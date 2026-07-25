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Yan Diomande, 100 milyon sterlinlik RB Leipzig yıldızı için Arsenal ve Liverpool’un da katıldığı yarışta Real Madrid’in de yer almasıyla nihai transfer kararını verdi
Diomande yaz transfer döneminde ayrılacağının sinyalini verdi
Haberlere göre, Leipzig’in kanat oyuncusu Diomande, PSG, Liverpool, Arsenal ve Madrid’in dahil olduğu şiddetli bir transfer mücadelesinin ortasında, bir sonraki durağı konusunda nihai kararını verdi. The Athletic'in haberine göre, Los Blancos, Bundesliga'da 12 gol ve 8 asist kaydetmesinin yanı sıra Fildişi Sahili'ni 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turuna taşıyarak etkileyici bir performans sergileyen ve değeri 100 milyon sterlin olarak tahmin edilen kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Leipzig ile doğrudan görüşmelere bile başladı. Leipzig'in sportif direktörü Marcel Schafer, oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini ısrarla belirtse de, Diomande bu yaz transferini sonuçlandırma umudunu koruyor.
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Winger, transfer konusundaki tutumunu açıkladı
Dünya Kupası sırasında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyle ilgili spekülasyonlar sorulduğunda, genç Fildişi Sahili’li yıldız, Leipzig’den ayrılmayı beklediğini açıkça doğrularken, görüşmeleri menajerine bıraktığını belirtti.
Gazetecilere konuşan oyuncu şunları söyledi: "Öncelikle, daha önce de söylediğim gibi, hayalim ülkem için oynamak ve ülkemle tarih yazmak. Artık Instagram hesabım yok. TikTok hesabım da yok, bu yüzden hiçbir şey göremiyorum! Ama elbette ayrılmayı bekliyorum. Bir menajerim var, gerisini o halledecek. Ancak benim için şu anda en önemli şey, ülkemle birlikte Dünya Kupası'na odaklanmak."
Öte yandan, çocukluğundan beri takip ettiği kulüp hakkında Diomande daha önce Fransız basınına şunları söylemişti: "Paris Saint-Germain, küçüklüğümden beri sevdiğim bir takım. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Bir futbolsever olarak hayranlık duyduğum bir takım."
Mourinho transfer yarışına giriyor
TEAMtalk’tangelen ayrı bir habere göre, Diomande’nin öncelikli tercihi hâlâ PSG’ye transfer olmak olsa da, Fransız devi Leipzig ile transfer ücreti konusunda anlaşmaya varamazsa, kanat oyuncusu Madrid’e katılmaya da açık. Artık yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun başında olduğu İspanyol devi, kadro revizyonu kapsamında bu forvet için devreye girince, rekabet daha da kızıştı. Öte yandan, Aston Villa’dan Morgan Rogers’ı transfer etme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Arsenal de bu yarışa katıldı.
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Leipzig, yüksek transfer ücreti talep ediyor
Diomande, Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından Leipzig ile sezon öncesi antrenmanlarına geri döndü. PSG’nin, Madrid ya da Premier Lig’deki iki kulübün en önemli transfer hedefini ellerinden almasını önlemek için kısa sürede resmi bir teklif sunması bekleniyor. Leipzig, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor ve bu değerli oyuncuyu ancak talep eden kulübün belirlediği bedeli karşılaması halinde elinden çıkaracağı konusunda kararlı.
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