"Yapacak başka işim yoktu": Serena Williams, 1376 günlük aradan sonra tenise başarılı bir dönüş yaptı

23 kez Grand Slam şampiyonu olan tenisçi, Kanadalı Victoria Mboko (19) ile birlikte Nicole Melichar-Martinez (ABD) ve Erin Routliffe (Yeni Zelanda) karşısında 7:6 (7:2), 6:2'lik skorla ilk çiftler maçını kazandı. Çeyrek finalde, deneyimli Alman Laura Siegemund (38) ve Kanadalı partneri Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

"Vicky ile oynamak çok eğlenceliydi. Ona gerçekten güvenebildim," diyen Williams, göz kırparak ve taraftarların kahkahaları eşliğinde geri dönüşünün nedenlerini açıkladı: "Yapacak daha iyi bir işim yoktu - evde oturup durmaktan sıkılmıştım." Ardından iki kızının kucaklamalarını kabul etti.

Williams, ileri yaşına ve uzun süren yarışma arasına rağmen formda bir izlenim bıraktı; Amerikalı oyuncu, güçlü temel vuruşlarına ve sert servisine güvenebildi. Seyirciler, ikonun bazı önemli hareketlerini de hayranlıkla izlediler.

Tenis turunun eski hakimiyetçisi, Londra'daki muhteşem geri dönüşünün ardından önümüzdeki hafta Berlin'deki WTA turnuvasında da sahaya çıkmak istiyor. Almanya'da da sadece çiftlerde kayıtlı. Williams, teklerde korta dönüşü konusunda şu ana kadar net bir açıklama yapmadı. "Şu anda cevabım hayır. Teklerde oynamak istiyorsam muhtemelen biraz daha antrenman yapmam gerektiğini hissediyorum," demişti Queen's Club'daki ilk maçı öncesinde: "Bakalım başarabilecek miyim."