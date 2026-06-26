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Yan Diomande, Fildişi Sahili ve RB Leipzig’in kanat oyuncusu için Liverpool’un yeni bir teklifte bulunduğu yönündeki haberler üzerine transfer söylentilerine yanıt verdi
Dünya Kupası yıldızı, geleceği konusunda ketum davranıyor
Fildişi Sahili’nin Curacao’yu 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Diomande, kaçınılmaz olarak gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda yoğun sorulara maruz kaldı. Premier Lig’e olası bir transferle ilgili söylentilere rağmen genç oyuncu, şu anda aklının yalnızca milli takım görevleriyle meşgul olduğunu vurguladı.
Gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı sorulduğunda Diomande şöyle yanıt verdi: "Bunu bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan sonraki geleceğimi düşünmüyorum. Tüm enerjimi Dünya Kupası'na odaklamaya çalışıyorum ve sonrasında ne olacağını göreceğiz – ama bu konuda bir şey söyleyemem."
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Liverpool rekor kıracak bir teklif hazırlıyor
Haberlere göre, Mohamed Salah’ın bıraktığı büyük boşluğu doldurmak isteyen Kırmızılar, genç yetenek için yarışta başı çekiyor. Son haberlere göre, Anfield yönetimi, agresif bir transfer kampanyası başlatma kararı alan Andoni Iraola yönetimindeki yeni döneme öncülük etmesi için Diomande’yi öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.
Liverpool, Leipzig'in kararlılığını sınamak için 86 milyon sterlin (100 milyon avro/114 milyon dolar) tutarında bir teklif hazırlıyor. Bu teklif, Diomande'yi kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri haline getirecek olsa da, Alman ekibinin değerli oyuncusuyla yollarını ayırmak için 112 milyon sterlin (130 milyon avro/148 milyon dolar) civarında bir bedel talep ettiği düşünülüyor.
PSG’nin ilgisi ve çocukluk hayalleri
Liverpool’un mali gücü olsa da, Fransız devi Paris Saint-Germain’den gelen sert rekabetle karşı karşıya. Avrupa şampiyonu olan PSG, durumu yakından takip ediyor ve oyuncunun kendisi de daha önce Ligue 1 şampiyonuna karşı bir zaafı olduğunu itiraf etmişti; bu durum, Merseyside ekibi için işleri zorlaştırabilir.
Anfield yönetimini endişelendirecek bir önceki açıklamasında kanat oyuncusu şöyle demişti: "Küçüklüğümden beri PSG'yi seviyorum. Sanırım babam da PSG taraftarıydı." Ancak Diomande, şu anda geleceğinin menajerlerinin elinde olduğunu ve kendisinin ise Kuzey Amerika'daki turnuvaya odaklandığını hemen ekledi.
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Leipzig, Dünya Kupası sonrası mücadeleye hazırlanıyor
RB Leipzig, en yetenekli oyuncularını yüksek bedellere satmaya alışkındır; Naby Keita ve Dominik Szoboszlai gibi isimler için Liverpool ile yaptığı transferlerde geçmişte başarılar elde etmiştir. Bununla birlikte, kulüp, Diomande’yi, küresel bir yıldız olarak kazandığı yeni statüsünü yansıtan bir serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edebileceğinden umutlu.
Şu an için oyuncu, Fildişi Sahili'nin hücum stratejisinin odak noktası olmaya devam ettiği Dünya Kupası'nın eleme turlarını sabırsızlıkla bekliyor. Turnuva sona erdiğinde, transfer yarışı daha da kızışması bekleniyor; Liverpool ise erken aşamada attığı temellerin, Paris'in ilgisini uzak tutmaya yeteceğini umuyor.