Yan Diomande’nin hem Real Madrid hem de PSG ile anlaştığına dair iddialara rağmen, Manchester City, oyuncuyu RB Leipzig’den transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu

Sky Sports’a göre, Premier Lig’in dev kulüpleri, yaklaşık 100 milyon avro (85 milyon sterlin/114 milyon dolar) değerinde bir transfer paketi hazırlamaya hazır olduklarını sözlü olarak bildirdi. Bu hamle, Bundesliga’da geçirdiği muhteşem sezonun ve uluslararası sahnedeki umut verici performansının ardından dünya futbolunun en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline gelen 19 yaşındaki oyuncu için City’nin ilk büyük hamlesini temsil ediyor.

Tartışılan rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, City’den Red Bull Arena’ya henüz resmi bir yazılı teklif ulaşmadı. Ayrıca, kıtadaki bazı rakiplerinin aksine, City henüz oyuncu ile kişisel şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmamıştır. City’nin transfer ekibi, diğer elit kulüplerin sergilediği agresif tutumlara ayak uydurmanın gerekliliğini değerlendirirken, durum belirsizliğini korumaktadır.







