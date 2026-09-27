AFP
Çeviri:
Yapay çim endişesi nedeniyle Mohamed Salah, Mısır'ın Güney Sudan maçı kadrosuna alınmadı
Mısır, Trabzonspor yıldızı konusunda temkinli davranmayı tercih ediyor
Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın bu salı Mısır'ın Güney Sudan ile karşılaşacağı maçta kadroda yer almayacağını doğruladı. Karar, Trabzonspor ikonunun uzun vadeli fiziksel durumunu korumak adına tedbir amaçlı alındı. Milli takımın hedeflerinin odak noktası olmaya devam eden oyuncunun yaklaşan karşılaşmada kadroya alınmamasının ana nedeni olarak yetkililer, statta bulunan özel koşulları gösterdi.
Mısır Futbol Federasyonu, resmi kanalları üzerinden yayımladığı açıklamada durumu şöyle izah etti: "Mısır milli takımının teknik ekibi, teknik direktör Hossam Hassan liderliğinde, Mohamed Salah'ı Güney Sudan maçında dinlendirme kararı aldı. Bunun nedeni, maçın oynanacağı sahanın yapay çim olmasıdır."
- AFP
Önceden yapılan anlaşma, Salah'ın güvende olmasını sağlıyor
Bu karar son dakika alınmış bir tepki değil, daha ziyade oyuncu ile teknik heyet arasında önceden planlanan bir stratejinin parçasıydı. Federasyon, suni çimin Salah'ın eklemleri ve genel fizik durumu üzerindeki olası etkisi nedeniyle oyuncunun korunduğunu vurguladı. Bu düzenlemenin, takımın daha önce Angola'ya karşı oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçından önce zaten görüşülüp karara bağlandığı, burada da forvet oyuncusunun önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor.
Cuma günü oynanan Angola maçında Salah, karşılaşmanın 0-0 berabere tamamlandığı mücadelede 60 dakika sahada kaldı. Eleme kampanyası tüm hızıyla sürerken Hassan ve ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun sürelerini yönetmenin hayati önem taşıdığına inanıyor.
Savunmadaki takviyeler de eksik
Salah, Kıtalar arası yolculuğa hazırlanan Mısır'da üst düzey profilli tek eksik değil. Nice savunmacısı Mohamed Abdelmonem de, kulüp ile milli takımın iyileşme sürecinde son derece temkinli davranmayı tercih etmesi nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Stoperin ciddi diz sorunları geçmişi bulunuyor ve sağlık uzmanları, eklemlerinin doğal çim sahaların sunduğu doğal darbe emilimine sahip olmayan suni çimin zorluklarına maruz bırakılmamasını tavsiye etti.
Hem Salah'ın hem de Abdelmonem'in geride kalmasıyla birlikte Mısır, kendine özgü çevresel zorluklar barındıran bu fikstürü geçebilmek için kadro derinliğine güvenmek zorunda kalacak. Teknik ekip, sıkışık küresel futbol takviminde Avrupa'da forma giyen yıldızlarının kısa vadeli fiziksel ihtiyaçlarını dengelerken 2027 turnuvasına katılmaya odaklanmayı sürdürüyor.
- AFP
Gelecek fikstürlere bakıldığında
AFCON elemelerindeki yakın vadeli zorluğun ötesinde, Mısır 4 Ekim'de Güney Afrika ile oynanacak hazırlık maçını da şimdiden düşünüyor. Güney Afrika, özellikle ülkenin nispeten başarılı geçen Dünya Kupası macerasının ardından, Kuzey Afrika ekibi için ciddi bir sınav olacak. Güney Afrika, Kanada'ya yenilerek sonunda son 16 turunda turnuvaya veda etmiş olsa da, üst düzey rakiplerle mücadele edebileceğini gösterdi. Bu maçlar, teknik ekibin farklı taktik düzenleri denemesine olanak tanıyarak yaklaşan büyük turnuvalar öncesinde hayati hazırlık niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun