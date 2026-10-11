Getty Images Sport
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Yan Diomande, uzun süredir beklenen ilk Real Madrid golünü atarak Villarreal'i yıktığı için büyük sevinç yaşadı
Diomande için dönüm noktası anı
Diomande, Bernabeu'da Villarreal'e karşı alınan 1-0'lık galibiyette maçın öne çıkan oyuncusuydu. Yüksek tansiyon ve disiplin geriliminin damga vurduğu karşılaşmada genç kanat oyuncusu, yaşının ötesinde bir soğukkanlılık sergileyerek 60. dakikanın hemen ardından maçı çözdü. Onun katkısı, maçın kaotik bitişine rağmen Real Madrid'in La Liga puan tablosunun zirvesiyle arasındaki farkı korumasını sağladı.
Golün kendisi ise tam anlamıyla saf bir golcü içgüdüsünün göstergesiydi ve ev sahibi ekip dirençli Villarreal savunmasını aşmakta zorlanırken geldi. Akıllıca bir pas aldıktan sonra Diomande, kulübün neden onun potansiyeline yatırım yaptığını tam olarak gösterdi. Realmadrid TV'ye konuşan Diomande, "Mutluyum. Uzun zamandır o ilk golü bekliyordum. Hem kendim hem de takım için mutluyum. O pozisyonda bence tek seçenek topu kontrol etmek, dönmek ve şut çekmekti." dedi.
- Getty Images Sport
Santiago Bernabeu'da büyüleyici atmosfer
Dünya futbolunun en ikonik statlarından birinde sahaya çıkmak, maçın kazandıran ismi üzerinde açıkça derin bir etki bıraktı. Diomande, son Avrupa şampiyonunu kendi taraftarı önünde temsil etmekten duyduğu gururu açıkça dile getirdi. Villarreal'in beraberlik golü için baskı kurmaya başladığı ikinci yarının zorlu anlarında, stattaki atmosfer takımın ileriye taşınmasında önemli rol oynadı. Galibiyeti daha da etkileyici kılan ise Vinícius Junior'ın 72. dakikada oyundan atılması oldu; bu durum ev sahibini karşılaşmanın son bölümünde dar üstünlüğünü 10 kişiyle savunmak zorunda bıraktı.
Avrupa'nın krallarının evinde oynama deneyimini değerlendiren forvet, yeni ortamına övgüler yağdırdı. "Burada oynamak her zaman harika. Burası dünyanın en güzel stadı ve en büyük kulüp. Burada oynamak beni her zaman heyecanlandırıyor" diye ekledi.
Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek
Yurt içindeki başarının ötesinde, Diomande şimdiden kıta sahnesindeki meydan okumayı dört gözle bekliyor. Kulübün tarihi Avrupa Kupası ile ayrılmaz biçimde bağlantılı ve Fildişi Sahilli milli oyuncu, bu turnuvada başarı gösteren efsanelerin uzun listesine adını yazdırmak için sabırsızlanıyor. Birçok genç oyuncu için beyaz formayı giyerken o ünlü marşı duyma fırsatı, profesyonel kariyerlerinin zirvesini temsil ediyor.
Dünyanın en önemli kulüp organizasyonuna dair heyecanı, geleceğe yönelik hedeflerini anlatırken açıkça görülüyordu. “Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu her çocuğun hayali ve bunu Real Madrid'le yaşayacak olmaktan minnettarım,” dedi.
- AFP
Mourinho'nun ekibi için hayati bir galibiyet
Jose Mourinho'nun ekibi için maç hiç de kolay geçmedi; açılış golünden önce ve sonra birçok tehlike atlatmak zorunda kaldılar. Villarreal, Thibaut Courtois'nın en iyi performansını göstermesini gerektiren birçok fırsat yaratarak ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu gösterdi. Alınan üç puan, kupa yarışını sürdüren Madrid'in ivmesini güçlü şekilde korumasını sağladı. Diomande, "İyi bir maçtı. Biz her zaman kazanmak için oynarız ve bugün de bunu yaptık. Galibiyetten mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.
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