Andrija MaksimovicGetty Images
Yan Diomande ve diğerlerinin gölgesinde: RB Leipzig’in “Lionel Messi’si” unutulacak bir yıl yaşıyor

Geçtiğimiz yaz, Andrija Maksimovic'i transfer etmek için yapılan yarışta RB Leipzig, aralarında çok güçlü rakiplerin de bulunduğu rekabeti geride bıraktı. Ancak büyük beklentilerle karşılanan bu genç oyuncu, "Boğalar"da henüz ritmini bulamadı. Yaz aylarında ayrılık yaşanacak mı?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Chelsea FC, West Ham United – geçen yaz Andrija Maksimovic’i kadrosuna katmak için can atan kulüplerin listesi adeta sonsuzdu. Bu ünlü rakipler göz önüne alındığında, sonunda Leipzig'in yarışı kazanması ve 18 yaşındaki oyuncuyu 14 milyon avrodan biraz fazla bir transfer ücreti karşılığında Bundesliga'ya çekmesi biraz şaşırtıcı oldu.

Leipzig'in spor direktörü Marcel Schäfer o zamanlar, genç oyuncunun "yaş grubu için her gün kendini geliştirmeye istekli ve orta vadede RB Leipzig'de merkezi bir rol üstlenmeye hazır bir üst düzey yetenek" olduğunu açıklamıştı: "Profesyonellerdeki ilk sezonunda gelişimini yakından takip ettik ve şimdiden bir sonraki adıma hazır olduğundan eminiz."

  • Aslında, geçtiğimiz yaz transfer döneminde bu kadar çok kulübün Maksimovic'i kadrosuna katmak için çaba göstermesi hiç de tesadüf değildi. Roter Stern Belgrad'daki ilk profesyonel sezonunda, o zamanlar 17 yaşında olan oyuncu her alanda etkileyici bir performans sergiledi. Sırp dev kulübü için tüm turnuvalarda oynadığı 45 resmi maçta 20 gol katkısı (10 gol, 10 asist) yaptı ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kalıcı bir izlenim bıraktı.

    17 yaş 188 gün ile Maksimovic, ilk beş Şampiyonlar Ligi maçının hepsinde ilk 11'de yer alan en genç oyuncu rekorunu kırarak, FC Bayern Münih'in şu anki teknik direktörü ve eski üst düzey savunma oyuncusu Vincent Kompany'nin rekorunu elinden aldı. Belçikalı oyuncu bu "rekoru" 20 yılı aşkın bir süre boyunca elinde tutmuştu.

    Genç Sırp, inanılmaz dinamizmi, oyun ve pas zekası ve top kontrolüyle, kendi ligindeki tüm savunma hatlarını düzenli olarak baş döndürüyordu. "Messi" lakabını, şüphesiz en azından benzer yetenekleri nedeniyle değil, Arjantinli olağanüstü yetenek Lionel Messi ile görsel benzerliği nedeniyle aldı. Küçük bir çocukken, o dönemde "La Pulga" ile aynı saç kesimine sahip olduğu için kız kardeşi tarafından bu lakap takıldı.

    Andrija Maksimovic, Leipzig'de neredeyse hiç süre alamıyor

    Bullen formasıyla geçirdiği ilk tam sezonda, Maksimovic'in yeteneklerini pek görememiş olsak da. Sezon başında uyluk sakatlığı nedeniyle hız kesmiş ve bu nedenle hazırlık döneminde sahada neredeyse hiç süre alamamış olsa da, antrenman açığını kapattıktan ve teknik direktör Ole Werner'in emrinde teorik olarak tam olarak hazır hale geldikten sonra da bu durum düzelmedi.

    İlk dakika deneyimini 3. haftada 1. FC Köln ile oynanan iç saha maçında oyuna girerek yaşadı; en azından Bundesliga'da kış arasına kadar beş kısa süreli oyuna daha çıktı. DFB Kupası'nda da iki kez forma giydi; ikinci turda Energie Cottbus karşısında 20 dakika sahada kaldıktan sonra, çeyrek finalde sadece iki dakika oynayabildi.

    Ardından kış arası geldi ve Maksimovic için, zaten son derece sınırlı olan maçlarda kendini gösterme fırsatları daha da azaldı. Werner o andan itibaren genç oyuncuya neredeyse hiç şans vermedi. 20. haftadan itibaren 18 yaşındaki oyuncu sadece beş kez kadroda yer aldı; kalan on bir resmi maçta Werner onun hizmetlerinden tamamen vazgeçti. Böylece toplamda on kısa maçta sadece 108 dakika resmi maç süresi - hiçbiri 23 dakikadan uzun sürmedi - ve tek bir gol katkısı bile kayda geçmedi. Sezon başlamadan önce her iki taraf da bunu kesinlikle farklı hayal etmişti.

    Ancak Leipzig'de (henüz) kimse pes etmeyi düşünmüyor. Geçen yılın sonunda Werner, Maksimovic'in kaliteli bir Leipzig kadrosunda kendine yer bulabilecek kadar yetenekli olduğunu, ancak düzenli olarak sahada yer alabilmek için fiziksel olarak daha gelişmesi gerektiğini vurguladı.

    "Adım adım yaklaşıyor, çalışma tarzını çok beğeniyorum çünkü çok net ve hangi konularda çalışması gerektiğini tam olarak biliyor ve bunu büyük bir heves ve istekle yapıyor," diye övdü RBL teknik direktörü. "Bu, bize daha çok keyif verecek bir oyuncu, çünkü sahada doğuştan diğerlerinin pek görmediği şeyleri görüyor ve teknik olarak tüm imkanlara sahip. Bir sonraki adımı attığında, olağanüstü bir oyuncu olacak."

    Geçen sezonun fiyaskosunu bir daha yaşamamak için, 19 yaşındaki oyuncunun kiralanması da gündeme geldi. Sky'ın haberine göre, Leipzig'de Maksimovic'i bir yıl boyunca başka bir kulübe göndererek gerekli rekabet tecrübesini kazanmasını sağlamak düşünülüyor. Buna göre, Leipzig'in hücum hattındaki sert rekabete göğüs germek mi, yoksa başka bir kulüpte maç tecrübesi kazanmak mı istediği kararı oyuncunun kendisine kalmış.

    Maksimovic, Leipzig'deki birçok "zor durumdaki" oyuncudan biri

    Maksimovic, yaz aylarında yeni bir soluk aramaya çıkabilecek birkaç Leipzig oyuncusundan biri olabilir. Yan Diomande ve Romulo gibi isabetli transferlerin biraz gölgesinde kalan Maksimovic ve birkaç diğer "zor durumdaki" oyuncu, zor bir dönem geçirdi; bu iki isim de "Boğalar"daki ilk sezonlarında hemen etkilerini göstermiş ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yolunda önemli faktörler haline gelmişti.

    Leipzig, geçen yıl Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi ve Maksimovic için toplam 72 milyon euro harcadı, ancak bunların hiçbiri gerçekten ikna edici bir performans sergileyemedi. Kiralama veya hatta satışlar olasılık dışı değil. En azından 18 yaşındaki Sırp oyuncunun durumunda, biraz zaman geçtikten sonra Leipzig dönemi her iki taraf için de başarılı bir dönem haline gelebilir gibi görünüyor.

