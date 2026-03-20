Yanlış seçim mi? Manuel Ugarte, Chelsea'ye transfer olmayı reddederek efsanevi hemşehrisini kızdırmasının ardından Manchester United'dan ayrılması yönünde tavsiye aldı

Ugarte, Ruben Amorim ile iki yıl boyunca birlikte çalıştığı Sporting'de Portekiz'de adını duyurdu. İkili sonunda Old Trafford'da yeniden bir araya geldi, ancak ikisi de İngiliz futbolunda pek parlak bir dönem geçiremedi.

Ugarte, Manchester'a gelmeden yaklaşık 12 ay önce Premier League'de forma giymeyi kabul edebilirdi. Ancak Lizbon'dan ayrılırken Stamford Bridge yerine Paris Saint-Germain'i tercih etti.

Orada yanlış bir karar vermiş olabileceği ve bir zamanlar umut vaat eden kariyerinin ciddi bir şekilde durma noktasına geldiği kendisine bildirildi. Ugarte, United formasıyla oynadığı 49 Premier League maçının sadece 29'unda ilk 11'de yer aldı ve bu maçların çoğunda ikna edici bir performans sergileyemedi.

Red Devils'ın orta saha kadrosunu yenilemeyi planladığı bildiriliyor ve teklifler teşvik edilirken Ugarte'nin de bu sürecin bir parçası olması ve takımdan ayrılması bekleniyor.