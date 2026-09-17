Getty Images Sport
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Yanıt talebi! FA Başkanı Hewitt, Infantino'ya Dünya Kupası satış planı ve Balogun tartışmasına ilişkin dosyaları açıklaması talimatını verdi
Hewitt, FIFA yönetimini hedef aldı
BBC Sport'a göre, Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Infantino üzerindeki baskıyı artırdı. Hewitt, 15 Ekim'deki bir sonraki FIFA Konseyi toplantısı öncesinde belgelerin tamamının açıklanmasını talep etti. Genel sekreter Mattias Grafstrom'a da hitaben yazdığı mektupta Hewitt, dünya futbolunun yönetim organı içindeki yönetim zafiyetleri ve kültürde temel bir çöküş olarak nitelendirdiği unsurlara dikkat çekti.
Anlaşmazlığın merkezinde, artık iptal edilen FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisi yer alıyor. Bu öneri, kuruluşun en kazançlı varlıklarını nasıl yönettiğini kökten değiştirmeyi amaçlıyordu. Plan, Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm büyük turnuvaların ticari ve biletleme haklarını yönetmek için yeni bir şirket kurulmasını ve bu şirketin yüzde 21 hissesinin özel bir yatırım şirketine satılmasını içeriyordu.
- Getty Images Sport
Balogun'un men cezası gizemi
Ticari konuların ötesinde FA, Dünya Kupası sırasında Amerika Birleşik Devletleri forveti Folarin Balogun'un cezasının kaldırılmasına yönelik tartışmalı kararla ilgili netlik arıyor. 25 yaşındaki santrfor, son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı 2-0 kazanılan maçta savunmacı Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü, ancak otomatik olarak alması gereken bir maçlık cezayı çekmek yerine Belçika ile oynanan son 16 turu karşılaşmasında forma giymesine beklenmedik şekilde izin verildi.
FA başlangıçta Infantino'nun yeniden seçilme kampanyasını desteklemişti, ancak Balogun olayı siyasi müdahale ihtimali konusunda ciddi alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump, inceleme yapılması için FIFA başkanını bizzat telefonla aradığını kabul ettikten sonra. FIFA, cezaların askıya alınmasına izin veren bir maddeye işaret etmenin ötesinde bu ani geri dönüşe dair çok az açıklama yaptı ve bu durum ulusal federasyonların yanıt talep etmesine neden oldu.
Hukuki mücadeleler ve sarsılan güven
FFE teklifinin ardından yaşananlar ciddi hukuki adımları tetikledi; UEFA, Infantino hakkında ABD'deki üç ayrı mahkemede ceza davası başlatırken ilgili tüm belgelerin eksiksiz şekilde açıklanmasını da talep etti. Bu hamle, UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun FIFA ile başkanını aldatmacanın tetiklediği bir güven ihlaliyle suçladığı açık mektubun ardından geldi.
FIFA ise suçlamalara karşılık vererek UEFA'yı yönetim organına ve onun liderliğine karşı bir 'karalama kampanyası' yürütmekle itham etti. Zürih'in savunmacı tutumuna rağmen Infantino üzerindeki baskı hızla artıyor; İngiltere, Galler ve İskoçya federasyonları da yeniden seçilme kampanyasına verdikleri desteği resmen geri çekenler arasında yer alıyor.
- AFP
Infantino yeniden seçilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya
56 yaşındaki isim, gelecek mart ayında görevde dördüncü dönem için aday olmaya hazırlanıyor; olası rakiplerin ise aday çıkarmak için 18 Kasım’a kadar süreleri var. Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde destek kaybetmesine rağmen Infantino, Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya konfederasyonlarının güçlü desteğiyle küresel ölçekte kayda değer bir güç tabanını koruyor.
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