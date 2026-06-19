Elbette bunun diğer yüzü, Fildişi Sahili milli takım oyuncusunun futbolun en büyük sahnesinde sergilediği heyecan verici performansın, RB Leipzig’in pazarlık gücünü daha da güçlendirmiş olmasıdır. Astronomik bir satış bedeli artık garantidir – tabii daha önce öyle değildiyse – ve bu, iki nedenden ötürü Liverpool için şüphesiz bir sorundur.

İlk olarak, geçen yaz yeni oyuncular için 450 milyon sterlin (600 milyon dolar) harcayıp da pek bir başarı elde edemedikleri zamanki kadar büyük meblağlar harcayabilecek durumda değiller. Nitekim, zorlu ve kupa kazanamadan geçen sezonun bitmesinden çok önce, Kırmızılar’ın sadece birkaç kanat oyuncusu transfer etmesinin yeterli olmayacağı açıktı; en az üç pozisyon daha dikkat gerektiriyordu: orta saha, sağ bek ve stoper.

Dolayısıyla, Liverpool’un transfer bütçesinin büyük bir kısmını tek bir oyuncuya harcamayı haklı çıkaramama ihtimali oldukça yüksek; bu da Paris Saint-Germain’in, dünya çapındaki etkileyici kanat oyuncuları kadrosuna Diomande’yi eklemesinin önünü açıyor. Ancak, transferin devasa maliyeti hesaba katıldığında bile, Liverpool potansiyel bir süperstarı kadrosuna katma fırsatını gerçekten kaçırmayı göze alabilir mi?