Kanat oyuncusunu Santiago Bernabeu’ya yüksek bedelli bir transferle bağdaştıran haberlerin artması üzerine, sportif direktör Marcel Schafer, durumu doğrudan kulübün antrenman tesislerinden açıklama fırsatını değerlendirdi. Schafer, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarından gelen söylentilere rağmen oyuncunun ayrılığı için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını özellikle vurguladı.

Salı günü gazetecilere konuşan Schafer, son haberlerle ilgili değerlendirmesinde net ifadeler kullandı. "Birkaç gün önce bir veya iki sözde transfer uzmanı anlaşmanın tamamlandığını söylüyordu" diyen Schafer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama durum kesinlikle böyle değil. Yan bizimle sözleşmeli, o bizim oyuncumuz."