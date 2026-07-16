Yamal, Pelé’nin kaderinden korkuyor… Eleme turlarını geçmelerine rağmen Dünya Kupası finalinde yer alamayan en önemli 5 efsane

İspanyol taraftarlar, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynanacak maçtan birkaç saat önce Lamine Yamal’ın sakatlığı nedeniyle son saatlerde korkunç bir kabus yaşıyor.
İspanyol "AS" gazetesi, Yamal'ın Arjantin maçı öncesinde 72 saat kala, Perşembe günü İspanya milli takımının yaptığı toplu antrenmanlara katılmadığını ve sol uyluğuna bandaj sardığını bildirdi.
İspanyol gazeteci Alfredo Martínez, Yamal’ın final maçına normal şekilde çıkacağını vurgulasa da, İspanyol taraftarlar takımlarının en önemli yıldızının durumu konusunda hâlâ endişeli.