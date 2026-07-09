Yamal uyarıyor: Benim günüm geldiğinde herkes sessiz kalmak zorunda

Lamin anına geri döneceğim. Bunu şimdi görecek miyiz?
Evet, öyle düşünüyorum. Yarı final ya da final gibi önemli maçlar yaklaştıkça performansım da artıyor. Grup aşamasında hiçbir zaman en iyi oyuncu olmadım, ama bu beni endişelendirmiyor. Bunu kanıtlama fırsatlarım olduğunu biliyorum ve umarım Belçika maçı tüm takım için harika geçer.
Belçika’yı yenerseniz, Fransa ya da Fas ile karşılaşabilirsiniz. Sizi iki özel rakip bekliyor.
Evet. Fransa karşısında güzel anılarımız var ve Fas’a karşı oynamak benim için bir zevk olacak. İyi olan şey, her iki takımın da harika ve yüksek seviyede olması. Karşılaşacağımız takım hangisi olursa olsun, kazanmak ve finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Belçika’nın en belirleyici oyuncusu kalecisidir. Courtois’nın kalesine gol atmanın nasıl bir his olduğunu bilirsin.
Evet. Bana göre o, dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Bu, işleri benim için daha zor hale getirecek, ama her zamanki gibi sahaya kazanmak için çıkacağım ve belirli bir oyuncuyu düşünmeyeceğim.
Bu Dünya Kupası’nda Messi, Neymar ve Cristiano ile boy ölçüşüyorsun. Messi’nin Dünya Kupası’ndaki performansı hakkında ne düşünüyorsun?
İnanılmaz bir şey. Herkes Messi’yi tanır, ama kimse onun bu kadar yüksek bir seviyede oynayacağını beklemiyordu. Onun adına çok mutluyum. Neymar ve Cristiano adına da mutluyum. Onlar, şu anda oynayan herkesin çocukluğunu etkiledi. Onlara iyi gelen her şey benim için de iyi olacaktır. Ve finale çıkarsam, kazanmak istiyorum.
Julian Alvarez hakkında çok fazla konuşuluyor. Barcelona’ya katılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Herkes onun üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyor, herkesin hayalini kurduğu türden bir oyuncu. Daha önce de söyledim: Onu memnuniyetle karşılarız ve bize katılırsa hepimiz mutlu oluruz. Bence o, Barcelona’nın oyun tarzına tam olarak uyuyor. Durumun ayrıntılarını bilmiyorum ama umarım gerçekleşir.