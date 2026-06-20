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Yamal ve 3 savunma oyuncusu... Donis, Dünya Kupası tuzağına düşecek mi?

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L. Yamal
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan

Al-Akhdar, La Roja’nın sihirbazı karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya

2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile İspanya arasında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde, Lamine Yamal ilk bakışta sıradan gibi görünen, ancak içinde pek çok taktiksel ima barındıran bir açıklama yaptı.

İspanya ve Barcelona'nın yıldızı, Suudi milli takımının kendisine özel bir markaj uygulayıp uygulamayacağı veya birden fazla oyuncuyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı sorulduğunda, sakin ve kendinden emin bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Sorun değil, Barça'da buna alışkınım."

Bu sözler, maç öncesinde Georgios Donis’in karşı karşıya kaldığı ikilemi tam olarak özetliyor olabilir. Acaba çözüm, tüm çabaları Yamal’ı durdurmaya yöneltmek mi? Yoksa bu, İspanya’ya tam da istediği şeyi verecek bir taktik tuzağa dönüşebilir mi?

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal tek sorun değil

    Herhangi bir teknik direktörün Yamal’ı İspanya milli takımının bir numaralı tehlikesi olarak görmesi doğaldır. Bu oyuncu hız, beceri ve tek dokunuşla fark yaratma yeteneğine sahiptir; ayrıca İspanya’nın çoğu atağında temel dayanak noktası haline gelmiştir.

    Ancak sorun şu ki, tek bir oyuncuya aşırı odaklanmak, diğer tehdit kaynaklarının göz ardı edilmesine yol açabilir. İspanya sadece Yamal’a güvenmiyor; sahada farklı bölgelerden gol fırsatları yaratabilecek eksiksiz bir sisteme sahip.

    Eğer Donis, bir bek, bir orta saha oyuncusu ve bir kanat oyuncusunu sürekli olarak Yamal’ı marke etmeye yönlendirirse, bu durum sahada başka yerlerde boşluklar yaratacaktır. Böylece Dani Olmo, Pedri ve hatta ileri çıkan bekler daha geniş hareket alanları bulacaklardır. Bu da Suudi Arabistan milli takımının tek bir yıldıza odaklanıp İspanya’nın diğer silahlarının serbestçe hareket etmesine izin vermesinin bedelini ödemesine neden olabilir.

    Modern futbolda, İspanya gibi takım oyununa dayalı bir milli takım karşısında yapılabilecek en tehlikeli şey, taktik düzeni unutup belirli bir oyuncuyu markaj altına almaktır.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal neden sansürden korkmuyor?

    Nedeni çok basit: Çünkü o, ister ulusal ister Avrupa düzeyinde olsun, neredeyse her hafta Barcelona ile birlikte bu senaryoyu yaşıyor.

    Barcelona'da Yamal artık rakiplere hareket alanı tanıyan o bilinmeyen oyuncu değil. Bugün, çoğu teknik direktör maça onu durdurmak için özel bir planla çıkıyor ve bazen kendini bir bek ve bir orta saha oyuncusuyla, bazen de dar bir alanda üç oyuncuyla karşı karşıya buluyor.

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    Ancak Yamal’ı ayıran özellik sadece top sürme yeteneği değil, aynı zamanda baskı altında doğru kararı verebilme becerisidir. Oyuncular etrafında toplandığında, ne zaman pas vereceğini, ne zaman hareket edeceğini ve ne zaman rakipleri kendine çekerek takım arkadaşları için alan açacağını bilir.

    Bu nedenle açıklamalarında kendinden emin görünüyordu; markajı bir sorun olarak görmüyor, aksine futbol hayatının doğal bir parçası olarak değerlendiriyor. Hatta bazı büyük yıldızlar, yoğun markajdan faydalanıyor çünkü bu, takımın geri kalanı için boşluklar yaratıyor.

    Buradan şu soru ortaya çıkıyor: Donis Yamal, aşırı markaj altında olsa bile farkına varmadan takımına katkı sağlayabilecek mi?

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Yeşiller için ideal plan nedir?

    Mantığa en yakın çözüm, Yamal’ı nereye giderse gitsin takip etmek değil, onun rahat koşullarda topu almasını engellemektir.

    Başka bir deyişle, oyuncunun kendisinden çok oyun alanının kontrolü ön planda olmalıdır. Yamal, sahaya dönük pozisyonda topu aldığında ve düşünmek için yeterli zamana sahip olduğunda onu durdurmak son derece zorlaşır; ancak baskı altında veya tehlikeli bölgelerden uzakta topu almak zorunda kalırsa, etkisi belirgin şekilde azalır.

    İşte burada Suudi Arabistan’ın savunma organizasyonu devreye giriyor. Gerekli olan, Yamal’ın etrafında üç savunma oyuncusu bulundurmak değil, hatları birbirine yaklaştırmak ve hatlar arasından ona ulaşan pasları engellemektir. Ayrıca, bir orta saha oyuncusu ve kanat oyuncusunun bek oyuncusuna destek vermesi, onu sürekli izlemek için birden fazla oyuncu ayırmaktan daha gerçekçi bir yaklaşımdır.

    Bu şekilde Yeşiller, derinlikte veya karşı kanatta boşluklar açmadan savunma dengesini koruyabilir.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Asıl tehlike Yamal değil

    Bu sözler tuhaf gelebilir, ancak Suudi Arabistan için asıl tehlike belki de Yamal’ın kendisi değil, ona karşı Suudi Arabistan’ın vereceği tepkidir.

    Eğer Suudi takımı maça sadece Barcelona’nın yıldızını nasıl durduracağını düşünerek çıkarsa, İspanya’ya başından itibaren taktiksel bir avantaj verebilir. Oysa maçı bütün bir sistemle karşı karşıya gelme olarak ele alırsa, direnme şansı çok daha yüksek olacaktır.

    İspanya, rakibini belirli bir noktaya çekip sonra başka bir yerden vurmayı sever ve Yamal genellikle bu sürecin başlangıç noktası olan yemdir.

    Dolayısıyla, Donis’in başarısı Yamal’ın topa kaç kez dokunduğuyla değil, İspanya milli takımının bir bütün olarak boşlukları kullanmasını ve sayısal üstünlük kurmasını engelleme yeteneğiyle ölçülecektir.

    Sonuçta, Suudi Arabistan’ın asıl mücadelesi Lamine Yamal’a karşı değil, maçı onunla birebir bir düelloya dönüştürme cazibesine karşı olabilir; çünkü büyük milli takımlar tek bir oyuncuyu durdurarak değil, tüm sistemi durdurarak galip gelirler.

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