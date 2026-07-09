Yamal uyarıyor: Benim günüm geldiğinde herkes sessiz kalmak zorunda

Takım arkadaşlarınla konuşurken, onların en çok dikkatini çeken şey olgunluğun… Henüz 18 yaşındayken bu aşamaya gelmek için bu konuda nasıl çalıştın?

Futbolda ya da hayatımda yaşadığım her şeyin olgunlaşmama ve gelişmeme katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ayrıca her gün bana destek olan takım arkadaşlarım ve benden daha yaşlı, daha deneyimli kişilerle yaptığım sohbetler... Bunların hepsi bana yardımcı oldu.

İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki performansı büyük ölçüde Lamine Yamal’a bağlı olduğu açıkça söyleniyor. Hatta Rodri de kısa süre önce şöyle dedi: “Umalım ki Lamine, kritik maçlarda en iyi oyunculardan biri olduğunu göstersin.” Bu rol sadece saha içiyle sınırlı değil, kaptan olarak saha dışına da uzanıyor.

Evet. Sonuçta bunu daha çok keyif aldığım bir şey olarak görüyorum. İnsanların bana inanması ve güvenmesi çok güzel. Bunu bir baskı olarak değil, olumlu bir şey olarak görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

Ancak bu konunun birkaç gün önce Javi ile konuştuğumuz gibi olumsuz bir yanı da var: Görünüşe göre bazıları en ufak bir hatayı bekliyor.

Bence iki farklı bakış açısı var: sana güvenen ve yeteneklerine inananlar, ve seni eleştirebilmek için başarısız olmanı dileyenler. Önemli olan sakinliğini korumak ve yoluna, yani sürekli başarı yoluna devam etmektir. Sonuçta, başkalarının ne dediği önemli değil.