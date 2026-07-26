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Yan Diomande’nin hem Real Madrid hem de PSG ile anlaştığına dair iddialara rağmen, Manchester City, oyuncuyu RB Leipzig’den transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu
Kulüp, büyük çaplı sözlü teklifle niyetini ortaya koydu
Sky Sports’a göre, Premier Lig’in dev kulüpleri, yaklaşık 100 milyon avro (85 milyon sterlin/114 milyon dolar) değerinde bir transfer paketi hazırlamaya hazır olduklarını sözlü olarak bildirdi. Bu hamle, Bundesliga’da geçirdiği muhteşem sezonun ve uluslararası sahnedeki umut verici performansının ardından dünya futbolunun en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline gelen 19 yaşındaki oyuncu için City’nin ilk büyük hamlesini temsil ediyor.
Tartışılan rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, City’den Red Bull Arena’ya henüz resmi bir yazılı teklif ulaşmadı. Ayrıca, kıtadaki bazı rakiplerinin aksine, City henüz oyuncu ile kişisel şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmamıştır. City’nin transfer ekibi, diğer elit kulüplerin sergilediği agresif tutumlara ayak uydurmanın gerekliliğini değerlendirirken, durum belirsizliğini korumaktadır.
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Real Madrid ve PSG sözlü anlaşmaya vardı
City, transfer çalışmalarına daha yeni başlarken, Real Madrid ve Paris Saint-Germain, oyuncunun tercihi konusunda bir adım önde görünüyor. Haberlere göre Diomande, 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda İspanyol devi ile şimdiden sözlü bir anlaşmaya varmış durumda. Bu gelişme, daha önce PSG ile varılan benzer bir mutabakatın ardından geldi; bu durum, genç oyuncuyu Avrupa’nın en güçlü iki kulübüyle aynı anda kişisel şartlarını belirlemiş olması gibi alışılmadık bir konuma soktu.
Los Blancos’un 90 milyon avro artı performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme içeren önemli bir teklifi Alman kulübü tarafından reddedilmişti. Benzer şekilde, Liverpool’un da transfer döneminin başlarında yaptığı bir teklif reddedilmişti. PSG, oyuncuyla bir anlaşmaya varmış olsa da henüz resmi bir teklif sunmadı; ancak değişen durumdan tam olarak haberdar durumda. Son haberlere göre, Cumartesi günü yeni temaslar kuruldu ve Madrid, anlaşmayı sonuçlandırmak için çabalarını yoğunlaştırdı.
Leipzig, değerleme konusunda taviz vermiyor
Leipzig, Saksonya’da sözleşmesi 2030 yılına kadar süren bir oyuncunun kayıt haklarına sahip olması nedeniyle oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. İspanyol takımı CD Leganes’ten sadece bir yıl önce transfer olan Diomande’nin hızlı yükselişi pek çok kişiyi şaşırttı, ancak kulübü, oyuncudan elde edilebilecek en yüksek değeri elde etmeye kararlı. Red Bull yönetiminin tutumu net: Diomande bu yaz ayrılacaksa, transfer ücreti 100 milyon avro sınırını önemli ölçüde aşmalıdır. Onun profilindeki bir yetenek ve uzun vadeli potansiyeli için bu rakamın altındaki teklifler yetersiz kabul ediliyor.
Leipzig'in sportif direktörü Marcel Schafer, kulübün bu değerli oyuncuyu elinde tutma isteğini açıkça dile getiriyor. Dünya Kupası sırasında Bild gazetesine konuşan Schafer, kulübün planları konusunda kararlı olduğunu belirterek şöyle dedi: "Niyetimiz çok net: Yan Diomande gelecek yıl RB Leipzig forması giyecek. Ve bu konudaki kararlılığımızdan sapmayacağız."
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Oyuncu, ayrılmasının muhtemel olduğunu kabul etti
Kulüp yönetimi sabır ve istikrar çağrısında bulunurken, oyuncunun kendisi geleceği konusunda çok farklı bir tablo çizdi. Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer aldığı süre boyunca, hücumda takımın itici gücü olan bu oyuncu, Avrupa’nın seçkin kulüplerinde yeni bir mücadeleye atılma arzusunu pek gizlemedi. Diomande’nin açıklamaları, bir transferin mevcut kulübünün kabul etmek istediğinden daha yakın olabileceğini ima ediyordu. Durumuyla ilgili olarak konuşan genç oyuncu, gazetecilere şunları söyledi: “Ayrılacağımı düşünüyorum. Bir menajerim var. Gerisini o halledecek."
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