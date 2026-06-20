Yamal ve 3 savunma oyuncusu... Donis, Dünya Kupası tuzağına düşecek mi?

2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile İspanya arasında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde, Lamine Yamal ilk bakışta sıradan gibi görünen, ancak içinde pek çok taktiksel ima barındıran bir açıklama yaptı.

İspanya ve Barcelona'nın yıldızı, Suudi milli takımının kendisine özel bir markaj uygulayıp uygulamayacağı veya birden fazla oyuncuyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı sorulduğunda, sakin ve kendinden emin bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Sorun değil, Barça'da buna alışkınım."

Bu sözler, maç öncesinde Georgios Donis’in karşı karşıya kaldığı ikilemi tam olarak özetliyor olabilir. Acaba çözüm, tüm çabaları Yamal’ı durdurmaya yöneltmek mi? Yoksa bu, İspanya’ya tam da istediği şeyi verecek bir taktik tuzağa dönüşebilir mi?