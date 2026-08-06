Diomande ile Madrid arasındaki uzun süredir devam eden transfer hikâyesi sonunda sonuca ulaştı. Bild'e göre Fildişi Sahilli süperstar, perşembe sabahı Avusturya'nın Saalfelden kentindeki RB Leipzig antrenman kampından ayrılırken görüldü ve bu da Santiago Bernabeu'ya transferinin artık an meselesi olduğuna işaret etti. Oyuncunun hastalıktan iyileşmesinin ardından kampa ilk kez gelişinden yalnızca 24 saat sonra gerçekleşen bu ayrılık, son görüşmelerin ne kadar hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Diomande, siyah bir Mercedes-Vito ile doğrudan havalimanına doğru götürülürken görüntülendi; burada İspanya'ya gidecek uçağa binecek ve yeni dönemi başlayacak.

Leipzig'in, gözde oyuncusu için garanti olarak 125 milyon € alması bekleniyor; bu rakam, genç oyuncudan önemli bir kâr elde edildiği anlamına geliyor. Ancak performansa bağlı bonusların da eklenmesiyle operasyonun toplam maliyeti zamanla 140 milyon €'ya kadar çıkabilir.