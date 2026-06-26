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"Yanlış oynadık!" - Jürgen Klopp, Ekvador'a karşı alınan şok yenilginin ardından Almanya'nın taktiklerini sorguladı ve Dünya Kupası konusunda uyarıda bulundu
Ekvador, sönük kalan favorileri şaşkına çevirdi
E Grubu’nu birinci olarak tamamlamasına rağmen, Julian Nagelsmann’ın takımı New Jersey’de sert bir gerçeklikle yüzleşti. Leroy Sané, Florian Wirtz'in zekice pasını değerlendirerek Almanlara mükemmel bir başlangıç sağladı, ancak dirençli Ekvador takımı, Nilson Angulo'nun golüyle çabucak skoru eşitledi. Gonzalo Plata ise maçın son dakikalarında köşe vuruşundan yararlanarak Almanya'nın ikinci yarıdaki pasif oyunundan faydalanmayı başardı ve Güney Amerikalılar için dramatik bir galibiyet elde ederken, Avrupa devlerini sinir bozucu bir yenilgiye mahkûm etti.
- AFP
Klopp, taktiksel kararları sert bir şekilde eleştirdi
Maç sonrası değerlendirmelerinde televizyon yorumcusu Klopp, takımın sergilediği performanstan hiç de etkilenmedi. MagentaTV’de konuşan Klopp, sözlerini net bir şekilde ifade etti: “Bu sahada yanlış yöntemler seçtik; agresif bir rakibe karşı yanlış bir futbol oynadık. 12. dakikadan itibaren oyunumuzda derinlik yoktu ve sanki sadece denemek istermişçesine alçak bir blokla savunma yaptık.
"Bugün sahada pek çok şey iyi değildi. Önümüzdeki turları kolayca geçecekmişiz gibi görünmüyordu. Kalitemizi olağanüstü bir zihniyetle birleştirmeliyiz."
Bu zihniyetin eksik olup olmadığı sorulduğunda Klopp, açık sözlü bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Elbette eksikti."
Undav, zihniyetle ilgili endişeleri yineliyor
Rekabetçi bir hırsın bariz bir şekilde eksik olduğuna dair eleştiriler, Alman oyuncu kadrosu tarafından saha içinde açıkça doğrulandı. Forvet Deniz Undav, Güney Amerikalı az şanslı takımın bu hayati karşılaşmayı kazanmak için çok daha büyük bir istek sergilediğini itiraf etti.
Undav şöyle konuştu: "Onların bizden daha çok kazanmak istediğini hissettim; daha hırslıydılar. Onlar için her şey bu maça bağlıydı. Bundan ders çıkarmalı ve bu tür maçlarda da elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız gerektiğini anlamalıyız. Biz de kazanmak istiyorduk. Ancak sahada, onların daha çok istediği açıkça görülüyordu."
- Getty Images Sport
Eleme turu sınavı yaklaşıyor
Almanya, önümüzdeki Pazartesi günü Boston’da oynanacak son 32 turu maçı öncesinde iç taktik yapısını hızla yeniden düzenlemelidir. Nagelsmann’ın oyuncuları, üst düzey eleme turu rakiplerinin kolayca istismar edeceği bariz savunma zaafları ve hücumda derinlik eksikliği sergilemiştir. Takım, yapısal disiplinini ve psikolojik üstünlüğünü derhal yeniden kazanmazsa, Almanya’nın kupayı kaldırma hayalleri Amerikan topraklarında inanılmaz derecede erken bir tehditle karşı karşıya kalacaktır.