birleşmesi, topun hızlı hareketine güvenen dünyanın önde gelen teknik direktörleri için giderek artan bir endişe kaynağı haline geliyor gibi görünüyor. Rabiot, turnuvanın ilk aşamalarında tesislerle ilgili endişelerini dile getiren tek ünlü yıldız değil. Onun bu hayal kırıklığı, aynı sahada Brezilya milli takımı Selecao'nun Fas ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahanın nem eksikliğinden şikayet eden Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un benzer yorumlarının ardından geldi.
Vinicius, “İkinci yarıda, sıcaklığın etkisiyle saha çok çabuk kuruyor. Oyun çok ağırlaşıyor ve ritmimizi yakalayamıyoruz,” dedi.
Meşhur MetLife laneti
78.576 kişi kapasiteli stadyum, oyun yüzeyi nedeniyle uzun süredir mercek altında; özellikle de ciddi sakatlıklara yol açmasıyla ün salmış olduğu NFL’de. Standart suni çim, en son Eylül ayında Giants’ın geniş alıcı oyuncusu Malik Nabers’ın yaşadığı ön çapraz bağ yırtılması da dahil olmak üzere birçok dikkat çeken olayın sorumlusu olarak gösteriliyor.
FIFA, Dünya Kupası için geçici çim döşenmesini zorunlu kılsa da, stadyumun temel yapısı bu hibrit zeminin performansını olumsuz etkiliyor gibi görünüyor. Dünya Kupası finali 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak olması nedeniyle, organizatörler bu zeminin futbolun en büyük maçı için beklenen standartları karşıladığından emin olmak konusunda baskı altında olacaklar.
- AFP
Les Bleus’un geleceğine bakış
Fransa, galibiyetle başladığı turnuvada bu ivmeyi sürdürmek amacıyla önümüzdeki maçlarda daha akıcı bir performans sergilemeyi umuyor. Didier Deschamps’ın takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Irak’a karşı MetLife Stadyumu’nda değil, 22 Haziran’da Lincoln Financial Field’da oynayacak.
Bu arada Senegal, aynı gün MetLife Stadyumu’nda Norveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, İngiltere de aynı stadyumda Panama ile son grup maçını oynayacak.