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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yamal, Pelé’nin kaderinden korkuyor… Eleme turlarını geçmelerine rağmen Dünya Kupası finalinde yer alamayan en önemli 5 efsane

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Yamal
İspanya
Arjantin
ABD

İspanyol yıldız, tarih boyunca Dünya Kupası finallerinde en çok dikkat çeken eksik isimlerden biri olacak mı?

İspanyol taraftarlar, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynanacak maçtan birkaç saat önce Lamine Yamal’ın sakatlığı nedeniyle son saatlerde korkunç bir kabus yaşıyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Yamal'ın Arjantin maçı öncesinde 72 saat kala, Perşembe günü İspanya milli takımının yaptığı toplu antrenmanlara katılmadığını ve sol uyluğuna bandaj sardığını bildirdi.

İspanyol gazeteci Alfredo Martínez, Yamal’ın final maçına normal şekilde çıkacağını vurgulasa da, İspanyol taraftarlar takımlarının en önemli yıldızının durumu konusunda hâlâ endişeli.

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    Pelé… Yokluğu ve tarihi zafer

    Yamal’ın yokluğunda, Dünya Kupası finaline katılmaya hak kazanmış ve milli takım kadrosunda yer almış olmasına rağmen bu maçta forma giyemeyen ilk büyük yıldız o olmayacak; zira ondan önce, başta Brezilyalı Pelé olmak üzere pek çok efsane isim de aynı durumu yaşamıştı.

    1962 yılında Pelé, Şili’de düzenlenen Dünya Kupası’na kariyerinde ikinci kez katılıyordu; ancak Çekoslovakya ile oynanan ikinci maçta uyluk kasında yırtık meydana gelen bir sakatlık geçirmeden önce, grup aşamasında sadece bir maçı tamamlayabildi.

    Bunun ardından Pelé, grup aşamasının üçüncü turundaki İspanya maçında, çeyrek final ve yarı finalde oynanan İngiltere ve Şili maçlarında, ardından da finalde tekrar karşılaştıkları Çekoslovakya maçında forma giyemedi.

    Pelé’nin yokluğuna rağmen Brezilya milli takımı, Çekoslovakya’yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk, efsanenin Dünya Kupası tarihindeki üç şampiyonluğundan biri olarak kaydedildi; bu başarı, o günden bu yana tekrarlanamadı.

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  • Argentinian forward Claudio Caniggia driAFP

    Canegia… Bir gol ve yokluğu

    Aynı durum, 1990 İtalya Dünya Kupası sırasında Arjantin milli takımının yıldızı Claudio Caniggia için de geçerliydi; “Tango Dansçıları”, Batı Almanya’ya karşı 1-0 yenildikleri final maçında forma giyemedi.

    Caniggia, efsane Diego Maradona'nın yanı sıra turnuvanın Arjantin'in yıldızlarından biriydi. Çeyrek finalde Brezilya'ya karşı galibiyet golünü, yarı finalde ise İtalya ile 1-1 berabere kalmalarını sağlayan golü attı; ardından penaltı atışlarında galip geldiler.

    Yarı finalde en parlayan yıldız olmasına rağmen, Caniggia ikinci sarı kartını gördü ve bu da Batı Almanya'nın 1-0 kazandığı final maçında oynamasına engel oldu.

  • ITALY V NORWAYGetty Images Sport

    Costacorta… Yokluk ve yenilgi

    Aynı durum bir sonraki turnuvada da tekrarlandı, ancak bu kez İtalya milli takımı için: Defans oyuncusu Alessandro Costacurta, yine kart birikimi nedeniyle Brezilya ile oynanan final maçında forma giyemedi.

    Costacurta, 1-2 galibiyetle sonuçlanan 1994 Dünya Kupası yarı finalinde Bulgaristan ile oynanan maçta ikinci sarı kartını gördü.

    Bu kart nedeniyle Costacurta, Brezilya ile oynanan ve golsüz berabere biten final maçında forma giyemedi; maç, penaltı atışları sonucunda “Samba Dansçıları”nın galibiyetiyle sonuçlandı.

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    Laurent Blanc… Yokluğuna rağmen zafer

    1998 Dünya Kupası'nda, Fransa milli takımının en önemli savunma oyuncusu Laurent Blanc, Brezilya ile oynanan final maçında forma giyemedi; bu kez yarı finalde doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle.

    Blanc, yarı finalde Hırvatistan ile oynanan maçta Slaven Bilić'e yaptığı sert müdahale nedeniyle bu kartı gördü ve Brezilya ile oynanan final maçında otomatik olarak yer alamadı.

    Blain’in yokluğuna rağmen Fransa milli takımının savunması bundan etkilenmedi ve “Les Bleus”, Brezilya’yı 3-0’lık tarihi bir skorla mağlup ederek ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

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    Michael Ballack… Orada değildi ama laneti oradaydı

    21. yüzyılın en dikkat çeken eksikliği ise Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen 2002 Dünya Kupası finalinde yaşandı; bu eksiklik, Alman efsane Michael Ballack’a aitti.

    Ballack, yarı finalde Güney Kore’yi 1-0 yendikleri maçta, Asya ekibinin bir kontra atağını engellerken ikinci sarı kartını gördü.

    Kartı gördükten birkaç dakika sonra, finale kalınması halinde final maçında oynayamayacağı kesinleştiğinde, Ballack maçın 75. dakikasında takımı finale taşıyan golü kendisi attı.

    Final maçı, final maçlarındaki en ünlü lanetin sahibi Michael Ballack olmadan Brezilya karşısında oynandı. Oynayamamasına rağmen laneti ortadan kalkmadı ve “Die Mannschaft”, “Samba Dansçıları”na 2-0 yenildi.

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