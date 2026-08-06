AFP
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Yan Diomande, sezon öncesi kampta takım arkadaşlarına veda ederken 125 milyon avroluk Real Madrid transferine yaklaşıyor
Real Madrid, rekor kıran anlaşmayla istediği oyuncuyu kadrosuna kattı
Diomande ile Madrid arasındaki uzun süredir devam eden transfer hikâyesi sonunda sonuca ulaştı. Bild'e göre Fildişi Sahilli süperstar, perşembe sabahı Avusturya'nın Saalfelden kentindeki RB Leipzig antrenman kampından ayrılırken görüldü ve bu da Santiago Bernabeu'ya transferinin artık an meselesi olduğuna işaret etti. Oyuncunun hastalıktan iyileşmesinin ardından kampa ilk kez gelişinden yalnızca 24 saat sonra gerçekleşen bu ayrılık, son görüşmelerin ne kadar hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Diomande, siyah bir Mercedes-Vito ile doğrudan havalimanına doğru götürülürken görüntülendi; burada İspanya'ya gidecek uçağa binecek ve yeni dönemi başlayacak.
Leipzig'in, gözde oyuncusu için garanti olarak 125 milyon € alması bekleniyor; bu rakam, genç oyuncudan önemli bir kâr elde edildiği anlamına geliyor. Ancak performansa bağlı bonusların da eklenmesiyle operasyonun toplam maliyeti zamanla 140 milyon €'ya kadar çıkabilir.
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Leipzig'in antrenman kampında duygusal veda
Ayrılığı öncesinde kanat oyuncusu, Gut Brandlhof Oteli'ndeki antrenman sahasına son bir ziyaret gerçekleştirdi. Fitness çadırındaki bir seansa hazır şekilde bisikletle gelmesine rağmen, transferi için son onayın çıkmasının ardından hızla geri çağrıldı. Ayrılmadan önce, son 12 ayda onun hızlı yükselişine yakından tanıklık eden Christoph Baumgartner ve Benjamin Henrichs'in de aralarında bulunduğu takım arkadaşlarıyla kısa ama içten vedalar paylaştı.
Bu transfer, taktik sistemini son Bundesliga'da Sezonun Çaylağı ödülünü kazanan oyuncunun etrafında kurmayı uman Leipzig'in yeni teknik direktörü Martin Demichelis için bir darbe oldu. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon ligde çıktığı 33 maçta 12 gol ve sekiz asistlik etkileyici performansıyla kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü sağlamasında kilit rol oynamıştı.
Madrid'de uzun vadeli gelecek için şartlarda anlaşma sağlandı
Diomande İspanya'nın başkentine vardığında, yeni sözleşmesine imza atmadan önce kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Anlaşma şartlarının Haziran 2031'e kadar geçerli olacağı ve 19 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki yedi sezon boyunca kulübe bağlayacağı belirtiliyor.
Fildişi Sahilli milli oyuncunun gelişi, yaz manşetlerine damga vuran yoğun spekülasyon dönemini sona erdiriyor. Leipzig'in sportif direktörü Marcel Schafer daha önce söylentileri soğutmaya çalışmış olsa da, son Avrupa şampiyonunun mali gücü sonunda karşı konulamayacak kadar büyük çıktı.
- Getty Images
Real Madrid için yeni bir dönem
Diomande'nin transferi, 2026-27 sezonuna hazırlanan Madrid'in niyetini net biçimde ortaya koyan bir hamle oldu. Sezon öncesi dönemin geri kalanında Jose Mourinho'nun ana odağı, Diomande'nin patlayıcı hızını Madrid orta sahasında halihazırda bulunan yaratıcı yeteneklerle harmanlamaya çalışırken oyuncunun takıma uyumu olacak.
Leipzig cephesinde ise odak artık bu satıştan elde edilen dev gelirin nasıl yeniden değerlendirileceğine kaymış durumda. 22 Ağustos'ta DFB Kupası ilk turunda Eintracht Trier deplasmanı hızla yaklaşırken, Demichelis'in Diomande'nin katkısını kısa sürede telafi edecek bir çözüm bulması gerekecek.
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