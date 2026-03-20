Yanlış seçim mi? Manuel Ugarte, Chelsea'ye transfer olmayı reddederek efsanevi hemşehrisini kızdırmasının ardından Manchester United'dan ayrılması yönünde tavsiye aldı
Ugarte, Chelsea'ye katılma fırsatını kaçırdı
Ugarte, Ruben Amorim ile iki yıl boyunca birlikte çalıştığı Sporting'de Portekiz'de adını duyurdu. İkili sonunda Old Trafford'da yeniden bir araya geldi, ancak ikisi de İngiliz futbolunda pek parlak bir dönem geçiremedi.
Ugarte, Manchester'a gelmeden yaklaşık 12 ay önce Premier League'de forma giymeyi kabul edebilirdi. Ancak Lizbon'dan ayrılırken Stamford Bridge yerine Paris Saint-Germain'i tercih etti.
Orada yanlış bir karar vermiş olabileceği ve bir zamanlar umut vaat eden kariyerinin ciddi bir şekilde durma noktasına geldiği kendisine bildirildi. Ugarte, United formasıyla oynadığı 49 Premier League maçının sadece 29'unda ilk 11'de yer aldı ve bu maçların çoğunda ikna edici bir performans sergileyemedi.
Red Devils'ın orta saha kadrosunu yenilemeyi planladığı bildiriliyor ve teklifler teşvik edilirken Ugarte'nin de bu sürecin bir parçası olması ve takımdan ayrılması bekleniyor.
Ugarte yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak mı?
GOAL’a dafabet girişi aracılığıyla özel bir röportaj veren eski Chelsea ve Uruguaylı yıldız Poyet, Ugarte’nin İngiltere’deki deneyimini unutup başka bir yerde yeni bir başlangıç yapması gerekip gerekmediğini sorulduğunda şöyle dedi: “Evet, bu beni çok etkiledi çünkü o Uruguaylı ve Paris Saint-Germain’e gitmeden önce onun Chelsea’ye gelmesini istiyordum. Söylentiler başladığında, Chelsea, büyük Chelsea, gelmek istediğini biliyorsun, kararını ver, Chelsea'ye gel. Onu tanımıyorum, bu yüzden onu arayamadım! Ve o Paris Saint-Germain'e gitti ve ben biraz üzüldüm çünkü o zamanlar bunun Chelsea için mükemmel olduğunu düşünüyordum. Ama ondan sonra, bir türlü ilerleyemedi. Paris Saint-Germain ve şimdi de Man United.
“Doğru kulübü bulması gerekiyor. Bence o bir üst düzey oyuncu. Bence o üst düzey bir orta saha oyuncusu. Bence sahayı iyi kaplayabiliyor. Boşlukları kapatabiliyor. İyi savunma yapabiliyor. Oynayabiliyor, seçenekleri başlatabiliyor. Ama bir takım bulması gerekiyor.
“Bence her hafta oynayabilmek için bir kulübün kimliğini bulması gerekiyor çünkü milli takımda bile ana pozisyonunu kaybetti. Milli takımda herkes oynuyordu ve Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde düşünülüyordu. Ve sonra milli takım iki orta saha oyuncusu ve forvetin arkasında bir 10 numara ile oynuyor. İşte bu yüzden oynamıyor. Yani, evet, Ugarte için önemli bir yaz olacak ve umarım kendisi ve ailesi için doğru kararı verir.”
Transfer planları: Manchester United yeni orta saha oyuncuları için harcama yapmaya hazır
Ugarte, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için “mümkün olan en iyi formda” olacağını iddia etse de, maç ritmi konusunda eksiklikler yaşanacak. Bu durumu göz önünde bulunduran United efsanesi Gary Neville de, kulüp düzeyinde yakında bir değişiklik yapılacağını öne süren isimlerden biri.
Neville, bir sonraki transfer döneminin Red Devils için neler getireceği konusunda şunları söyledi: “Casemiro ayrılıyor ve Manuel Ugarte de ayrılacağını düşünüyorum. İki gerçekten iyi orta saha oyuncusuna ihtiyaçları var. Muhtemelen biri Michael Carrick gibi daha pozisyonel, diğeri ise daha çok yıkıcı bir oyuncu. Defansın da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama yaz transfer döneminde asıl odak noktası orta saha olacak.”
Manchester United, Ugarte'nin yüksek transfer ücretinin ne kadarını geri alabilecek?
Ugarte, 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) bir transferle Manchester United'a katılmıştı. Uruguaylı oyuncunun Premier Lig'deki performansını göz önüne alındığında, kulüp onu satarak bu rakama yakın bir meblağ elde etmekte zorlanacaktır; ancak artık yolların ayrılmasının tüm taraflar için en iyi seçenek olduğu ortaya çıkmıştır.