"Yangın tehlikesi": BVB taraftarları, sözleşmesini uzatan Nico Schlotterbeck'i yuhaladı

Schlotterbeck'e yönelik yuhalamalarla ilgili olarak, DAZN'de yorumcu Sami Khedira şunları söyledi: "Bence erken ayrılabilmesine izin veren madde kendisi o kadar da kötü değil. Asıl sorun, bu maddenin yaz aylarında geçerli olması." 2014 Dünya Şampiyonu şöyle devam etti: "Şimdi sözleşmeni uzatıp üç ay sonra ayrılırsan, bu kimseyi memnun etmez. Üstelik Dortmund'daki gibi duygusal bir ortamda. Bu yüzden bence biraz öfkeli, kızgınlar ve hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar."

Khedira'ya göre, ortalığı biraz yatıştırmak için "iletişim" çok önemli. Schlotterbeck "iyi bir adam ve harika bir futbolcu". Şimdi önemli olan, eski Freiburg oyuncusunu "yanlış bir ışıkta göstermemek ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda burada olumsuz bir hava yaratmamak".

Sky uzmanı Dietmar Hamann ise eleştirel bir tavır sergiledi: "Sözleşmeyi imzaladı çünkü şu anda bir kulübü yok. Başka bir yere gitmek istediği, şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için daha iyi bir şansa sahip olduğu bir yere gitmek istediği ortada. Dortmund'un buna izin vermesini, sözleşme imzalandıktan üç ay ya da on hafta sonra çıkış maddesinin devreye sokulabilmesini kulüp açısından anlamıyorum."

Eski profesyonel futbolcu, Schlotterbeck'e yönelik yuhalamalar başlamadan önce bile şu öngörüyü yapmıştı: "Bugün taraftarların buna nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum, çünkü bu durumun tamamı benim için son derece tehlikeli, sadece oyuncu için değil, kulüp için de."