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Yan Diomande, Real Madrid’la "iş tamam" haberlerinin ortasında RB Leipzig antrenmanlarına geri döndü
Diomande, Avusturya'da Leipzig kampına katıldı
Leipzig, Diomande'nin Avusturya'nın Saalfelden kentindeki kulübün sezon öncesi kampında antrenmanlara dönmesiyle önemli bir destek aldı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, hasta olduğunu bildirmesinin ardından kadro yaz kampı üssüne giderken başlangıçta geride bırakılmıştı. Hastalığı tamamen atlattıktan sonra Fildişi Sahilli milli oyuncu, yeni teknik direktör Martin Demichelis yönetiminde 2026-27 sezonu hazırlıklarına başlamaya hazır.
Bundesliga'da Sezonun Çaylağı ödülünün son sahibi olan oyuncunun dönüşü, geçen yılki üçüncülüğün üzerine çıkmayı hedefleyen Leipzig için hayati bir gelişme. Diomande, 33 lig maçında 12 gol ve sekiz asistlik etkileyici performansıyla kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü sağlamada belirleyici rol oynadı. Onun antrenman kampındaki varlığı, yaz transfer dönemi boyunca Avrupa genelinde manşetlere çıkan bir oyuncu için normale dönüşün işareti oldu.
- Getty Images Sport
Schafer transfer söylentilerine son noktayı koydu
Kanat oyuncusunu Santiago Bernabeu’ya yüksek bedelli bir transferle bağdaştıran haberlerin artması üzerine, sportif direktör Marcel Schafer, durumu doğrudan kulübün antrenman tesislerinden açıklama fırsatını değerlendirdi. Schafer, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarından gelen söylentilere rağmen oyuncunun ayrılığı için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını özellikle vurguladı.
Salı günü gazetecilere konuşan Schafer, son haberlerle ilgili değerlendirmesinde net ifadeler kullandı. "Birkaç gün önce bir veya iki sözde transfer uzmanı anlaşmanın tamamlandığını söylüyordu" diyen Schafer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama durum kesinlikle böyle değil. Yan bizimle sözleşmeli, o bizim oyuncumuz."
Çıkış yaptığı bir sezonun ardından
Diomande etrafındaki heyecanın sağlam temellere dayanması, son 12 aydaki meteorik yükselişi düşünüldüğünde son derece anlaşılır. Bundesliga'daki etkileyici gol katkılarının yanı sıra, takım arkadaşı Lennart Karl ile birlikte 2026 Golden Boy ödülüne aday gösterilerek küresel ölçekte de takdir topladı. Savunmacıları hızıyla geçme ve bitiricilikteki keskinliği, onu Almanya'nın en üst düzey ligindeki en korkulan hücum oyuncularından biri hâline getirdi. Leipzig, Demichelis yönetiminde yeni bir döneme girerken, odak noktası Diomande'nin oyununu daha da geliştirmek olacak.
Diomande'nin sezon öncesi programının tamamında hazır bulunmasının önemi abartılamaz. Kadro planlaması ve taktik hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Sezonun Çaylağı'nın Avusturya'daki taktik çalışmalarda yer alması, Demichelis'in hücum organizasyonlarını kanat oyuncusunun kendine özgü beceri seti etrafında şekillendirmesine imkân tanıyor.
- Getty Images
Kritik maçlar kapıda
Leipzig’in 2026-27 sezonundaki resmi maç takvimi hızla yaklaşıyor ve dikkat dağınıklığına pek yer bırakmıyor. Kulübün sezonu, 22 Ağustos’ta DFB-Pokal ilk turunda Eintracht Trier deplasmanıyla resmen başlayacak. Bu karşılaşma, Demichelis’in takımını rekabetçi bir ortamda nasıl sahaya sürmeyi planladığına ve Diomande’nin hastalığının ardından ilk 11’e hemen dönüp dönmeyeceğine dair ilk ipuçlarını verecek. Kupa maçının ardından tempo belirgin şekilde artacak; Leipzig, bir hafta sonra Red Bull Arena’da Bundesliga’daki açılış maçında Borussia Monchengladbach’ı konuk edecek.
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