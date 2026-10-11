Dünya futbolunun en ikonik statlarından birinde sahaya çıkmak, maçın kazandıran ismi üzerinde açıkça derin bir etki bıraktı. Diomande, son Avrupa şampiyonunu kendi taraftarı önünde temsil etmekten duyduğu gururu açıkça dile getirdi. Villarreal'in beraberlik golü için baskı kurmaya başladığı ikinci yarının zorlu anlarında, stattaki atmosfer takımın ileriye taşınmasında önemli rol oynadı. Galibiyeti daha da etkileyici kılan ise Vinícius Junior'ın 72. dakikada oyundan atılması oldu; bu durum ev sahibini karşılaşmanın son bölümünde dar üstünlüğünü 10 kişiyle savunmak zorunda bıraktı.

Avrupa'nın krallarının evinde oynama deneyimini değerlendiren forvet, yeni ortamına övgüler yağdırdı. "Burada oynamak her zaman harika. Burası dünyanın en güzel stadı ve en büyük kulüp. Burada oynamak beni her zaman heyecanlandırıyor" diye ekledi.