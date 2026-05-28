Yan Diomande ve diğerlerinin gölgesinde: RB Leipzig’in “Lionel Messi’si” unutulacak bir yıl yaşıyor

Bullen formasıyla geçirdiği ilk tam sezonda, Maksimovic'in yeteneklerini pek görememiş olsak da. Sezon başında uyluk sakatlığı nedeniyle hız kesmiş ve bu nedenle hazırlık döneminde sahada neredeyse hiç süre alamamış olsa da, antrenman açığını kapattıktan ve teknik direktör Ole Werner'in emrinde teorik olarak tam olarak hazır hale geldikten sonra da bu durum düzelmedi.

İlk dakika deneyimini 3. haftada 1. FC Köln ile oynanan iç saha maçında oyuna girerek yaşadı; en azından Bundesliga'da kış arasına kadar beş kısa süreli oyuna daha çıktı. DFB Kupası'nda da iki kez forma giydi; ikinci turda Energie Cottbus karşısında 20 dakika sahada kaldıktan sonra, çeyrek finalde sadece iki dakika oynayabildi.

Ardından kış arası geldi ve Maksimovic için, zaten son derece sınırlı olan maçlarda kendini gösterme fırsatları daha da azaldı. Werner o andan itibaren genç oyuncuya neredeyse hiç şans vermedi. 20. haftadan itibaren 18 yaşındaki oyuncu sadece beş kez kadroda yer aldı; kalan on bir resmi maçta Werner onun hizmetlerinden tamamen vazgeçti. Böylece toplamda on kısa maçta sadece 108 dakika resmi maç süresi - hiçbiri 23 dakikadan uzun sürmedi - ve tek bir gol katkısı bile kayda geçmedi. Sezon başlamadan önce her iki taraf da bunu kesinlikle farklı hayal etmişti.

Ancak Leipzig'de (henüz) kimse pes etmeyi düşünmüyor. Geçen yılın sonunda Werner, Maksimovic'in kaliteli bir Leipzig kadrosunda kendine yer bulabilecek kadar yetenekli olduğunu, ancak düzenli olarak sahada yer alabilmek için fiziksel olarak daha gelişmesi gerektiğini vurguladı.

"Adım adım yaklaşıyor, çalışma tarzını çok beğeniyorum çünkü çok net ve hangi konularda çalışması gerektiğini tam olarak biliyor ve bunu büyük bir heves ve istekle yapıyor," diye övdü RBL teknik direktörü. "Bu, bize daha çok keyif verecek bir oyuncu, çünkü sahada doğuştan diğerlerinin pek görmediği şeyleri görüyor ve teknik olarak tüm imkanlara sahip. Bir sonraki adımı attığında, olağanüstü bir oyuncu olacak."

Geçen sezonun fiyaskosunu bir daha yaşamamak için, 19 yaşındaki oyuncunun kiralanması da gündeme geldi. Sky'ın haberine göre, Leipzig'de Maksimovic'i bir yıl boyunca başka bir kulübe göndererek gerekli rekabet tecrübesini kazanmasını sağlamak düşünülüyor. Buna göre, Leipzig'in hücum hattındaki sert rekabete göğüs germek mi, yoksa başka bir kulüpte maç tecrübesi kazanmak mı istediği kararı oyuncunun kendisine kalmış.