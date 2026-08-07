18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
coutoGetty Images

Çeviri:

Yan Couto'yla tanışın: Como'nun Borussia Dortmund'dan yaptığı yeni transfer ve Cesc Fàbregas'ın son uluslararası ustalık hamlesi

Como
Y. Couto
Dortmund
Transfers

Como, Şampiyonlar Ligi kalibresinde bir kadro kuruyor ve Borussia Dortmund'dan Yan Couto'nun gelişini resmen duyurdu; bu, sağ kanatta tam da ihtiyaç duydukları takviyeydi.

Como bu yaz alev alev ve bir darbeye daha imza attı. Yan Couto, Borussia Dortmund'dan geliyor; transfer çarşamba akşamı doğrulandı.

Chelsea'den Trevoh Chalobah için anlaşma da tamam, ancak o transfer hâlâ resmi onay bekliyor. Şimdi ise Como bir işi daha bitirdi.

"Como 1907 - Como kulübünün internet sitesinde yer alan ifadeye göre - 2026/27 sezonu için Brezilya Milli Takımı sağ beki Yan Couto'nun Borussia Dortmund'dan kiralandığını duyurmaktan mutluluk duyar".


"Yan cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu - dedi Cesc Fabregas - ve bize sağ kanatta birkaç seçenek sunuyor. Hücuma çıkmayı seviyor, çok yüksek enerjisi var ve oyun tarzımıza çok iyi uyuyor. Hâlâ genç, ancak şimdiden önemli bir deneyim kazandı ve bizimle birlikte gelişimini sürdürebileceğine inanıyoruz".

"Burada olduğum için çok mutluyum - Yan Couto'nun ilk sözleri bunlar oldu - takımın oyun tarzını ve felsefesini gerçekten çok beğeniyorum, ayrıca takımın daha da gelişmesine yardımcı olmayı umuyorum. Bunun kariyerim için önemli bir adım olduğuna inanıyorum, başlamak için sabırsızlanıyorum".


  • Yan Couto kimdir: rolü ve özellikleri

    2002 doğumlu, hücuma çıkmayı seven Brezilyalı sağ bek Yan Couto, Manchester City altyapısından yetiştikten sonra asıl çıkışını Girona'da yaptı. Couto burada 2023/24 sezonunda patlama yapan bir performans sergiledi ve 10 asist üreterek kulübün La Liga'da tarihi bir üçüncülük elde etmesine yardımcı oldu.

    Ardından Borussia Dortmund'a transfer olan oyuncu, son iki sezonunu burada değerli Şampiyonlar Ligi deneyimi kazanarak geçirdi. Hatta bir yıl önce Torino'da Juventus'a karşı 4-4 biten nefes kesen maçta fileleri de havalandırdı.

    Brezilya'nın son Dünya Kupası kadrosuna seçilemese de milli takımın radarında kalmayı sürdürdü. Şimdi Como'ya gelen Couto'nun, savunmanın sağında ilk 11'deki rolü üstlenmesi ve Cesc Fàbregas'a hücumda güçlü bir yeni silah kazandırması bekleniyor.

    • Reklam

  • Como-Yan Couto: Anlaşmanın detayları

    Birkaç gün önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Como ve Borussia Dortmund, 2002 doğumlu Brezilyalı sağ bekin transfer şartlarını kesinleştirdi.

    Kulüpler, €2 milyonluk kiralama bedeli konusunda anlaşmaya vardı; bu anlaşma, transferin €20 milyonun üzerinde bir bedelle kalıcı hale getirilmesine yönelik bir satın alma opsiyonunu da içeriyor.

  • Como'nun yoğun yazı

    Chalobah ve Yan Couto, Como’nun hareketli yaz transfer dönemindeki altıncı ve yedinci transferleri oldu.

    İkili, zaten etkileyici olan transfer hamlelerine katılıyor: Milla orta sahayı güçlendirmek için gelirken, Cuenca savunmayı kuvvetlendiriyor, Kaiki sol kanadı devralıyor ve Liberali 10 numara rolüne geçiyor. Ancak pastanın üzerindeki krema, Nico Paz’ın gelişinin resmiyet kazanması oldu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM