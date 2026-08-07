Yan Couto'yla tanışın: Como'nun Borussia Dortmund'dan yaptığı yeni transfer ve Cesc Fàbregas'ın son uluslararası ustalık hamlesi

Como bu yaz alev alev ve bir darbeye daha imza attı. Yan Couto, Borussia Dortmund'dan geliyor; transfer çarşamba akşamı doğrulandı.

Chelsea'den Trevoh Chalobah için anlaşma da tamam, ancak o transfer hâlâ resmi onay bekliyor. Şimdi ise Como bir işi daha bitirdi.

"Como 1907 - Como kulübünün internet sitesinde yer alan ifadeye göre - 2026/27 sezonu için Brezilya Milli Takımı sağ beki Yan Couto'nun Borussia Dortmund'dan kiralandığını duyurmaktan mutluluk duyar".





"Yan cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu - dedi Cesc Fabregas - ve bize sağ kanatta birkaç seçenek sunuyor. Hücuma çıkmayı seviyor, çok yüksek enerjisi var ve oyun tarzımıza çok iyi uyuyor. Hâlâ genç, ancak şimdiden önemli bir deneyim kazandı ve bizimle birlikte gelişimini sürdürebileceğine inanıyoruz".

"Burada olduğum için çok mutluyum - Yan Couto'nun ilk sözleri bunlar oldu - takımın oyun tarzını ve felsefesini gerçekten çok beğeniyorum, ayrıca takımın daha da gelişmesine yardımcı olmayı umuyorum. Bunun kariyerim için önemli bir adım olduğuna inanıyorum, başlamak için sabırsızlanıyorum".



