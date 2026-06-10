Yan Diomande, Gilberto Mora ve 2026 Dünya Kupası'nın öne çıkması beklenen 10 yıldızı

Bazıları içinse bu Dünya Kupası, kariyerlerini zirveye taşıyacak bir dönüm noktası olabilir. Turnuvanın tarihi, temsil ettikleri ülke dışında pek tanınmayan ya da hiç bilinmeyen, ancak dünyanın en büyük sahnesini aydınlatarak turnuvadan ayrıldıklarında herkesin dilinde olan isimlerle doludur.

Salvatore Schillachi'den James Rodriguez'e kadar, bir oyuncunun tüm dünyanın gözü önünde yıldızı parlamasını izlemek gerçekten heyecan verici olabilir, ancak bunu tahmin etmek son derece zordur. Örneğin, Sofyan Amrabat'ın 2022'de en göze çarpan oyunculardan biri olacağını kim tahmin edebilirdi?

Her ne olursa olsun, GOAL olarak, Kuzey Amerika'da gerçekleşecek etkinlikleri izlerken taraftarların çok daha yakından tanıyacağı, daha az tanınan bazı oyuncuları seçmeye çalışmasaydık, Dünya Kupası ön izleme sezonu olmazdı. İşte dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz 10 isim: