Yan Diomande, Fildişi Sahili ve RB Leipzig’in kanat oyuncusu için Liverpool’un yeni bir teklifte bulunduğu yönündeki haberler üzerine transfer söylentilerine yanıt verdi

Fildişi Sahili’nin Curacao’yu 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Diomande, kaçınılmaz olarak gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda yoğun sorulara maruz kaldı. Premier Lig’e olası bir transferle ilgili söylentilere rağmen genç oyuncu, şu anda aklının yalnızca milli takım görevleriyle meşgul olduğunu vurguladı.

Gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı sorulduğunda Diomande şöyle yanıt verdi: "Bunu bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan sonraki geleceğimi düşünmüyorum. Tüm enerjimi Dünya Kupası'na odaklamaya çalışıyorum ve sonrasında ne olacağını göreceğiz – ama bu konuda bir şey söyleyemem."



