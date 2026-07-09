Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Yamal uyarıyor: Benim günüm geldiğinde herkes sessiz kalmak zorunda

İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
Dünya Kupası
L. Yamal
J. Alvarez
Barcelona
İspanya
Belçika
ABD
Arjantin

Yarı finalde Fransa mı yoksa Fas mı ile karşılaşmayı tercih edersiniz?.. Barcelona'nın yıldızı yanıt veriyor

Barcelona ve İspanya Genç Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, röportajlardan pek hoşlanmadığını itiraf etse de gülümseyen, samimi ve anlayışlı bir tavır sergiliyor; bunun işinin bir parçası olduğunu kabul ediyor.

Portekiz'i son dakikada eledikten sonra Yamal, yarın Cuma günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı Belçika karşısında yönetmeye hazırlanıyor. Kazanan takım, yarı finalde Fransa ile Fas arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Yamal, geçen sezonun sonlarında Barcelona formasıyla geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kondisyonundan yoksun bir şekilde ABD’ye gelmişti, ancak Dünya Kupası maçları ilerledikçe kendini giderek daha iyi hissediyor.

Yamal, Belçika maçı öncesinde “Mundo Deportivo” gazetesine verdiği röportajda, maça çıkmak için heyecanlı ve sabırsız olduğunu vurguladı ve asıl eğlencenin henüz başlamadığını belirtti.

Röportaj şu şekilde geçti...

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sorumluluğun tadını çıkarmak

    Takım arkadaşlarınla konuşurken, onların en çok dikkatini çeken şey olgunluğun… Henüz 18 yaşındayken bu aşamaya gelmek için bu konuda nasıl çalıştın?

    Futbolda ya da hayatımda yaşadığım her şeyin olgunlaşmama ve gelişmeme katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ayrıca her gün bana destek olan takım arkadaşlarım ve benden daha yaşlı, daha deneyimli kişilerle yaptığım sohbetler... Bunların hepsi bana yardımcı oldu.

    İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki performansı büyük ölçüde Lamine Yamal’a bağlı olduğu açıkça söyleniyor. Hatta Rodri de kısa süre önce şöyle dedi: “Umalım ki Lamine, kritik maçlarda en iyi oyunculardan biri olduğunu göstersin.” Bu rol sadece saha içiyle sınırlı değil, kaptan olarak saha dışına da uzanıyor.

    Evet. Sonuçta bunu daha çok keyif aldığım bir şey olarak görüyorum. İnsanların bana inanması ve güvenmesi çok güzel. Bunu bir baskı olarak değil, olumlu bir şey olarak görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

    Ancak bu konunun birkaç gün önce Javi ile konuştuğumuz gibi olumsuz bir yanı da var: Görünüşe göre bazıları en ufak bir hatayı bekliyor.

    Bence iki farklı bakış açısı var: sana güvenen ve yeteneklerine inananlar, ve seni eleştirebilmek için başarısız olmanı dileyenler. Önemli olan sakinliğini korumak ve yoluna, yani sürekli başarı yoluna devam etmektir. Sonuçta, başkalarının ne dediği önemli değil.

    • Reklam
  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Herkes sessiz kalmalıdır

    Eleştiriler senin için bir motivasyon kaynağı mı?

    Evet, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum. Bazı günler “Aman Tanrım, bana bunu neden söylüyorlar anlamıyorum” diye düşünüyorum. Ama kendimi iyi hissettiğim günlerde, herkesin susması gerekir.

    Seni özellikle inciten biri var mı?

    Hayır, bu doğru değil. Sonuçta, kazandığında her şey daha az acı verici hale geliyor.

    Her zaman kendine en yüksek standartları uygulayan biri olduğunu söylemişsindin. Bu turnuva için kendinden beklediklerine ulaşabildin mi?

    Daha iyi bir performans sergileyebileceğimi düşünüyorum. Kendimden çok şey bekliyorum. Yaptıklarımdan memnun değilim. Hiçbir zaman “Tamam, bu kadar yeter” demedim. Barcelona’dayken bile hedefime ulaşamadım, şimdi de ulaşamayacağım.

    Sence neyi eksik buluyorsun? Belki de Dünya Kupası’nda harika bir maç çıkarmak

    Sadece oynamaya devam etmeliyim. Yaklaşık iki aydır sahalardan uzaktım; bu, arka arkaya yedi maç oynamış gibi bir durum değil. Topa dokunmaya, oynamaya ve yeterli süre almaya devam etmeliyim; o maç kesinlikle gelecektir.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portekiz'in elenmesi güveni artırıyor

    İyileşme sürecinden sonra bu süreçte ne aşamadasın? Karar anı yaklaşıyor; hedefin (Dünya Kupası şampiyonluğu) üç maç uzakta.

    Evet. Sonuçta insanlar bu anları hatırlar, on altıda bir finalleri ve çeyrek finallerden başlayarak. O zamanlar en coşkulu halimde olacağım. Bu aşamaya iyi bir durumda gelebilmek için tüm süreci sakin bir şekilde ele aldım. Kendimi harika hissediyorum ve İspanya olarak ne kadar iyi olduğumuzu, benim neler yapabileceğimi göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

    Teknik direktör her zaman endişeni kontrol etmen gerektiğini söylüyor. Bununla ne demek istiyor?

    Tıpkı teknik direktörde olduğu gibi, bu senin için de geçerli. Suudi Arabistan maçından sonra, insanlar daha fazla gol atamadığım için kızgın olduğumu düşündü. Arkadaşlarıma her zaman şunu söylerim: Hiçbir zaman gol atamadığım için sahadan kızgın olarak çıkmadım. Amacım gol atmak değil, çünkü herhangi bir oyuncu gol atabilir. Ben bundan daha fazlasını istedim. Performansımı yükseltmek ve daha kararlı olmak istedim. Mesele gol atmakla ilgili değildi. Belki insanlar gol atmak istediğim için çok fazla fırsatı değerlendirdiğimi düşünüyor olabilir, ama hayır. Ben böyle oynarım. Her zaman böyleydim. Barcelona’daki tüm maçlarımı izleyenler, bununla karşı karşıya olduğumu bilir. Sanırım teknik direktörün bahsettiği endişe türü budur.

    De la Fuente, Portekiz maçından sonra seni çok övdü ve Nuno Mendes’ten savunma yapmasını nasıl talep ettiğine dikkat çekti.

    Bu çok önemliydi, özellikle de Portekiz maçında. Onların hem hücumda hem de savunmada kilit bir oyuncusu vardı, hatta takımlarının en önemli oyuncularından biriydi. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalıştım, hem hücumda hem de savunmada.

    Portekiz’i yenmek takıma nasıl bir etki yaptı?

    Kesinlikle. Bu bize büyük bir güven veriyor. Benim için Portekiz, Dünya Kupası’nın en iyi üç takımı arasındaydı ve onları eleyebilmiş olmak, Belçika maçında bize büyük bir güven veriyor. Ancak her maçın birbirinden farklı olduğunu ve Dünya Kupası’ndaki rekabetin son derece dengeli olduğunu biliyoruz.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Alvarez ve Barcelona'daki kargaşa

    Lamin anına geri döneceğim. Bunu şimdi görecek miyiz?

    Evet, öyle düşünüyorum. Yarı final ya da final gibi önemli maçlar yaklaştıkça performansım da artıyor. Grup aşamasında hiçbir zaman en iyi oyuncu olmadım, ama bu beni endişelendirmiyor. Bunu kanıtlama fırsatlarım olduğunu biliyorum ve umarım Belçika maçı tüm takım için harika geçer.

    Belçika’yı yenerseniz, Fransa ya da Fas ile karşılaşabilirsiniz. Sizi iki özel rakip bekliyor.

    Evet. Fransa karşısında güzel anılarımız var ve Fas’a karşı oynamak benim için bir zevk olacak. İyi olan şey, her iki takımın da harika ve yüksek seviyede olması. Karşılaşacağımız takım hangisi olursa olsun, kazanmak ve finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

    Belçika’nın en belirleyici oyuncusu kalecisidir. Courtois’nın kalesine gol atmanın nasıl bir his olduğunu bilirsin.

    Evet. Bana göre o, dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Bu, işleri benim için daha zor hale getirecek, ama her zamanki gibi sahaya kazanmak için çıkacağım ve belirli bir oyuncuyu düşünmeyeceğim.

    Bu Dünya Kupası’nda Messi, Neymar ve Cristiano ile boy ölçüşüyorsun. Messi’nin Dünya Kupası’ndaki performansı hakkında ne düşünüyorsun?

    İnanılmaz bir şey. Herkes Messi’yi tanır, ama kimse onun bu kadar yüksek bir seviyede oynayacağını beklemiyordu. Onun adına çok mutluyum. Neymar ve Cristiano adına da mutluyum. Onlar, şu anda oynayan herkesin çocukluğunu etkiledi. Onlara iyi gelen her şey benim için de iyi olacaktır. Ve finale çıkarsam, kazanmak istiyorum.

    Julian Alvarez hakkında çok fazla konuşuluyor. Barcelona’ya katılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Herkes onun üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyor, herkesin hayalini kurduğu türden bir oyuncu. Daha önce de söyledim: Onu memnuniyetle karşılarız ve bize katılırsa hepimiz mutlu oluruz. Bence o, Barcelona’nın oyun tarzına tam olarak uyuyor. Durumun ayrıntılarını bilmiyorum ama umarım gerçekleşir.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Belçika crest
Belçika
BEL