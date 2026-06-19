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Yan Diomande Andoni Iraola Ivoroy Coast Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Yan Diomande tam bir SORUN! Liverpool, Victor Munoz’u kadrosuna kattı ve başka transfer hedefleri de var; ancak Fildişi Sahili’nin genç sihirbazını kaçırmayı gerçekten göze alabilirler mi?

Opinion
Liverpool
Y. Diomande
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
RB Leipzig
Premier Lig
FEATURES
Almanya - Fildişi Sahili

Mohamed Salah’ın sezon sonunda takımdan ayrılması, Liverpool’u büyük bir sorunla baş başa bıraktı – ve Yan Diomande, bu soruna en iyi çözüm gibi görünüyor. Kırmızılar için ne yazık ki, bu yaz bu genç yıldızı kadroya katmakta, Pazar günü Philadelphia’da Ekvadorlu savunmacıların ona ayak uydurmaya çalışırken yaşadıkları kadar zorluk çekmeleri muhtemel. Bir bakıma, Diomande’nin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında sergilediği göz kamaştırıcı performans Liverpool için olumlu bir gelişmeydi; zira bu performans, kulübün neden onun geçen sezon büyük zorluklar yaşayan hücum hattında dönüştürücü bir etki yaratabileceğine inandığını net bir şekilde ortaya koydu.

Elbette bunun diğer yüzü, Fildişi Sahili milli takım oyuncusunun futbolun en büyük sahnesinde sergilediği heyecan verici performansın, RB Leipzig’in pazarlık gücünü daha da güçlendirmiş olmasıdır. Astronomik bir satış bedeli artık garantidir – tabii daha önce öyle değildiyse – ve bu, iki nedenden ötürü Liverpool için şüphesiz bir sorundur.

İlk olarak, geçen yaz yeni oyuncular için 450 milyon sterlin (600 milyon dolar) harcayıp da pek bir başarı elde edemedikleri zamanki kadar büyük meblağlar harcayabilecek durumda değiller. Nitekim, zorlu ve kupa kazanamadan geçen sezonun bitmesinden çok önce, Kırmızılar’ın sadece birkaç kanat oyuncusu transfer etmesinin yeterli olmayacağı açıktı; en az üç pozisyon daha dikkat gerektiriyordu: orta saha, sağ bek ve stoper.

Dolayısıyla, Liverpool’un transfer bütçesinin büyük bir kısmını tek bir oyuncuya harcamayı haklı çıkaramama ihtimali oldukça yüksek; bu da Paris Saint-Germain’in, dünya çapındaki etkileyici kanat oyuncuları kadrosuna Diomande’yi eklemesinin önünü açıyor. Ancak, transferin devasa maliyeti hesaba katıldığında bile, Liverpool potansiyel bir süperstarı kadrosuna katma fırsatını gerçekten kaçırmayı göze alabilir mi?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    Diaz’ın yerine geçecek kimse yok

    Liverpool, geçen yaz Luis Diaz’ın yerini dolduramamış olmanın bedelini kesinlikle ağır bir şekilde ödedi. Cody Gakpo’nun sol kanatta parlamaya devam edeceği beklenirken, Anfield’ın kulislerinde Rio Ngumoha’nın A takımda oynamaya hazır olduğu düşünülüyordu. Ayrıca, yeni transfer Florian Wirtz’in de kanatlarda oynayabileceği belirtilmişti. 

    Diğer kanatta ise Salah, Premier Lig tarihinin tartışmasız en iyi bireysel sezonunu geride bırakmıştı; bu da “Mısır Kralı”nın tahtına geçecek bir varis bulma konusunda acil bir ihtiyaç olmadığı anlamına geliyordu. 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Neden Semenyo’yu transfer etmiyoruz?

    Ancak Ngumoha beklentileri karşılarken (ve tartışmalı bir şekilde biraz fazla kısıtlanmış olsa da), Gakpo aynı şeyi defalarca tekrarlayıp farklı sonuçlar bekleyerek herkesi çılgına çevirdi; Salah, Arne Slot ile anlaşmazlığa düştü ve Wirtz, nerede oynarsa oynasın, özellikle de Premier Lig’de sık sık kaybolmuş gibi görünüyordu.

    Sonuç olarak, 2024-25 sezonunda şampiyonluğa giderken 86 gol atan takım, geçen sezon sadece 63 gol atabildi; bu durum, birçok Liverpool taraftarını, kulübün Gana milli oyuncusunun 64 milyon sterlin gibi düşük bir bedelle Manchester City'ye transfer olmasına izin vermek yerine, en azından Ocak transfer döneminde Antoine Semenyo'yu kadroya katmaya neden çalışmadığını meraklandırdı. 

    Gerçekte ise Semenyo geçen yaz transfer edilebilirdi – hatta edilmeliydi – çünkü forvet hattının her noktasında paha biçilmez bir destek sağlayacaktı. Bunun yerine Slot, takımının elinden kaçan maçları kurtarma umuduyla, açıkça güvenmediği bir oyuncu olan Federico Chiesa’yı sahaya sürmek zorunda kaldı. Bu taktik, sezonun açılış gecesinde bir kez işe yaradı – ama bir daha asla.

  • Önce Munoz, şimdi de Diomande mi?

    Sonuç olarak, Iraola’nın Chiesa’nın çok yönlülüğünü ve çalışma temposunu takdir ettiğine dair inandırıcı söylentilere rağmen, İtalyan oyuncunun bu yaz Salah’ın ardından Anfield’dan ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor — özellikle de Liverpool, karşı kanatta ve orta sahada da oynayabilen, son derece hızlı bir sağ kanat oyuncusu olan Victor Munoz’u kadrosuna kattığı için.

    Bazı taraftarlar, Munoz'a yönelik bu sürpriz hamlenin (en azından Reds'in Osasuna'nın yıldız oyuncusuna olan ilgisini son dakikaya kadar gizli tutmuş olması anlamında) kulübün Diomande'yi transfer etme çabaları açısından ne anlama geldiğini hemen merak etti. Ancak İspanyol oyuncu hiçbir zaman Fildişili oyuncunun alternatifi olarak görülmedi; bunu, Perşembe gecesi David Ornstein’ın, Liverpool’un Diomande için Leipzig’e 100 milyon avroluk bir teklifle yaklaştığını bildirmesi de doğruladı.

    Diğer kaynaklara göre bu teklif şimdiden reddedildi; Almanlar, en değerli oyuncularını bir sezon daha kadroda tutmaya kararlı. Söylentilere göre, Leipzig bu yaz Diomande’nin Red Bull Arena’dan ayrılmasına gönülsüz de olsa izin verecek olursa, bunun bedeli 120 milyon avroyu aşacak.

    O halde soru şu: En üst düzey futbolda sadece bir iyi sezon geçirdikten sonra, gerçekten bu kadar paraya değer mi?

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    Yeni Dembele mi?

    Böylesine genç bir oyuncuya devasa bir meblağ ödemek, şüphesiz büyük riskler barındırır. Bazı genç oyuncular, üst düzey bir takımda oynamaya henüz hazır değildir. Ousmane Dembélé’ye bakın yeter.

    Diomande gibi, Fransız oyuncu da Bundesliga’da geçirdiği çıkış sezonunun ardından dünya futbolunun en çok aranan çift ayaklı kanat oyuncularından biri haline geldi; ancak Dembele’nin kendisinin de itiraf ettiği gibi, Barcelona’da geçirdiği altı yılın beşini fiilen boşa harcadı ve ancak PSG’de Luis Enrique’nin rehberliğinde en üst seviyede başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu nihayet kavradı.

    Ancak Diomande’nin, Dembele’nin aynı yaştaki hali kadar olgunlaşmamış olduğuna dair pek bir işaret yok.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Hatalardan ders çıkarmak

    Diomande’nin zamanında gelme konusundaki tutumu, Leipzig’deki ilk birkaç ayında endişe kaynağı olmuştu; hatta geçen Ekim ayında bir takım toplantısına geç kaldığı için Borussia Dortmund maçında kadro dışı bırakılmıştı, ancak bu durum hâlâ kendisini “rahatsız eden” bir konu.

    "Bu hatam için hemen teknik direktörden ve takım arkadaşlarımdan özür diledim," diye açıkladı. "Her oyuncu bir program alır ve zamanında hazır olmasını sağlamakla yükümlüdür."

    Leipzig teknik direktörü Ole Werner, o olaydan sonra Diomande ile herhangi bir sorun yaşamadı ve hatta forvet oyuncusunda en çok sevdiği özelliğin takım için çalışmaya olan istekliliği olduğunu söyledi (Dembele ise 20’li yaşlarının ortalarına gelene kadar bunu yapmaya başlamamıştı).

    "Çok dinamik olduğu için genellikle herhangi bir numara yapmadan rakiplerini geçiyor, ancak benim için daha da önemli olan, kontrpres konusunda çok iyi olması," dedi Alman teknik direktör, 2025-26 Bundesliga sezonunda 12 gol ve sekiz asistle katkı sağlayan oyuncu hakkında. "Bu bir tutum meselesi ve o bunu gösteriyor."

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Durum daha da iyiye gidecek

    Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae de Diomande’nin gayretine ve karakterine hayran.

    Geçen hafta sonu Ekvador'u 1-0 yendikleri maçın ardından eski Nantes orta saha oyuncusu, "O, gerçek bir takım ruhuna sahip bir genç; herkesle gülüp eğleniyor, verilen tavsiyeleri dinliyor, teknik ekibin sözlerini ciddiye alıyor ve söylendiği gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. "Yan gibi biriyle çalışmak çok kolay. Çok yetenekli ve gerekli tüm özelliklere sahip."

    Gerçekten de, Diomande’nin Philadelphia’da sergilediği çalışkanlık, hız ve beceriden etkilenmemek imkansızdı; hatta Fae bile 19 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’ndaki ilk maçında gösterdiği etkileyici performansa hayran kaldı.

    "Daha ne diyebilirim ki? Kelimelerle ifade edemem," diye itiraf etti Fildişi Sahili milli takım teknik direktörü. "Çok yetenekli ve hâlâ çok genç, bu yüzden daha da gelişecektir." İşte bu yüzden Liverpool muhtemelen kaybedecek zamanı olmadığını düşünüyor. PSG’de kadro dışı kalan Bradley Barcola da dahil olmak üzere başka transfer hedefleri var, ancak Diomande’nin istek listesinin en başında olduğu açık – ve bu muhtemelen ‘ya şimdi ya da asla’ durumu.

    Önce İspanya’nın ikinci liginde, ardından Bundesliga’da geçirdiği son iki sezondaki hızlı gelişimine bakılırsa, Fae muhtemelen haklı: Diomande daha da iyiye gidecek – ve bu da, değerinin sadece artacağı anlamına geliyor. Aslında, bu hafta sonu Almanya karşısında vereceği bir başka muhteşem performans, fiyat etiketine gerçekten birkaç milyon daha ekleyecektir.

    Dolayısıyla Diomande sadece rakipler için bir sorun değil, Liverpool için de bir sorun haline geldi; çünkü Salah’ın ideal halefini kadroya katmak istiyorlarsa, tek olası çözüm Leipzig’in talep ettiği fahiş dokuz haneli transfer ücretini ödemektir.

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