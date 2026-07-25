Yan Diomande, 100 milyon sterlinlik RB Leipzig yıldızı için Arsenal ve Liverpool’un da katıldığı yarışta Real Madrid’in de yer almasıyla nihai transfer kararını verdi

Dünya Kupası sırasında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyle ilgili spekülasyonlar sorulduğunda, genç Fildişi Sahili’li yıldız, Leipzig’den ayrılmayı beklediğini açıkça doğrularken, görüşmeleri menajerine bıraktığını belirtti.

Gazetecilere konuşan oyuncu şunları söyledi: "Öncelikle, daha önce de söylediğim gibi, hayalim ülkem için oynamak ve ülkemle tarih yazmak. Artık Instagram hesabım yok. TikTok hesabım da yok, bu yüzden hiçbir şey göremiyorum! Ama elbette ayrılmayı bekliyorum. Bir menajerim var, gerisini o halledecek. Ancak benim için şu anda en önemli şey, ülkemle birlikte Dünya Kupası'na odaklanmak."

Öte yandan, çocukluğundan beri takip ettiği kulüp hakkında Diomande daha önce Fransız basınına şunları söylemişti: "Paris Saint-Germain, küçüklüğümden beri sevdiğim bir takım. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Bir futbolsever olarak hayranlık duyduğum bir takım."