Salah, Kıtalar arası yolculuğa hazırlanan Mısır'da üst düzey profilli tek eksik değil. Nice savunmacısı Mohamed Abdelmonem de, kulüp ile milli takımın iyileşme sürecinde son derece temkinli davranmayı tercih etmesi nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Stoperin ciddi diz sorunları geçmişi bulunuyor ve sağlık uzmanları, eklemlerinin doğal çim sahaların sunduğu doğal darbe emilimine sahip olmayan suni çimin zorluklarına maruz bırakılmamasını tavsiye etti.

Hem Salah'ın hem de Abdelmonem'in geride kalmasıyla birlikte Mısır, kendine özgü çevresel zorluklar barındıran bu fikstürü geçebilmek için kadro derinliğine güvenmek zorunda kalacak. Teknik ekip, sıkışık küresel futbol takviminde Avrupa'da forma giyen yıldızlarının kısa vadeli fiziksel ihtiyaçlarını dengelerken 2027 turnuvasına katılmaya odaklanmayı sürdürüyor.