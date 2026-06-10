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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Yan Diomande, Gilberto Mora ve 2026 Dünya Kupası'nın öne çıkması beklenen 10 yıldızı

Analysis
Dünya Kupası
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Norveç
İskoçya
Avustralya
İsviçre
Meksika
Fildişi Sahili
Bosna Hersek
Kongo D. Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
FEATURES

Artık o kadar yaklaştık ki, neredeyse dokunabilecek gibiyiz. Yıllar süren hazırlıkların ardından, 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika’nın 2010’daki açılış maçının bir tekrarı niteliğindeki karşılaşmasıyla 24 saatten biraz fazla bir süre sonra başlayacak. Önümüzdeki beş buçuk hafta boyunca, birçok modern futbol efsanesi tüm spor dalları arasında en tanınmış kupayı kazanmak için mücadele ederken rekorlar kırılacak ve tarihe yeni sayfalar yazılacak.

Bazıları içinse bu Dünya Kupası, kariyerlerini zirveye taşıyacak bir dönüm noktası olabilir. Turnuvanın tarihi, temsil ettikleri ülke dışında pek tanınmayan ya da hiç bilinmeyen, ancak dünyanın en büyük sahnesini aydınlatarak turnuvadan ayrıldıklarında herkesin dilinde olan isimlerle doludur.

Salvatore Schillachi'den James Rodriguez'e kadar, bir oyuncunun tüm dünyanın gözü önünde yıldızı parlamasını izlemek gerçekten heyecan verici olabilir, ancak bunu tahmin etmek son derece zordur. Örneğin, Sofyan Amrabat'ın 2022'de en göze çarpan oyunculardan biri olacağını kim tahmin edebilirdi?

Her ne olursa olsun, GOAL olarak, Kuzey Amerika'da gerçekleşecek etkinlikleri izlerken taraftarların çok daha yakından tanıyacağı, daha az tanınan bazı oyuncuları seçmeye çalışmasaydık, Dünya Kupası ön izleme sezonu olmazdı. İşte dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz 10 isim:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    İbrahim Maza (Cezayir)

    2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri dönen Cezayir, deneyimli efsane Riyad Mahrez'den Afrika elemelerinin en golcü oyuncusu Mohamed Amoura'ya, ayrıca Amine Gouri ve Houssem Aouar gibi tanınmış yıldızlara kadar zengin bir hücum kadrosuyla turnuvaya katılıyor.

    Bu nedenle, genç bir forvet olarak Fennecs'in kadrosuna girmek kolay değil. Ancak İbrahim Maza, bunu başarmak için elinden geleni yapıyor.

    20 yaşındaki oyuncu, geçen yaz ikinci lig ekibi Hertha Berlin'den Bayer Leverkusen'e transfer olduktan sonra Bundesliga'da etkileyici bir ilk sezon geçirdi. Maza, sezon boyunca ilk 11'de yerini aldı ve Bayer'in başarısına beş gol ve altı asistle katkıda bulundu.

    Çocukluğunda "Mazadona" lakabıyla anılan Maza, hızlı ayakları ve pas vizyonuyla Florian Wirtz ile karşılaştırılıyor. Manchester City, Arsenal ve Atletico Madrid gibi kulüplerin bu yaz transfer için teklifte bulunmaya hazır olduğu bildiriliyor.

    Maza ise tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ve kendine güveni tam. J Grubu'nun açılış maçında Arjantin ile karşılaşacakları maçta Cezayir'in "Lionel Messi'yi yeneceğini" şimdiden ilan etti.

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  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Avustralya)

    2022'de deneyimli oyunculardan oluşan bir kadroyla sürpriz bir şekilde son 16'ya kalmış olmalarının aksine, Avustralya bu sefer kadrosunda gerçekten heyecan verici genç oyunculara sahip.

    Forvet Mohamed Toure, sezonun ikinci yarısını Championship'te Norwich City formasıyla gol yağmuruna tutarak geçirdi. Genç savunma oyuncusu Lucas Herrington ise MLS'de Colorado Rapids formasıyla gösterdiği performansla Socceroos'ta ilk 11'de yer almayı ve Avrupa'ya transfer olmayı garantilemiş görünüyor.

    Ancak en çok dikkat çeken oyuncu şüphesiz Nestory Irankunda. Bu forvet, 16 yaşındayken A-League'de Adelaide United formasıyla ilk kez dikkatleri üzerine çekmiş ve etkileyici gol rekoruyla 2024'te Bayern Münih'i kendisini Bavyera'ya transfer etmeye ikna etmişti.

    Irankunda, Almanya'da hiçbir zaman A takımda forma şansı bulamadı, ancak 20 yaşındaki oyuncu, Watford'daki ilk sezonunda kariyerini yeniden şekillendirmeyi başardı. Set parçalarında ölümcül bir vuruş gücü sağlayan roket gibi bir sol ayağa ve sınırsız bir özgüvene sahip olan Irankunda, Kuzey Amerika'da Avustralya'nın X faktörü olarak görülüyor.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegović (Bosna Hersek)

    Bu Dünya Kupası kadrosuna seçilen tüm genç oyuncular maçlara ilk 11'de başlama şansı bulamayacak, ancak Kerim Alajbegovic, Bosna-Hersek'e 2014'ten bu yana ilk kez turnuvaya geri dönerken ona güvenmekten başka bir seçenek bırakmıyor.

    Alajbegovic, Mart ayında Bosna'nın Galler ve İtalya'yı mağlup ettiği iki play-off maçında da kilit rol oynadı ve o zamanlar yedek kulübesinden oyuna girmiş olsa da, şimdi Cuma günü ev sahibi Kanada ile oynanacak açılış maçında Sergej Barbarez'in ilk on birinde yer alması bekleniyor.

    Golcü bir kanat oyuncusu olan Alajbegovic, geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg formasıyla 13 gol attı ve bu performansıyla Bayer Leverkusen'i, 18 yaşındaki oyuncunun Avusturya ekibiyle imzaladığı sözleşmeye ekledikleri geri alım opsiyonunu kullanmaya ikna etti.

    Ancak bu, Alajbegovic'in gelecek sezon BayArena'da forma giyeceği anlamına gelmiyor. Eğer en büyük sahnede hızlı yükselişini sürdürebilirse, diğer takımların da ona ilgi göstermesi muhtemel.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (Çekya)

    Fransız futbolu hayranları için Pavel Sulc, son 12 ayda oldukça yakından tanıdıkları bir isim. Ancak Ligue 1’in haftalık gelişmelerini yakından takip etmeyenler için Dünya Kupası, Çek futbolunun yeni yıldızlarından biriyle ilk kez tanışma fırsatı olabilir.

    Viktoria Plzen'de orta saha oyuncusu olarak iki sezon üst üste 20 gol atan Sulc, Ağustos ayında Lyon'a katıldı ve tüm turnuvalarda 14 gol atıp 7 asist yaparak bir başka mükemmel sezon geçirdi.

    En rahat 10 numara pozisyonunda oynayan Sulc, kanatlarda ve forvette de görev aldı ve Premier League kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Çekya, turnuvalara katıldığında her zaman izlenmesi gereken bir takım olmayabilir, ancak 25 yaşındaki oyuncu, takımın son üçte bir sahada oldukça tehlikeli olmasını sağlayacaktır.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

    Sunderland'ın Premier Lig'i yedinci sırada tamamlaması ve bunun sonucunda Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanması, yeni yükselmiş bir kulüp için dikkate değer bir başarıydı; ancak bu başarının, 12 ay önce Championship'te dördüncü sırada bitiren kadrodan ziyade, Wearside'a gelen çok sayıda yeni transferin katkısıyla elde edildiği de kabul ediliyordu.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs ve Brian Brobbey, uzaktan izleyenler arasında yeni yüzler arasında en çok övgü alan isimlerdi. Ancak birçok Sunderland taraftarı için, Noah Sadiki en büyük fark yaratan transferlerden biri oldu.

    Belçika şampiyonu Union Saint-Gilloise'den transfer edilen Sadiki, yılmaz karakteri ve topu akıllıca kullanması sayesinde N'Golo Kante ile karşılaştırılarak Stadium of Light'a geldi ve bu beklentileri kesinlikle karşıladı. Şampiyonlar Ligi takımlarının ilgilendiğine dair haberler ara sıra ortaya çıktı, ancak Sadiki kulüpteki performansını DR Kongo ile uluslararası arenaya taşıyabilirse daha fazla takımın dikkatini çekebilir.

    1974'te Zaire olarak katıldıkları turnuvadan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan DR Kongo, Kuzey Amerika'da bir iki sürpriz yaratmak istiyorsa orta sahada Sadiki'nin enerjisine ihtiyaç duyacak. Yavaş tempolu geçeceği tahmin edilen bir turnuvada, 21 yaşındaki oyuncu gerçek bir oyun değiştirici yetenek olarak göze çarpabilir.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Fildişi Sahili)

    Eğer bir oyuncunun önümüzdeki haftalarda en az 100 milyon avro (86 milyon sterlin/115 milyon dolar) karşılığında transfer olacağı neredeyse kesinse, o oyuncu zaten "patlama" yaşamış sayılmaz mı?...

    Yan Diomande'nin bu listeye dahil edilmesi konusunda bu soru sorulabilir, ancak kanat oyuncusu kariyerinde şu ana kadar 60'tan az profesyonel maçta forma giydiği için, Dünya Kupası'nın çoğu taraftar için dünya futbolunda en çok konuşulan genç oyunculardan birini ilk kez izleme fırsatı olacağı ihtimali yüksek.

    Diomande, RB Leipzig'de geçirdiği heyecan verici ilk sezonunda 12 gol atıp 8 asist yaptıktan sonra Bundesliga'da Yılın Çaylağı seçildi. Gençlik yıllarının bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdikten sonra Leganes'ten transfer edilen Diomande, adeta yoktan var olarak çok aranan bir isim haline geldi; şu anda Liverpool ve Paris Saint-Germain, 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için en önde yer alıyor.

    Her iki kanatta da oynayabilen Diomande, bu yaz Fildişi Sahili milli takımında muhtemelen sol kanatta, Amad Diallo ise karşı kanatta forma giyecek. Diomande sizin için şimdiden fazla popüler hale geldiyse, onunla yedek kulübesinden uyumlu bir ikili oluşturabilecek Bazoumana Toure (20), Hoffenheim formasıyla Almanya'da geçirdiği güçlü sezonun ardından bu yaz izlenmesi gereken bir başka isim.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Meksika)

    Turnuvanın en genç oyuncusu olmasına rağmen Gilberto Mora, Meksika milli takımının gelecekteki yüzü olarak gösterilmesinin ardından inanılmaz derecede ağır bir yükü omuzlamaya hazırlanıyor. Turnuvaya ev sahipliği yaptıktan sonra bir geçiş dönemine giren El Tri, Mora’dan hem bu yaz parlamasını hem de önümüzdeki yıllarda takıma liderlik etmesini bekliyor.

    Henüz 17 yaşında olan Tijuana orta saha oyuncusu, Javi Aguirre'nin kadrosunda neredeyse bir yıldır yer alıyor, ancak 2026'nın başında, Mora'nın Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye atabilecek gibi görünen bir sakatlık nedeniyle dört ay kaçırdı. Ancak, formunu kanıtladı ve forvet Raul Jimenez'in arkasında Javi Aguirre'nin ana yaratıcı güçlerinden biri olmaya hazır.

    Avrupa'nın en büyük kulüplerinin çoğu bir süredir Mora'nın gelişimini takip ediyor ve manşetlere taşınacak bir Dünya Kupası performansı, onu transfer etmek için kaçınılmaz olarak yaklaşan rekabeti daha da kızıştıracaktır.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Norveç)

    Norveç, 28 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası sahasına çıktığında, neredeyse tüm gözler ilk büyük turnuvasına katılan Erling Haaland’ın üzerinde olacak. Arsenal’in şampiyonluk kazanan kaptanı Martin Odegaard da bir miktar ilgi çekebilir; Alexander Sorloth’un heybetli yapısı ise Haaland’ın yanında bile gözden kaçmasını zorlaştırıyor.

    Ancak Antonio Nusa'yı görmezden gelenler, bunu kendi risklerine yaparlar. 16 yaşında Stabaek'in A takımına ilk kez girdiğinde "Norveçli Neymar" lakabını alan Nusa, çocukluk kulübünde ve ardından Club Brugge ve RB Leipzig'de bu umudu boşa çıkarmadı.

    21 yaşındaki oyuncu son iki sezonu Almanya'da geçirdi. Savunmacıları geçip sol kanattan içeriye doğru kesip sağ ayağıyla vuruş yapma yeteneği, onu Bundesliga'nın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline getirdi.

    Uluslararası düzeyde ise, Eylül 2024'te Norveç milli takımına ilk kez çıktığı maçta muhteşem bir gol attı ve o günden bu yana geriye bakmadı; 24 milli maçta 8 gol ve 9 asist kaydetti. Nusa, bu yaz Haaland'a asistler yapmakla görevlendirilecek, ancak kendisi de birkaç durdurulamaz şut serbest bırakırsa şaşırmayın.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (İskoçya)

    Paralel bir evrende, Ben Gannon-Doak şimdiden Premier Lig taraftarları arasında herkesin bildiği bir isimdir ve "Mısırlı Kral"ın Anfield'dan ayrılmasının ardından nihayet Mohamed Salah'ın yerini kalıcı olarak devralmak üzere hazırlanmaktadır. Ancak Gannon-Doak'ın kısa kariyeri boyunca işler şu ana kadar onun istediği gibi gitmemiştir.

    Celtic'in altyapısından yetişen Gannon-Doak, sınırın güneyine geçerek Liverpool'a katıldıktan sonra hemen dikkatleri üzerine çekti ve Jürgen Klopp yönetiminde ara sıra yedek olarak sahaya çıkarken, fiziksel dribbling stiliyle Wayne Rooney ile karşılaştırıldı. Ancak, Aralık 2023'te geçirdiği menisküs yırtığı, son iki sezonunu mahveden hamstring sorunlarına yol açtı.

    Yine de Bournemouth, geçen yaz Gannon-Doak'ı transfer etmek için 25 milyon sterlin (33,5 milyon dolar) ödemeye ikna oldu ve İskoçya milli takımında oynadığı 14 maçtaki performansları bir gösterge olarak alınırsa, Cherries'in elinde bir başka özel yetenek daha var.

    Kasım ayında 21 yaşına girecek olan Gannon-Doak, bekleri geçip ceza sahasına isabetli ortalar yapma isteğiyle biraz eski usul bir oyuncu. Eğer sahada kalmayı başarabilirse, Steve Clarke'ın takımının ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına kalmak için ihtiyaç duyacağı sihirli dokunuşu sağlayabilir.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (İsviçre)

    Freiburg’un Avrupa Ligi finaline uzanan serüvenini izleyen herkes, Alman kulübünün ilk kıtasal finaline ulaşmasında başrolü üstlenen Johan Manzambi’nin performansını yakından tanıyacaktır. Bitmek bilmeyen bir dayanıklılığa ve topu elindeyken doğru pası verme yeteneğine sahip olan Manzambi gibi oyuncular her gün karşımıza çıkmaz – ve Avrupa’nın en büyük kulüpleri de bunun farkında.

    Manzambi, kulüp kariyerinde yaşadığı bu çıkışın ardından İsviçre formasıyla unutulmaz bir Dünya Kupası performansı sergilerse, transfer piyasası adeta çılgına dönebilir. 20 yaşındaki oyuncu, Granit Xhaka için ideal bir orta saha partneri. Manzambi, Sunderland'ın yıldız oyuncusu Xhaka'nın koşularını üstlenip topu geri kazanarak, Xhaka'nın sahanın ortasından oyunu yönlendirmesine olanak tanıyor.

    Manzambi, geçen sezon Freiburg formasıyla attığı yedi gol ve yaptığı altı asistle ve İsviçre milli takımında oynadığı ilk 12 maçta attığı üç golle kanıtladığı gibi, son üçte bir alanda da katkı sağlayabilir. Gerçek bir çok yönlü oyuncu olan Manzambi, Murat Yakin'in takımının bu yaz turnuvada ilerlemesinde kilit rol oynayabilir.