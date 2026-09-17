Yanıt talebi! FA Başkanı Hewitt, Infantino'ya Dünya Kupası satış planı ve Balogun tartışmasına ilişkin dosyaları açıklaması talimatını verdi

BBC Sport'a göre, Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Infantino üzerindeki baskıyı artırdı. Hewitt, 15 Ekim'deki bir sonraki FIFA Konseyi toplantısı öncesinde belgelerin tamamının açıklanmasını talep etti. Genel sekreter Mattias Grafstrom'a da hitaben yazdığı mektupta Hewitt, dünya futbolunun yönetim organı içindeki yönetim zafiyetleri ve kültürde temel bir çöküş olarak nitelendirdiği unsurlara dikkat çekti.

Anlaşmazlığın merkezinde, artık iptal edilen FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisi yer alıyor. Bu öneri, kuruluşun en kazançlı varlıklarını nasıl yönettiğini kökten değiştirmeyi amaçlıyordu. Plan, Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm büyük turnuvaların ticari ve biletleme haklarını yönetmek için yeni bir şirket kurulmasını ve bu şirketin yüzde 21 hissesinin özel bir yatırım şirketine satılmasını içeriyordu.