Cumartesi öğleden sonra Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçı için BVB'nin ilk onbiri açıklandığında, tribünlerden gelen alkışların arasına Schlotterbeck'in ismi anıldığında yuhalamalar da karıştı.
"Yangın tehlikesi": BVB taraftarları, sözleşmesini uzatan Nico Schlotterbeck'i yuhaladı
Bu durum, 26 yaşındaki milli oyuncunun sözleşme uzatma şartlarına verilen bir tepki olarak görülüyor. Borussia Dortmund, Cuma günü yaptığı açıklamada, zorlu görüşmelerin ardından Schlotterbeck’in 2027’ye kadar olan sözleşmesini 2031’e kadar uzattığını duyurmuştu. Ancak sözleşmede, bu yazdan itibaren ve belirli kulüpler için geçerli olacak bir çıkış maddesi yer aldığı belirtiliyor. Bu durumda, belirlenen transfer ücreti 50 ila 60 milyon euro arasında olacak.
Dortmund'un yeni sportif direktörü Ole Book, Bayer maçı öncesinde sözleşme içeriği hakkında yorum yapmak istemedi. Bunun yerine Sky'da şunları söyledi: "Nico'nun burada kalmak istediğini ve sözleşmesini uzattığını göstermiş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sözleşmenin içeriği hakkında yorum yapmayacağız. Oyuncu ile aramızda çok güçlü bir güven ilişkisi olduğu için bu durum değişmeyecek. İçerik açısından iyi ve sağlam görüşmeler yaptık ve Nico'nun uzun süre bizimle kalmak istediğinden eminim."
Hamann, Schlotterbeck hakkında: "Başka bir yere gitmek istediği ortada"
Schlotterbeck'e yönelik yuhalamalarla ilgili olarak, DAZN'de yorumcu Sami Khedira şunları söyledi: "Bence erken ayrılabilmesine izin veren madde kendisi o kadar da kötü değil. Asıl sorun, bu maddenin yaz aylarında geçerli olması." 2014 Dünya Şampiyonu şöyle devam etti: "Şimdi sözleşmeni uzatıp üç ay sonra ayrılırsan, bu kimseyi memnun etmez. Üstelik Dortmund'daki gibi duygusal bir ortamda. Bu yüzden bence biraz öfkeli, kızgınlar ve hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar."
Khedira'ya göre, ortalığı biraz yatıştırmak için "iletişim" çok önemli. Schlotterbeck "iyi bir adam ve harika bir futbolcu". Şimdi önemli olan, eski Freiburg oyuncusunu "yanlış bir ışıkta göstermemek ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda burada olumsuz bir hava yaratmamak".
Sky uzmanı Dietmar Hamann ise eleştirel bir tavır sergiledi: "Sözleşmeyi imzaladı çünkü şu anda bir kulübü yok. Başka bir yere gitmek istediği, şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için daha iyi bir şansa sahip olduğu bir yere gitmek istediği ortada. Dortmund'un buna izin vermesini, sözleşme imzalandıktan üç ay ya da on hafta sonra çıkış maddesinin devreye sokulabilmesini kulüp açısından anlamıyorum."
Eski profesyonel futbolcu, Schlotterbeck'e yönelik yuhalamalar başlamadan önce bile şu öngörüyü yapmıştı: "Bugün taraftarların buna nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum, çünkü bu durumun tamamı benim için son derece tehlikeli, sadece oyuncu için değil, kulüp için de."
Nico Schlotterbeck'in BVB'deki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 156 10 18 26 3