"Yanlış oynadık!" - Jürgen Klopp, Ekvador'a karşı alınan şok yenilginin ardından Almanya'nın taktiklerini sorguladı ve Dünya Kupası konusunda uyarıda bulundu

Maç sonrası değerlendirmelerinde televizyon yorumcusu Klopp, takımın sergilediği performanstan hiç de etkilenmedi. MagentaTV’de konuşan Klopp, sözlerini net bir şekilde ifade etti: “Bu sahada yanlış yöntemler seçtik; agresif bir rakibe karşı yanlış bir futbol oynadık. 12. dakikadan itibaren oyunumuzda derinlik yoktu ve sanki sadece denemek istermişçesine alçak bir blokla savunma yaptık.

"Bugün sahada pek çok şey iyi değildi. Önümüzdeki turları kolayca geçecekmişiz gibi görünmüyordu. Kalitemizi olağanüstü bir zihniyetle birleştirmeliyiz."

Bu zihniyetin eksik olup olmadığı sorulduğunda Klopp, açık sözlü bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Elbette eksikti."