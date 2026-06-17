"Yapay hissettirdi" - Adrien Rabiot, Fransa'nın Senegal ile oynadığı Dünya Kupası maçının "çok ağır" geçmesinin nedenini "sert ve katı" saha koşullarına bağladı

Les Bleus, kusursuz bir performansla üç puanı cebe indirse de Rabiot, MetLife Stadyumu olarak da bilinen bu tesisin saha zeminine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. NFL’de New York Giants ve Jets takımlarının ev sahipliği yaptığı stadyuma, turnuva için özel olarak geçici bir çim saha döşenmişti; ancak bu geçişin sorunsuz olmadığı açıkça görülüyordu.

90 dakika boyunca sahada kalan ve Bradley Barcola’ya bir asist yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Rabiot, maçtan sonra saha koşullarını değerlendirirken, “Saha… Buna saha denebilir mi, bilemiyorum. Daha çok suni bir zemin gibi hissettirdi; oldukça sert ve katıydı,” dedi.