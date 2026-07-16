Yamal, Pelé’nin kaderinden korkuyor… Eleme turlarını geçmelerine rağmen Dünya Kupası finalinde yer alamayan en önemli 5 efsane

Yamal’ın yokluğunda, Dünya Kupası finaline katılmaya hak kazanmış ve milli takım kadrosunda yer almış olmasına rağmen bu maçta forma giyemeyen ilk büyük yıldız o olmayacak; zira ondan önce, başta Brezilyalı Pelé olmak üzere pek çok efsane isim de aynı durumu yaşamıştı.

1962 yılında Pelé, Şili’de düzenlenen Dünya Kupası’na kariyerinde ikinci kez katılıyordu; ancak Çekoslovakya ile oynanan ikinci maçta uyluk kasında yırtık meydana gelen bir sakatlık geçirmeden önce, grup aşamasında sadece bir maçı tamamlayabildi.

Bunun ardından Pelé, grup aşamasının üçüncü turundaki İspanya maçında, çeyrek final ve yarı finalde oynanan İngiltere ve Şili maçlarında, ardından da finalde tekrar karşılaştıkları Çekoslovakya maçında forma giyemedi.

Pelé’nin yokluğuna rağmen Brezilya milli takımı, Çekoslovakya’yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk, efsanenin Dünya Kupası tarihindeki üç şampiyonluğundan biri olarak kaydedildi; bu başarı, o günden bu yana tekrarlanamadı.